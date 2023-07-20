Feng Zheng من China Mobile: شبكات 5G SA الأساسية المتقاربة تمامًا فعالة وبسيطة لتوسيع الخدمات الجديدة وتقديم تجربة جديدة

شنغهاي، 20 يوليو 2023 /PRNewswire/ - في اجتماع المائدة المستديرة لصناعة 5G SA الذي استضافته Huawei في 27 يونيو خلال مؤتمر MWC شنغهاي 2023، ألقى Feng Zheng، كبير الخبراء على مستوى المجموعة في China Mobile، كلمة رئيسية حول خبرة China Mobile في بناء وتطوير الشبكة الأساسية ل 5G SA. وذكر في الخطاب أن بناء شبكة 5G SA متقاربة تمامًا هو الخيار الأمثل لزيادة العائد على الاستثمار (ROI).

Feng Zheng, group-level chief expert of China Mobile

في الماضي، كانت شبكات الوصول اللاسلكي (RAN) والشبكات الأساسية غير متزامنة مع بعضها البعض من حيث تطوير المعايير، وكانت 5G هي التكنولوجيا الوحيدة القادرة على الوصل بينهم بسبب دعمها لكل من شبكات NSA و SA. تظهر الممارسات والإحصاءات أن شبكات 5G NSA قد تؤدي إلى استثمارات ضخمة في شبكات 4G. وذلك لأن مثل هذه الشبكات تتطلب تغطية شبكة 4G و 5G، كما أن نشر شبكات 5G NSA (الخيار 3) يعتمد على شبكات 4G. تتطلب شبكات 5G NSA أيضًا تكاليف إنشاء شبكة عالية بسبب التعاون المعقد بين 4G eNodeBs و 5G gNodeBs، بالإضافة إلى اختيار الشبكة المعقد للغاية للمحطات. على هذا النحو، فإن شبكات 5G SA، والتي أصبحت الآن جاهزة للاستخدام التجاري، هي الخيار الأمثل من حيث عائد الاستثمار.

لبناء شبكة أساسية 5G SA، الشبكة الأساسية المتقاربة تمامًا تتميز بربط شبكي مبسط وتشغيل وصيانة فعاليين وتجربة أفضل وتتفوق على أجيال متعددة من الشبكات الأساسية المتوازية أو المتراكبة. فيما يتعلق بالربط الشبكي المبسط، يتم توصيل شبكة أساسية واحدة متقاربة بالكامل بشبكات RAN لتقنيات الوصول إلى الراديو المتعددة (RATs). تقوم وظيفة شبكة افتراضية واحدة (VNF) بمعالجة الخدمات للمستخدمين في أوضاع وصول لاسلكية مختلفة وتشارك مواردها بين هؤلاء المستخدمين. هذا يقلل بشكل كبير من VNFs والواجهات، فضلًا عن تجنب تخصيص موارد الشبكة الأساسية الزائدة عن الحاجة للمستخدمين في أوضاع الوصول الراديوي المختلفة. من حيث كفاءة التشغيل والصيانة، تتطلب شبكات 5G SA صيانة شبكة أساسية متقاربة واحدة فقط، بدلًا من شبكات أساسية متعددة. هذا يحسن كفاءة التشغيل والصيانة ويقلل من عبء العمل في التشغيل والصيانة. وفيما يتعلق بتجربة المستخدم، تتم الآن معالجة الإشارات بين الأجيال المختلفة من VNF داخل نفس VNF، مما يقلل من تعقيد التشغيل البيني ووقت الاستجابة بالإضافة إلى تحسين تجربة خدمة المستخدمين.

بعد اكتمال بناء الشبكة، يصبح من الضروري زيادة مستخدمي 5G SA واحتضان خدمات جديدة لتمكين شبكات 5G من الاستحواذ على المزيد من الخدمات من شبكات 4G. لزيادة عدد مستخدمي 5G SA سريعًا، يحتاج المشغلون إلى تحديد محطات المستخدمين متعددة الأوضاع وحالة اتصال الشبكة الخاصة بهم، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات معينة. علاوة على ذلك، يمكن للمشغلين إطلاق حزم 5G SA الجذابة وتقديم تجربة خدمة عالية الجودة لتعزيز استخدام وظيفة 5G على محطات 5G SA متعددة الأوضاع. على هذا النحو، فإن التطور السريع لمستخدمي جنوب إفريقيا سيحفز نمو عائد الاستثمار لشبكات جنوب إفريقيا. لاحتضان خدمات جديدة، يجب على المشغلين التركيز على تنمية عادات استخدام خدمة المستخدمين وإطلاق حزم خدمات جذابة، وتشجيع المستخدمين على تجربة خدمات جديدة عالية الجودة يقدمها مقدمو الخدمات. وبهذه الطريقة، يمكن للمشغلين التعاون مع مقدمي الخدمات لتحسين تجربة المستخدم وتسريع تطوير خدمات جديدة ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. سيساعد النمو المتسارع للخدمات الجديدة في زيادة إيرادات المشغلين وبناء نظام بيئي صناعي مربح للجانبين.

لطالما شاركت China Mobile بنشاط في تطوير معايير 3GPP نحو 5G-Advanced، وستظل ملتزمة باستكشاف قدرات جديدة وخدمات جديدة لـ 5G-Advanced مع جميع الأطراف في الصناعة، ولن تدخر جهدًا لتحقيق 5G-Advanced.

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