Fiera Capital تعين Mandy Adamou في منصب المدير الإداري ورئيس العلاقات الاستشارية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا

Mandy Adamou

مونتريال ولندن، 25 يوليو 2023 PRNewswire//) (TSX: FSZ) Fiera Capital Corporation -- "Fiera Capital" أو"الشركة")، وهي شركة مستقلة رائدة في مجال إدارة الأصول، أعلنت اليوم عن تعيين Mandy Adamou في منصب المدير الإداري ورئيس قسم العلاقات الاستشارية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، اعتبارًا من 17 يوليو 2023. يهدف هذا الدور الجديد إلى تمكين Fiera Capital من توسيع وجودها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومواصلة بناء وتطوير علاقات قوية مع شبكة عالمية من الاستشاريين. ستعقد السيدة Adamou شراكة مع Frederick McNeill، نائب الرئيس للأسواق المؤسسية، وسيستفيدون من معرفتهم وخبراتهم المشتركة في السوق لتحسين أنشطتنا الاستشارية وضمان أفضل النتائج لعملائنا في جميع أنحاء العالم. وتحقيقًا لهذه الغاية، ستترأس لجنة الاستشارات العالمية التابعة لشركة Fiera Capital وستتعاون على نطاق واسع مع أصحاب المصلحة التنفيذيين الداخليين. وستقدم السيدة Amadou تقاريرها إلى Klaus Schuster، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال Klaus Schuster: "مع تاريخ واضح في دفع نمو الأعمال من خلال تعزيز العلاقات الاستشارية الناجحة، تعد Mandy مناسبة بشكل مثالي للشركة حيث نسعى إلى توسيع بصمة Fiera Capital في المناطق الاستراتيجية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بناءً على التقدم الممتاز الذي أحرزه Fred بالفعل في هذا المجال حتى الآن". "بالنظر إلى تركيزنا على إعادة تأسيس نموذج التوزيع الإقليمي للشركة، أتوقع أن خبرة Mandy الواسعة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومصداقيتها بين الاستشاريين المحليين والعالميين ستجعلها رصيد لفريقنا لا يقدر بثمن."

قالت Mandy Adamou: "يسعدني الانضمام إلى Fiera Capital والمساعدة في تحقيق استراتيجيتها ورؤيتها في المرحلة التالية". "إن روح المبادرة لدى Fiera Capital والتزامها بخدمة العملاء الممتازة هي القيم التي دفعت مسيرتي المهنية حتى الآن، وأتطلع إلى التعاون مع فريق عالمي موهوب لتحقيق أهداف الشركة الطموحة."

تجلب السيدة Adamou أكثر من 25 عامًا من الخبرة في العلاقات الاستشارية للمؤسسات المالية العالمية إلى Fiera Capital. على مدار حياتها المهنية المتميزة، أطلقت بنجاح العديد من الحلول وأشرفت على أنشطة استشارية عبر مناطق عالمية متعددة، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والولايات المتحدة، وبناء الثقة والعلاقات الاستراتيجية مع الشركاء في جميع أنحاء العالم. في منصبها الأخير، شغلت السيدة Amadou منصب المدير الإداري، والرئيس العالمي للعلاقات الاستشارية (في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) في مؤسسة إدارة أصول خاصة وعالمية في لندن، إنجلترا.

نبذة عن مؤسسة Fiera Capital

Fiera Capital هي شركة رائدة مستقلة لإدارة الأصول ذات حضور عالمي متنامي وحوالي 164.7 مليار دولار كندي من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من 31 مارس 2023. تقدم Fiera Capital حلولًا مخصصة ومتعددة الأصول عبر فئات أصول السوق العامة والخاصة لعملاء المؤسسات والوسطاء الماليين ولأصحاب الثروة الخواص في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والأسواق الرئيسية الأخرى في آسيا. إن عمق الخبرة لدى Fiera Capital ومنصتها الاستثمارية المتنوعة و كذا التزامها بتقديم خدمة متميزة هي جوهر مهمتنا المتمثلة في أن نحتلّ طليعة علم إدارة الاستثمار لتعزيز الازدهار المستدام لجميع أصحاب المصلحة لدينا. يتم تداول Fiera Capital تحت مؤشر FSZ في بورصة تورنتو www.fieracapital.com

يقع المقر الرئيسي لشركة Fiera Capital في مونتريال، إلى جانب الفروع التابعة لها في مختلف المناطق، ولها مكاتب في أكثر من اثنتي عشرة مدينة حول العالم، بما في ذلك نيويورك (الولايات المتحدة) ولندن (المملكة المتحدة) وهونغ كونغ (المنطقة الإدارية الخاصة).

كل كيان منتسب (كل "تابع") لشركة Fiera Capital يقدم فقط خدمات المشورة الاستثمارية أو إدارة الاستثمار أو يقدم صناديق الاستثمار في المناطق التي يتم فيها تسجيل الشركة التابعة و/أو المنتج ذي الصلة أو الإذن له بتقديم الخدمات وفقًا لإعفاء من التسجيل.

في الولايات المتحدة، يتم تقديم خدمات إدارة الأصول من قبل الشركات التابعة لشركة Fiera Capital والمستشارين الاستثماريين المسجلين لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") أومن طرف المعفيين من التسجيل. لا يعني التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مستوى معينًا من المهارة أو التدريب. للحصول على تفاصيل عن التسجيل الخاص لأي كيان من كيانات Fiera Capital، أو الإعفاءات منه التي يعتمد عليها، يرجى زيارة هذا الموقع الإلكتروني .

معلومات إضافية حول Fiera Capital، بما في ذلك نموذج المعلومات السنوي لشركة Fiera Capital، متوفرة في SEDAR على الموقع www.sedar.com .

المعلومات الواردة في البيانات الصحفية وأخبار الشركة صالحة اعتبارًا من التاريخ المشار إليه. يجب ألا تفترض أن البيانات تظل دقيقة أو صالحة بعد التاريخ المبيّن.

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