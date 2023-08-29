Fasoo تعلن عن شراكة استراتيجية مع CyberKnight للمرحلة التالية من التوسع العالمي في سوق الشرق الأوسط

تهدف Fasoo إلى زيادة وجودها في سوق أمن البيانات سريع النمو في الشرق الأوسط، وباختيار CyberKnight كموزع ذي قيمة مضافة، ستعزز Fasoo مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال أمن البيانات.

بيثيسدا، ماريلاند،29 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- يسر Fasoo ، الشركة الرائدة في مجال الأمن المرتكز على البيانات، أن تعلن عن شراكة تقنية استراتيجية مع CyberKnight كموزع للقيمة المضافة (VAD) كجزء من توسعها العالمي. CyberKnight Technologies هي موزع للقيمة المضافة يركز على الأمن السيبراني، ومقرها في دبي، وتغطي الشرق الأوسط بحضور على أرض الواقع في جميع أسواق الشرق الأوسط الرئيسية، وهي على وشك الوصول إلى مبيعات بقيمة 100 مليون دولار هذا العام.

"CyberKnight هي الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني في الشرق الأوسط. لن تعزز شراكتنا قدرات أمن البيانات لعملائنا في الشرق الأوسط فحسب، بل ستكون أيضًا بمثابة جسر قوي لـ Fasoo لتعزيز مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال أمن البيانات" هذا ما قاله Colter Carambio، كبير موظفي الإيرادات في Fasoo.

ستساعد هذه الشراكة في دعم المؤسسات والمنظمات الحكومية في الشرق الأوسط لحماية البيانات الحساسة بشكل أفضل مع تقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية. بصفتها شركة رائدة في مجال "إدارة الحقوق الرقمية" للمؤسسات، تجمع Fasoo بين تقنيات أمن وإدارة البيانات الأكثر تقدمًا لحماية البيانات الحساسة طوال دورة حياتها، بغض النظر عن الموقع. تم تصميم منصة أمان البيانات Fasoo خصيصًا للبيانات الحساسة غير المهيكلة.

"من الواضح أن منصة Fasoo لأمن البيانات تميز نفسها عن غيرها من الجهات الفاعلة في إدارة مخاطر البيانات في السوق، وتستخدم مبادئ انعدام الثقة لتمكين قدرة موحدة وآلية للغاية لاكتشاف الملفات الحساسة وتصنيفها، وحمايتها وحكمها ومراقبتها. وقال وائل جابر، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في CyberKnight: "يسعدنا أن نتشارك مع Fasoo لنقدم لعملائنا الإقليميين منصة أفضل وأكثر تماسكًا تتيح التحكم الشامل في البيانات أثناء الراحة وأثناء النقل وخاصة أثناء الاستخدام، مع التحقق باستمرار مما إذا كان ينبغي أن يتمكن المستخدم من الوصول إلى تلك البيانات".

نظرًا لتزايد حالات خرق البيانات وسرقة البيانات رفيعة المستوى، تقوم المؤسسات بنشر حلول إدارة الحقوق الرقمية (DRM) واستنادًا إلى تقرير حديث عن رؤى السوق المتماسكة، من المتوقع أن يصل سوق DRM العالمي إلى 9 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2027. تم تصميم منصة أمان البيانات Fasoo خصيصًا للبيانات الحساسة غير المهيكلة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://en.fasoo.com/strategies/data-security-platform-and-data-centric-security/ .

نبذة عن Fasoo

توفر Fasoo أمن البيانات غير المنظم والخصوصية ومنصات محتوى المؤسسة التي تحمي وتتحكم وتتّبع وتحلل وتشارك معلومات الأعمال الهامة بشكل آمن مع تعزيز الإنتاجية. يوفر تركيز Fasoo المستمر على ابتكار العملاء وإبداعهم حلولًا رائدة في السوق للتحديات التي تواجهها المؤسسات من جميع الأحجام والصناعات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.fasoo.com أو تواصل مع Sonia Awan، مديرة العلاقات العامة لـ Fasoo على [email protected] .

نبذة عن CyberKnight

CyberKnight Technologies هي موزع للقيمة المضافة يركز على الأمن السيبراني، ومقرها في دبي، وتغطي منطقة الشرق الأوسط مع وجود على أرض الواقع في جميع أسواق الشرق الأوسط الرئيسية. تتضمن منهجية ZTX (أمن انعدام الثقة) الخاصة بنا، القائمة على إطار Forrester، حلول الأمن السيبراني الناشئة والرائدة في السوق والتي تحمي سطح الهجوم بأكمله، من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمساعدة فرق الأمن في المؤسسات والعملاء الحكوميين على تعزيز الكشف عن الاختراقات وتسريع الاستجابة للحوادث ومعالجتها مع تلبية الامتثال التنظيمي. تمكن منهجية "توزيع فن الأمن السيبراني" من CyberKnight الشركاء الاستراتيجيين من تحقيق اختراق أكبر للسوق وعائد أكبر على الاستثمار والوقت إلى القيمة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://cyberknight.tech/ .

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2041390/4241350/Fasoo_Logo.jpg

Fasoo SOURCE