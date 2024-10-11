Fivecast تطلق حل Discovery لمواجهة التهديدات العالمية بالاعتماد على ابتكار OSINT.

أديلايد، أستراليا، 11 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- استجابةً مباشرةً للبيئة التي تسودها التهديدات العالمية المتزايدة، أعلنت شركة Fivecast، وهي المزود العالمي لحلول الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) الرائدة في السوق، عن إطلاقها حل Discovery الذي يمكّن المحللين والمحققين في كل من القطاعات الحكومية والمؤسساتية من الوصول الأسرع للنتائج الاستخباراتية للمساهمة في حماية المجتمعات والشركات.

يعمل حل Discovery من Fivecast على أتمتة عمليات البصمة الرقمية وتسريعها، والتحقق من المعلومات، والكشف عن الهويات. وتعزز هذه القدرات بعمق المراحل الأولية التي تعد حاسمة للتحقيقات الاستخباراتية التي يمكن عادة أن تعوقها أحجام البيانات الضخمة والتهديدات المعقدة والقيود المفروضة على الموارد، مما يؤدي إلى تفويت بعض المعلومات والرؤى.

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ترويض بحر من البيانات مفتوحة المصدر

توفر Fivecast إمكانية وصول غير مسبوقة إلى ملايين المصادر المتاحة للجمهور والمعدّة للأغراض التجارية، بما في ذلك البثوث المباشرة للأخبار، ومحركات البحث، وقواعد بيانات الأشخاص والشركات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والعقوبات، وقوائم المراقبة، ومجموعات البيانات المُنسّقة، والويب المظلم، وتسريبات البيانات. يمكن للمحققين أن يكشفوا عن المعلومات باستخدام المليارات من نقاط البيانات بما في ذلك أكثر من 8 مليارات سجل شخصي و28 مليار مُعرّف فريد، و9 مليارات حساب تواصل اجتماعي، و280 مليون شركة، و10 مليارات تسريب للبيانات، و200 مليون سجل ويب مظلم وغيرها الكثير.

متجر شامل الخدمات للفرق الاستخباراتية

دمجت Fivecast حل Discovery الجديد بسلاسة داخل منصتها الرائدة ONYX، فتوصلت إلى حل OSINT كامل يغطي دورة التحقيق الاستخباراتي من البداية إلى النهاية.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Fivecast، الدكتور Brenton Cooper: "يوفر حل Discovery لدينا قدرات البحث والاكتشاف الواسع والسريع، ويستطيع الانتقال بسلاسة إلى تحري البيانات المستهدفة والعميقة وجمعها، وتقييم المخاطر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل المحتوى. يعد هذا المزيج الفريد من القدرات نقطة انطلاق للوصول إلى أفضل النتائج التحليلية وتحسين الكفاءات لعملائنا في القطاعات المختلفة، والتي تشمل الأمن القومي وأمن الشركات وإدارة مخاطر الجريمة المالية والعناية الواجبة".

قيادة الرؤى الأساسية نحو عصر السرعة

يسمح حل Discovery من Fivecast بتحسين موارد المحللين، مما يقلل من التعقيد اليدوي ويزيد من كفاءة البحث. يمكنك بدء البحث بثلاث نقرات فقط، واستلام النتائج في غضون ثوان. يمكن للمحللين التوسع في عمليات البحث التي تستند إلى آلاف النقاط المحورية والقفز بسلاسة عبر نقرة بسيطة إلى تحقيقات عميقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ابتكار OSINT من أجل عالم أكثر أمانًا

يعرض هذا الإصدار الأخير من المنتجات من Fivecast التزام الشركة بتقديم ابتكارات تكنولوجيا الذكاء مفتوحة المصدر المتطورة لمساعدة عملائها على بناء عالم أكثر أمانًا، ويبرهن لنا ذلك جائزة وزارة الدفاع الحكومية الأسترالية التي حصلت عليها الشركة مؤخرًا للابتكار في العلوم والتكنولوجيا.

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