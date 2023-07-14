FBS تتبرع بأكثر من 62000 دولار أمريكي للمنظمات الخيرية في سبع دول حول العالم

سنغافورة, 14 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- تُظهر FBS، وهي وسيط دولي له وجود في أكثر من 150 دولة، التزامها ببناء مجتمعات مكتفية ذاتيًا ومرنة من خلال التبرع بأكثر من 62000 دولار أمريكي للمنظمات الخيرية في البلدان النامية. تم جمع الأموال خلال شهر رمضان المبارك وستدعم ما يقرب من 5000 شخص من المجتمعات المحرومة في ماليزيا وإندونيسيا ونيجيريا ومصر وتركيا وباكستان واليمن.

"تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تهدف FBS إلى المساهمة في خلق مجتمع أكثر ازدهارًا ومساواة. منذ عام 2014، قد شاركت FBS بنشاط في الأنشطة الخيرية خلال شهر رمضان، حيث جمعت وتبرعت بحوالي 1.3 مليون دولار أمريكي لأكثر من 30 منظمة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما أثر بشكل إيجابي على آلاف الأرواح. من خلال الاستفادة من دعم عملائنا، تشجع FBS على إجراء تغييرات ذات مغزى في العالم،" هذا ما تقوله Ksenia Molodkina، مديرة التسويق الاستراتيجي في FBS.

خلال موسم رمضان لعام 2023، شارك أكثر من 29000 متداول من 17 دولة حول العالم في العرض الترويجي الخيري FBS Trade & Aid. أتاحت هذه المبادرة فرصة للمتداولين لتقديم تبرعات خيرية ودعم المحتاجين خلال الوقت المقدس من العام. وأسفر الجهد الجماعي عن تبرع بأكثر من 62000 دولار أمريكي، وزعته FBS بالتساوي بين سبع منظمات خيرية.

واستخدمت هذه المنظمات الأموال لتحسين حياة المواطنين المحليين، بما في ذلك الأسر والطلاب وكبار السن. على سبيل المثال، استخدم الفرع الماليزي لمؤسسة MyCare مساهمة FBS لإنشاء موقع لمزرعة أسماك مياه عذبة، مما مكن المجتمع من توليد دخل مستدام. يهدف هذا المشروع إلى دعم المجموعات الحضرية الفقيرة في منطقة بندر تاسيك سيلاتان في كوالالمبور.

"بدعم FBS الذي لا يقدر بثمن، أنشأنا مشروعًا رائدًا لتربية الأسماك والذي يعود بفوائد هائلة للمجتمع. رؤية المشروع بسيطة ولكنها تحويلية: مع ازدهار أعداد الأسماك لدينا، سيجني المجتمع ثمار زيادة المبيعات. سيتم توجيه الأرباح الناتجة من مبيعات الأسماك إلى المدخرات المجتمعية، وهي مورد مالي ذو رؤية يعمل كمحفز للنمو الاقتصادي داخل مجتمعنا، مما يمكّن الأفراد من الوصول إلى الأموال لمختلف المشاريع التجارية أو الاحتياجات الشخصية. مع الفرص المالية الجديدة، سيفتح أعضاء مجتمعنا إمكاناتهم الحقيقية، مما يغذي دورة من التقدم والازدهار"، هذا ما قاله Haji Kamarul Halim Sakrani، ممثل مؤسسة MyCare ماليزيا.

وفي الوقت نفسه، برنامج FBS الخيري مع Ramadan Memo، وهي منظمة إسلامية في نيجيريا، يستهدفان أكثر من 3000 مستفيد من الفئات الضعيفة، مثل الأرامل والأيتام وتلاميذ المدارس الابتدائية والطلاب من المؤسسات العليا الذين يعانون من إعاقة مالية. "تتعاون FBS مع Ramadan Memo لمشاركة المواد الغذائية مع الأقل حظًا، والتبرع بمواد الإغاثة إلى دور الأيتام، وتوزيع صناديق الملابس على الأرامل والأطفال في مجتمعات الأحياء الفقيرة والمواد التعليمية لتلاميذ المدارس الابتدائية لمساعدة التعليم الشعبي، بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال في المؤسسات العليا على تعزيز أعمالهم" هذا ما قاله Giwa Habeeb A. من Ramadan Memo.

لا تزال FBS ملتزمة بدعم المبادرات الخيرية التي تساهم في الرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في البلدان النامية. وتتماشى هذه الجهود مع خطط التنمية الوطنية للبلدان المشاركة، مثل رؤية الازدهار المشترك 2030 في ماليزيا، ورؤية إندونيسيا 2045، وخطة التنمية الوطنية لنيجيريا 2021-2025. إنهم يسعون جاهدين من أجل مجتمع مزدهر ومتكافئ، ويمكن لكل صاحب مصلحة، بما في ذلك الشركات الخاصة مثل FBS، أن يلعب دوره في تحقيق تلك الأجندة الوطنية.

لمعرفة المزيد حول كيفية سير مبادرة FBS الخيرية، يُرجى مشاهدة تقرير الفيديو .

نبذة عن FBS

FBS هي وسيط مرخص في جميع أنحاء العالم ولديها أكثر من 14 عامًا من الخبرة وأكثر من 75 جائزة دولية. تتطور FBS بانتظام كواحدة من أكثر الوسطاء ثقة في السوق، حيث يبلغ عدد متداوليها أكثر من 27000000 ويتجاوز شركاؤها 500000 في جميع أنحاء العالم. بلغ حجم التداول السنوي لعملاء FBS أكثر من 8.9 تريليون دولار أمريكي.

لمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع:

المكتب الصحفي لـ FBS

[email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2148238/FBS_Logo.jpg

FBS SOURCE