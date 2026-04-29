Feldspar تكشف عن منصة قياس القوة المدمجة في السطح، الأولى من نوعها عالميًا، وتعلن عن شراكة هندسية وتطلق جولة تمويل

تقنية قيد براءة الاختراع، المطوّرة هندسيًا بالتعاون مع Cambridge Design Partnership (CDP)، تعتمد على بنية مثلثية مبتكرة للوحة القوة لالتقاط بيانات القوة الأرضية في الوقت الحقيقي مباشرة من السطح الرياضي وعلى نطاق واسع.

لندن، 29 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- طوّرت شركة التكنولوجيا الرياضية Feldspar Group Holdings Limited ("Feldspar") نموذجًا أوليًا بتقنية قيد براءة الاختراع لمنصة قياس القوة المدمجة في السطح، الأولى من نوعها عالميًا، والقادرة على التقاط بيانات في الوقت الحقيقي مباشرة من السطح وعلى نطاق واسع.

The intelligent surface powering the future of sports performance The Universal Sensor Platform uses a highly scalable communication protocol which is able to cover a full-size football pitch

صُممت المنصة للتوسع بما يتجاوز ألعاب القوى إلى رياضات متعددة وبيئات الفعاليات المباشرة، بما يرسّخ معيارًا جديدًا لقياس الأداء ويكشف عن رؤى جديدة في التدريب والبث المباشر وتفاعل الجماهير.

أطلقت Feldspar أول جولة تمويل خارجية لها لدعم مراحل النشر التجريبي وتسريع الطرح التجاري.

نقل قياس القوة إلى الأداء المباشر

على مدى عقود، ظلت بيانات القوة محصورة إلى حد كبير في مختبرات متخصصة تستخدم معدات ثابتة ومكلفة. رغم هيمنة الكاميرات والأجهزة القابلة للارتداء على تحليل الأداء الحديث، فإنها لا تستطيع قياس القوى التي تقف وراء الحركة والأداء بشكل مباشر.

تلتقط المنصة قوى رد الفعل الأرضية مباشرة من سطح اللعب، وتوفّر بيانات ثلاثية الأبعاد كاملة من كل خطوة. يوفّر ذلك رؤية مباشرة لكيفية توليد الرياضيين للسرعة والقدرة والحركة.

في قلب النظام لوحة قوة مثلثية ذات بنية مبتكرة تقدّم نهجًا جديدًا جذريًا في القياس. بدلًا من قياس كل مكوّن من مكونات القوة بصورة مباشرة، يستخلص النظام القوة الأفقية من القوة العمودية. يبسّط ذلك تصميم النظام، وقد يخفض التكلفة بما يصل إلى عشرة أضعاف مقارنةً بألواح القوة التقليدية، ويجعل النشر على نطاق واسع مجديًا تجاريًا.

بدمج النظام مباشرة في السطح، تتيح Feldspar القياس عبر بيئات كاملة بدلًا من نقاط معزولة، كما تلغي الحاجة إلى الإعداد المتكرر والتشغيل اليدوي. يتيح ذلك نشرًا شبه فوري، والتقاطًا مستمرًا للبيانات في الوقت الحقيقي، وملاحظات فورية عبر لوحة معلومات في الوقت الحقيقي.

أما المدربون، فيتيح لهم ذلك مراقبة مستمرة وملاحظات فورية. أما جهات البث، فيفتح لها ذلك سبلًا جديدة لدمج بيانات الأداء المباشرة في التغطية، بما يعزز تفاعل الجماهير.

مصممة للتوسع بما يتجاوز ألعاب القوى

سيركّز النشر التجريبي الأولي على ألعاب القوى، حيث يمكن نشر النظام عبر مضامير كاملة لقياس بيانات الأداء لعدة رياضيين في الوقت نفسه خلال التدريب والمنافسات. صُممت المنصة للتوسع عبر مختلف الرياضات وبيئات الفعاليات المباشرة، بما يتيح تتبّع ما يصل إلى 40 لاعبًا على سطح واحد مثل ملعب كرة قدم.

يمتد تطبيقها إلى الرياضات الميدانية السريعة مثل كرة القدم وكرة القدم الأمريكية والرجبي، وكذلك رياضات الملاعب مثل البادل وكرة السلة والإسكواش، مع مرونة تتيح النشر الدائم أو المؤقت، بما يخلق طبقة جديدة من بيانات الأداء المعيارية في الوقت الحقيقي في مختلف الرياضات.

مع توسع نطاق البيانات، يدعم النظام تطوير منصة بيانات موحّدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح المقارنة المعيارية، ورصد مخاطر الإصابة، ورؤى تنبؤية للأداء. تمثّل هذه التطورات خطوة كبيرة نحو منصة استشعار متكاملة بالكامل وقابلة للتوسع.

يأتي ذلك استنادًا إلى إعلان Feldspar في عام 2025 عن أول نموذج أولي وظيفي لها، وهو المضمار الأسرع في العالم والمزوّد بأجهزة استشعار، وعن شراكتها مع 54، الوكالة العالمية للرياضة والترفيه.

