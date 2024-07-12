Fanhua، شركة تابعة لشركة Highest Performances Holdings Inc.، تعلن عن منح خيارات الأسهم للموظفين الرئيسيين

غوانغتشو، الصين, 12 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Fanhua Inc. (ناسداك: FANH) (المشار إليها في ما يلي بِـ"الشركة" أو "Fanhua")، وهي شركة مستقلة رائدة في مجال الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا في الصين، اليوم أن مجلس إدارتها (المشار إليه في ما يلي بِـ"المجلس") وافق مؤخرًا على منح خيارات الأسهم لبعض موظفيها الرئيسيين. هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية الشركة لتحفيز المواهب الرئيسية ومواءمة مصالحها مع نجاح الشركة على المدى الطويل.

وفقًا لخطة الشركة المبتكرة للأسهم لعام 2022، سمح مجلس الإدارة في 2 يوليوز/تموز 2024 بإصدار خيارات الأسهم لشراء ما يصل إلى 6900000 سهم إيداع أمريكي (المشار إليها في ما يلي"ADS") إلى 15 عضوًا في فريق الإدارة في الشركات التابعة الرئيسية للشركة. يمكن ممارسة خيارات الأسهم على الفور حتى 15 يوليوز/تموز 2024، مع مراعاة شروط معينة. سعر الممارسة هو 1.92 دولار أمريكي لكل ADS، وهو ما يعادل سعر إغلاق ADS للشركة ليوم التداول الذي يسبق اليوم الذي سمح فيه مجلس الإدارة بالإصدار. بالإضافة إلى ذلك، قد تقدم الشركة لهؤلاء الموظفين الرئيسيين قرض بسعر فائدة 3٪ سنويا لتسهيل ممارسة خيارات الأسهم. يلتزم الموظفون الذين يتلقون خيارات الأسهم بخدمة الشركة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

قال السيد ينان هو، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، في تعليقه على المنحة : "أظهر فريقنا ثقة ملحوظة في إمكانات نمو Fanhua وقيمتها التجارية، على الرغم من التقلبات قصيرة الأجل في سعر السهم بسبب بعض آثار سياسة الصناعة. من خلال منح الأسهم المقيدة، فإننا نُمكن مواهبنا الرئيسية من الاستفادة بشكل أكبر من نجاح الشركة ونموها. إن التزامهم بفترة الخدمة يدل على ثقتهم في الاتجاه الاستراتيجي للشركة."

حول شركة Highest Performance Holdings Inc. (ناسداك: (HPH

تأسست HPH في عام 2010 بهدف أن تصبح أكبر مزود لخدمات المنازل والمؤسسات الذكية. وتتمثل مهمتها في تحسين نوعية الحياة للعائلات في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على قوتين دافعتين رئيسيتين: "الذكاء التكنولوجي" و"الاستثمارات الرأسمالية." تتميز HPH بمنظور استراتيجي عالمي وتحدد المؤسسات عالية الجودة ذات الإمكانات العالمية للاستثمار والعمليات. وتشمل مجالات تركيزها تخصيص الأصول، والرحلات التعليمية والدراسية، والرحلات الثقافية، والأحداث الرياضية، والرعاية الصحية ورعاية المسنين، وحوكمة العائلات.

تمتلك HPH حاليًا حصصًا مسيطرة في اثنين من مقدمي الخدمات المالية الرائدين في الصين، وهما شركة Fanhua Inc.، وهي منصة تعتمد على التكنولوجيا، وشركة Fanhua Puyi Fund Distribution Co., Ltd.، وهي مزود مستقل لخدمات إدارة الثروات.

تم تغيير اسم شركة Highest Performances Holdings Inc.، التي كانت تعرف سابقًا باسم Puyi Inc.، في 13 مارس/آذار 2024 ليعكس اسمها الجديد تحولها الاستراتيجي.

نبذة عن شركة FANHUA

تأسست FANHUA في غوانغتشو في عام 1998 وتم إدراجها في بورصة ناسداك في عام 2007 (ناسداك: (FANH، وهي شركة رائدة في مجال توفير الخدمات المالية المستقلة في الصين وتتمتع بقدرات تكنولوجية قوية والتزام بتمكين المستشارين الماليين وتعزيز خلق القيمة المستدامة للعملاء.

تدور مهمتنا حول إنشاء منصة شاملة وتعاونية للمستشارين الماليين المستقلين، بالإضافة إلى مختلف مؤسسات المبيعات التأمينية/المالية، مما يتيح لشركائنا تحسين ممارساتهم من خلال تقديم حلول أعمال متكاملة تمتد عبر الامتثال والتكنولوجيا والمنتجات والخدمات والعمليات وتدفق رأس المال والتدريب المهني.

من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأفكار القائمة على البيانات، تقف Fanhua في طليعة ثورة تقديم الخدمات المالية، وتسريع التحول الرقمي، ودفع نمو الصناعة.

من خلال نهج شامل للخدمات المالية، نربط ملايين الأسر الصينية مع مختلف المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات، مما يوفر مجموعة متنوعة من الفرص والحلول الشخصية لحماية التأمين والتخطيط للتقاعد وإدارة الصحة وإدارة الأصول وخدمات الحوكمة العائلية، والتي تغطي دورة الحياة الكاملة لاحتياجات عملائنا.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات ذات طبيعة تطلعية. يتم تقديم هذه البيانات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالنتائج المالية والتشغيلية المستقبلية للشركة، بموجب أحكام "الملاذ الآمن" في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995. يمكنك تمييز هذه البيانات التطلعية من خلال المصطلحات مثل "سوف" و"يتوقع" و"يعتقد" و"يعتزم" و"يقدر" وبيانات مماثلة. من بين أمور أخرى، تحتوي عروض أسعار الإدارة على بيانات تطلعية. تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وتستند إلى التوقعات والافتراضات والتقديرات الحالية حول FANHUA والصناعة. تشمل المخاطر والشكوك المحتملة، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المتعلقة بقدرتها على جذب الوكلاء المنتجين والاحتفاظ بهم، وخاصة الوكلاء الرياديين، وقدرتها على الحفاظ على العلاقات التجارية القائمة وتطوير علاقات تجارية جديدة مع شركات التأمين، وقدرتها على تنفيذ استراتيجية النمو، وقدرتها على التكيف مع البيئة التنظيمية المتطورة في صناعة التأمين الصينية، وقدرتها على المنافسة بفعالية ضد منافسيها، والتغيرات الفصلية في نتائجها التشغيلية الناجمة عن عوامل خارجة عن سيطرتها والظروف الاقتصادية الكلية في الصين وتأثيرها المحتمل على مبيعات منتجات التأمين. ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك، فإن جميع المعلومات المقدمة في هذا البيان الصحفي صالحة اعتبارًا من تاريخه، ولا تتعهد FANHUA بأي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة أو التغييرات في توقعاتها، باستثناء ما قد يقتضيه القانون. على الرغم من أن FANHUA تعتقد أن التوقعات المنصوص عليها في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا يمكن أن تؤكد لك أن توقعاتها ستكون صحيحة، ويُحذر المستثمرون من أن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة. تم تضمين مزيد من المعلومات المتعلقة بالمخاطر وعدم اليقين التي تواجهها FANHUA في ملفات FANHUA لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، بما في ذلك تقريرها السنوي على النموذج 20-F.