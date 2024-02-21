Extrakt و Bechtel يتشاركون للتسويق لتكنولوجيا فصل الصلب والسائل الرائدة

بولينج جرين، كنتاكي, 21 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركتا Extrakt Process Solutions, LLC وتختصر Extrakt و Bechtel Energy Technologies & Solutions, Inc وتختصر BETS عن تحالفهما الاستراتيجي العالمي الجديد. تمثل هذه الشراكة علامة فارقة هامة في تجارة تكنولوجيا فصل الصلب والسائل الخاصة بـExtrakt، والتي تعرف باسم TNS™، من خلال استغلال خبرة Bechtel الموثوقة في هندسة وتقديم الحلول على مستوى العالم. تتعامل TNS مع التحديات طويلة الأمد لمخلفات المناجم، ونزح المياه، واستخلاص المنتجات بطريقة مستدامة وفعالة.

سوف تحدد Bechtel الفرص التجارية وتقدم الخدمات الهندسية لدعم التحالف، التي تخدم العملاء الحاليين والجدد في قطاعات الطاقة والتعدين والمعادن. خلال ذلك، ستواصل Extrakt تطوير تكنولوجيا TNS، وإدارة ملكيتها الفكرية، وتقديم الخدمات الفنية لضمان نجاح الشراكة.

"تظهر شراكة Bechtel الاستراتيجية مع Extrakt لتسويق TNS تجاريًا التزامنا بمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم البيئية والمجتمعية الخاصة بالحوكمة.". قال ذلك Faisal Mohmand، رئيس BETS في Bechtel. "نحن فخورون بإحضار تكنولوجيا فصل الصلب والسائل هذه إلى السوق العالمية لدعم صناعات الطاقة والتعدين، ومواجهة التحديات طويلة الأمد، ودفع الممارسات المستدامة لكي تزدهر الأجيال المستقبلية.".

"نحن متحمسون للتعاون مع Bechtel على طرح التكنولوجيا الخاصة بنا عالميًا، حيث أنهم الشريك المثالي لتقديم هذا الحل التحولي لعملائنا.". أضاف ذلك William R. Florman، الرئيس التنفيذي لـExtrakt. "إن TNS، والتي ولدت استجابة إلى ديناميكيات الصناعة، هي تكنولوجيا مرنة ومستدامة لفصل الصلب والسائل تعالج بفاعلية تحديات نزح المياه السائدة في عمليات التعدين واستخلاص المعادن. ستواصل TNS الأداء الجيد في وجود أنواع الطين المختلفة، ما يجعلها حل متعدد الاستخدامات وقوي لتحقيق زيادات ملحوظة في إنتاجية المعادن ذات القيمة العالية، وخفض التكاليف، وتقليل الأثر البيئي - في تغير كبير للممارسات التقليدية.".

شهدت تكنولوجيا TNS تطور ممتد، ظهر بالتقدم في استخلاص المعادن، وإدارة المياه والمعدات، وقد حصل على أكثر من 40 براءة اختراع عالمية. يخلق هذا الابتكار خيارات جديدة قيمة للعملاء الذين افتقروا سابقًا إلى حلول قابلة للتطبيق لعملياتهم في مجال الطاقة والتعدين. من خلال استخلاص المعادن والمواد من النفايات التي كان يتم تصنيفها سابقًا، تمكن هذه التكنولوجيا العملاء من تحقيق التزامات الاستدامة الخاصة بهم، وتقليل الاعتماد على 'الموارد العذراء'، واتباع نهج يحافظ على الموارد الطبيعية ويقلل من البصمة البيئية المرتبطة بعمليات التعدين.

حول Extrakt

Extrakt Process Solutions هي شركة تكنولوجيا تركز على تقنيات الفصل الخاصة باستخلاص المعادن الثمينة، وفصل الهيدروكربونات، وكذلك نزح مياه نفايات المناجم والعمليات المتعلقة. تمتلك الشركة محفظة براءات اختراع عالمية وتواصل تطوير عمليات وتقنيات جديدة.

حول Bechtel

Bechtel هي شريك موثوق في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع لشركات الصناعة والحكومة. ما يميزنا هو جودة الأشخاص لدينا ودافعنا الذي لا يهدأ لتحقيق أنجح النتائج، حيث نوائم قدراتنا مع أهداف عملائنا لخلق تأثير إيجابي دائم. منذ عام 1898، ساعدنا العملاء على إكمال أكثر من 25,000 مشروع في 160 دولة في السبع القارات كلهم، ما خلق وظائف، وأنمى اقتصادات، وحسن من مرونة البنية التحتية العالمية، ووسع من الوصول إلى الطاقة والموارد والخدمات الحيوية، وجعل العالم مكان أكثر أمانًا ونظافة.

تخدم Bechtel قطاعات الطاقة؛ البنية التحتية؛ التصنيع والتكنولوجيا؛ التعدين والمعادن؛ وأسواق الطاقة النووية والأمن والبيئة. تغطي خدماتنا من التخطيط المبدئي والاستثمار، وحتى بدء التشغيل والعمليات. www.bechtel.com

للتواصل: Jennifer Roush | [email protected]

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