شراكة نوعية

يجري تطوير النظام بالشراكة مع Cambridge Design Partnership (CDP)، وهي شركة استشارية رائدة لتطوير المنتجات مملوكة لموظفيها، ومعروفة بتطوير ابتكارات غير مسبوقة وبفريقها المتعدد التخصصات الذي يضم أكثر من 300 مهندس. تتخصص CDP في تقديم أنظمة معقدة ذات اعتمادية عالية عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك تقنيات الأداء في الوقت الحقيقي مثل Gmax، وهو نظام تتبع بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) متقدم وخفيف الوزن يُستخدم في سباقات الخيل لتوفير بيانات مباشرة عن الأداء والموقع والسلامة.

في هذا المشروع، تجمع CDP خبرات في الفيزياء والإلكترونيات والبرمجيات والتصنيع لتحويل المعارف العلمية المتقدمة إلى منتج متين يتمحور حول المستخدم، بدعم من مركز الإنتاج التجريبي المتكامل التابع لها المخصص لبناء المضمار واختباره. تركّز الشراكة على التصميم من أجل التصنيع وتهيئة التقنية للنشر الفعلي مع انتقالها من النموذج الأولي إلى النطاق التجريبي.

جولة تمويل

تهدف جولة التمويل الخارجية الأولى إلى تسريع أنشطة طرح المنتج في السوق والانتقال من النشر التجريبي نحو الطرح التجاري. سيدعم التمويل المزيد من تطوير المنتج والبرامج التجريبية والأنشطة التجارية المبكرة، وذلك عقب دعم تأسيسي من مكتب عائلي في هونغ كونغ.

قالت Alvina Chen، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Feldspar: «حتى الآن، كانت معظم الأنظمة تستدل على الحركة من لقطات الكاميرا، من دون أن تقيس مباشرة القوى التي يولدها الرياضيون من خلال تفاعلهم مع الأرض.» «ومن خلال نظام Feldspar الأول من نوعه عالميًا، المدمج في سطح اللعب والموجود حاليًا في مرحلة النموذج الأولي، نلتقط تلك القوى في الوقت الحقيقي، في النقطة نفسها التي تبدأ منها الحركة.» «يتيح لنا ذلك رؤية كيفية توليد الرياضيين للقوة اللازمة للتسارع وتغيير الاتجاه والقفز وإنتاج السرعة والقدرة، بما يغيّر طريقة فهم الأداء وتجربة الرياضة.»

قال Wade Tipton، الرئيس التنفيذي لدى Cambridge Design Partnership (CDP): «لم يكن من الممكن سابقًا التقاط البيانات مباشرة من الأرض وعلى نطاق واسع.» «بالتعاون الوثيق مع Feldspar، صمّم فريقنا وطوّر وبنى واختبر نظامًا لقياس القوة هو الأول من نوعه عالميًا ومُدمج مباشرة في السطح، ما يمثّل خطوة هندسية مهمة يمكن أن تُحدث تحولًا في ألعاب القوى والتطبيقات متعددة الرياضات.»

أضاف Tim Godfrey، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في Feldspar: «يشكّل نظام لوحة القوة هذا الخطوة الأولى في بناء منصة قابلة للتوسع ومتعددة الرياضات، تلتقط بيانات الأداء في الوقت الحقيقي مباشرة من السطح وعلى نطاق واسع.» «وهو يرسخ معيارًا جديدًا للقياس في مختلف الرياضات ويمثل محطة تأسيسية لـ Feldspar، على أن تتبع ذلك إعلانات أخرى مع توسيع نطاق المنصة وتنمية أعمالنا عالميًا.»

ملاحظات للمحررين

تقوم منصة الاستشعار الشاملة على بنية قابلة للتوسع بدرجة عالية، مع بروتوكول اتصال أساسي صُمم لدعم عمليات نشر متصلة على نطاق واسع. تلتقط المنصة بيانات قوة عالية التردد تتجاوز 1,000 هرتز، بما في ذلك مركز الضغط وملفات القوة ثلاثية الأبعاد، وذلك بالتزامن عبر ما يصل إلى 200 منصة استشعار، تضم كل منها عدة مستشعرات.

نبذة عن Feldspar Group Holdings Limited

Feldspar شركة تكنولوجيا رياضية مقرها المملكة المتحدة، وتعمل على تطوير نظام أرضيات ذكية متكامل هو الأول من نوعه عالميًا، بدءًا بمضامير جري عالية الأداء وقياس القوة عبر المضامير بأكملها.

تأسست Feldspar في عام 2022 على يد Alvina Chen، وهي عدّاءة مضمار محترفة سابقة، انطلاقًا من مهمة تتمثل في تعزيز الأداء والارتقاء بتفاعل الجماهير عبر مختلف الرياضات. تلتقط منصتها بيانات في الوقت الحقيقي مباشرة من سطح اللعب، بما يتيح رؤى جديدة للرياضيين والمدربين وبيئات الفعاليات الرياضية المباشرة.

