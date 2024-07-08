Feldspar تبني أول مضمار جري في العالم مزود بأجهزة استشعار لتعزيز أداء الرياضيين وتحويل التجارب الرياضية الحية

• أداة تحليل البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحويل التدريب، مما يسمح للرياضيين بالتدريب والمنافسة بشكل أكثر فعالية، وتحديد مناطق الخطر الإصابات المحتملة.

لندن, 8 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Feldspar Limited [المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"Feldspar"]، وهي شركة تكنولوجيا مقرها في المملكة المتحدة، اليوم أنها تقوم ببناء أول مسار جري في العالم مزود بأجهزة استشعار، وهو مهيأ لإعادة تعريف الأداء الرياضي والترفيه الرياضي المباشر. يمثل هذا الابتكار الرائد أول تقدم تكنولوجي رئيسي في سباقات المضمار والميدان في ما يقرب من 60 عامًا، مما يضع الأساس لتجربة غامرة جديدة لا مثيل لها في الرياضات المباشرة.

ولأول مرة، سيتضمن مسار الجري الخاص بشركة Feldspar أجهزة استشعار متقدمة بالإضافة إلى الأساليب المعتمدة على الكاميرا لقياس حركة الرياضيين بشكل مباشر من خلال خطواتهم وخطواتهم لالتقاط البيانات في الوقت الفعلي، مما يوفر مستويات جديدة من الدقة في تحليل أداء الجري.

سوف يقوم الجيل التالي من حلول برمجيات التتبع والأرضيات الرياضية المعيارية من Feldspar بدمج التقنيات التي تنتظر الحصول على براءة اختراع والمواد الحديثة في تصميم المسار، مما يتيح طريقة جديدة وغير مسبوقة لإعادة الطاقة وتحويلها*. سيسمح هذا الابتكار للرياضيين بتحقيق سرعة جري أسرع مقارنة بما هو ممكن حاليًا اليوم ودفع حدود الأداء البشري.

تقدم هذه التقنية بيانات معقدة ويصعب الوصول إليها تاريخيًا، مثل طول الخطوة ومعدل التسارع والسرعة القصوى في الوقت الفعلي، ولديها القدرة على إحداث ثورة في تجربة المتفرج في الأحداث الرياضية الحية بالإضافة إلى جذب المتحمسين الجدد الذين يقدرون الابتكار، وترفيه رياضي متميز آسر بصريًا ومدفوع بالتكنولوجيا.

لتعزيز الأداء بشكل أكبر، ستقوم Feldspar أيضًا بدمج أداة تحليل البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبرنامج تتبع الرياضة يهدف إلى إعادة تعريف التدريب المهني وتحسين التدريب للرياضيين. ويشمل ذلك تعديل استراتيجية المنافسة قبل السباقات وأثناءها وبعدها، وتحديد مناطق الإصابات المحتملة بناءً على بيانات فردية دقيقة وملفات رياضيين متعمقة.

قالتألفينا تشين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Feldspar: "بينما شهدنا مستوى عالٍ من الابتكار في أحذية الجري والملابس وأساليب التدريب في السنوات الأخيرة، فمن المذهل أن يظل مسار الجري الاصطناعي الحديث نفسه دون تغيير إلى حد كبير منذ الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1968.".

وتابع تشين، قائلا: "هناك فرصة كبيرة في إحداث ثورة في هذه الرياضة. من خلال رقمنة مسار الجري، لا توفر Feldspar طرقًا جديدة لتطوير الرياضيين ودفع حدود الأداء البشري فحسب، بل تعمل أيضًا على نقل ألعاب القوى نحو عصر جديد من الأحداث الدولية الحية المبهجة وعالية الطاقة، على غرار ما نراه في الرياضات الأخرى، مثل كرة القدم ورياضة السيارات."

وأضاف تشين: "طموحنا مع مضمار الجري للجيل القادم هو وضع معيار جديد لأداء الرياضيين ومشاركة المشجعين في المسابقات العالمية المستقبلية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية وما بعدها".

تعمل Feldspar مع أفضل المهندسين والمصممين الصناعيين وعلماء البيانات في المملكة المتحدة لتطوير النموذج الأولي لمسار الجري عالي الأداء، ومن المقرر أن يبدأ الاختبار في الوقت الفعلي في وقت لاحق من هذا العام. من المتوقع أن يبدأ إنتاج حل الأرضية في عام 2025.

أسستها عداءة المضمار المحترفة السابقة ألفينا تشين، وكانت مصدر إلهام لإعادة اختراع مضمار الجري خلال مسيرتها المهنية في السباقات الدولية.

حصلت الشركة على الدعم الأولي من المستثمرين المقيمين في هونغ كونغ والذي سيتم استخدامه لتطوير نموذج أولي للمضمار ذي الأداء العالي.

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* تهدف أرضيات Feldspar عالية الأداء إلى أن تكون قادرة على تحويل قدر أكبر بكثير من طاقة العداء من الوضع الرأسي إلى الأفقي، مما يتيح سرعة تشغيل أسرع. كما أن لديها القدرة على توفير عائد طاقة أعلى بكثير، مقارنة بالأرضيات الرياضية الأخرى المتاحة تجارياً المستخدمة في المسابقات الرياضية الرائدة اليوم. ويستند هذا على نموذج Feldspar.

حول Feldspar

Feldspar هي شركة تكنولوجيا لديها رؤية لتحويل ألعاب القوى من خلال أول نظام أرضيات ذكي متكامل في العالم. تم تصميم هذا الحل المبتكر لتعزيز أداء الرياضيين وزيادة مشاركة المشجعين في الأحداث الرياضية العالمية، ويدمج بسلاسة أحدث تقنيات الأرضيات وأجهزة الاستشعار في المسار المعياري، مما يضع معيارًا جديدًا في الصناعة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.feldsparsport.com.

للتواصل الإعلامي: [email protected]

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=g7vXILBxCZ4

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