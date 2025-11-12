Expanse Medical تتوسع في بروفيدنس برود آيلاند بدعم من مركز رود آيلاند لعلوم الحياة

المنشأة الجديدة تدعم النمو على الساحل الشرقي وإطلاق Valorian Medical Technologies لابتكارات صحة الرجل

بروفيدنس، رود آيلاند وبليسانتون، كاليفورنيا، 12 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركة Expanse Medical ("Expanse") ، المركز الرائد لابتكار التكنولوجيا الطبية، عن توسعها في رود آيلاند بدعم من مركز رود آيلاند لعلوم الحياة (" RILSH "). ستؤسس Expanse منشأة في بروفيدنس لتسريع الشراكات على الساحل الشرقي وإطلاق شركتها الجديدة Valorian Medical Technologies ، المخصصة لابتكارات صحة الرجل، بما فيها ضعف الانتصاب.

صرح الدكتور إيتان كونستانتينو، مؤسس Expanse ورئيسها التنفيذي: "نحن متحمسون للانضمام إلى النظام البيئي المتنامي لعلوم الحياة في رود آيلاند وتوسيع نموذج بناء المشاريع. ستتيح لنا هذه القاعدة الجديدة التعاون مع المبتكرين على الساحل الشرقي لنتخيّل المستقبل ونبنيه".

ستستفيد Valorian Medical Technologies من قدرات Expanse في التطوير المتكامل للمنتجات والقدرات السريرية. يأتي إطلاقها في أعقاب الإطلاق الناجح لـ FlowPhysix ، شركة ضمن محفظة Expanse ومقرها أوستن بتكساس، التي يجري تسويق نظام الشفط ™FLOWRUNNER الحاصل على تصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA ) على المستوى الوطني لعلاج الجلطات الدموية.

قال الدكتور مارك إيه توركو، الرئيس والمدير التنفيذي لـ RILSH : "يسرنا دعم Expanse التي تجلب قدرات تحويلية ومشاريع جديدة إلى رود آيلاند. يعكس قرار الشركة بالنمو هنا الزخم الذي تشهده رود آيلاند كوجهة مفضلة لشركات علوم الحياة سريعة النمو. تجسد Expanse نوع التميز الريادي والتقني الذي نسعى لتعزيزه ونحن نبني مركزاً للابتكار في علوم الحياة معترفاً به وطنياً. كما أنها تجلب خبرة هندسية عميقة ونموذجاً مُثبتاً لبناء المشاريع، ما سيضيف عمقاً حقيقياً لمجتمع التكنولوجيا الطبية لدينا".

قال شلومي ناخمان، عضو مجلس الإدارة والمساهم في Expanse : "بفضل نموذجها المرن وخبرتها الهندسية العميقة، تحوّل Expanse التحديات السريرية المعقدة إلى ابتكارات جاهزة للسوق بشكل أسرع من مسارات التكنولوجيا الطبية التقليدية".

ستعمل منشأة بروفيدنس كمركز ابتكار ومنصة إطلاق لمشاريع الأجهزة الطبية، لتجمع المواهب الهندسية والأطباء السريريين والمستثمرين، وتساهم في بروز رود آيلاند كمركز لعلوم الحياة.

نبذة عن Expanse Medical

Expanse Medical استوديو مشاريع رائد ومركز ابتكار أسسه الدكتور إيتان كونستانتينو. تطبق الشركة الهندسة من المبادئ الأولى والتطوير المتكامل للمنتجات لابتكار وتطوير التقنيات التداخلية الرائدة. تدفع Expanse الابتكار من خلال نموذج مزدوج يتمثل في شراكات "البناء للبيع" والشركات التجارية الناتجة عن مسار الابتكار. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .www.expansemedical.com

نبذة عن مركز رود آيلاند لعلوم الحياة

يعمل مركز رود آيلاند لعلوم الحياة على تمكين الولاية من تحقيق رؤية طموحة لتحويل رود آيلاند إلى مركز للابتكار في علوم الحياة معترف به عالمياً، من خلال توحيد أصحاب المصلحة والأنشطة والاستثمارات الحالية، مع بناء قدرات جديدة. من خلال استثمار أولي بقيمة 45 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، سيكون المركز منظمة مركزية تنسيقية لتسهيل تطوير التقدم الطبي والاختراقات العلمية من خلال دعم شركات علوم الحياة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .www.rilifescience.com

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2819102/Expanse_Medical_Logo.jpg