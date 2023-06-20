FlapKap و PayTabs معاً لتمكين شركات التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة

يهدف التعاون بين شركتي التكنولوجيا المالية FlapKap وPayTabs إلى ضمان تطور أسرع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة من خلال تسهيل حلول التمويل على أساس الإيرادات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ --

شركة PayTabs الرائدة في خدمات وحلول الدفع الالكتروني والحائزة على عدة جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلنت شراكة جديدة مع FlapKap الشركة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التمويل على أساس الإيرادات.

PayTabs and FlapKap sign a collaboration agreement to help UAE based SME businesses to scale.

تم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركتين لدعم رواد الأعمال الجدد والحاليين في PayTabs وغيرهم من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الويب والتجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة ليتمكنوا من الحصول على عروض مناسبة لتمويل مشروعاتهم خلال ساعات.

تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة مهمة على الخريطة العالمية، خاصة المشروعات التي تنشأ في مراكز اقتصادية سريعة النمو مثل الإمارات العربية المتحدة. فإذا نظرنا إلى شعبية التسوق عبر الإنرنت منذ خمس سنوات نجد أن اليوم ضعف عدد الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي يفضلون التسوق عبر الإنترنت. لذلك فإن التجارة الإلكترونية تعتبر قطاع مربح وغني بالفرص لرواد الأعمال الراغبين في إطلاق مشروعاتهم الخاصة. من توقعات غرفة تجارة دبي أن تصل قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة إلى 9.2 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026 وذلك في المجالات المختلفة، الإلكترونيات والأزياء والمواد الغذائية التي تقود نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، فإن محاولة تجميع رأس المال لتوسيع نطاق الأعمال التجارية الإلكترونية أو لتشغيل شركات التجارة الإلكترونية لا زالت عملية طويلة تحتاج إلى صبر ومجهود كبير.

وهنا تأتي PayTabs لتسهّل معالجة المدفوعات الرقمية وتوفر للتجار طرق قبول دفع متعددة بما فيها بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان والمحافظ الإلكترونية. على الجانب الآخر تقوم FlapKap بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة حيث تقدم لرواد الأعمال حلول التمويل المختلفة من خلال تطبيق FlapKap. وبفضل التعاون بين الشركتين، ستتمكن المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المناسب لتطوير متاجرها الإلكترونية مع حلول الدفع المتعددة لاستقبال المدفوعات عبر الهاتف المحمول والمدفوعات أونلاين من خلال مواقع التواصل الإجتماعي أو من خلال بوابة دفع PayTabs مع الاستفادة من تمويل رأس المال من FlapKap لزيادة المخزون أو الدعم اللوجستي.

تعليقًا على الشراكة، قالت Neelam Keswani، المدير العام لشركة PayTabs في الإمارات العربية المتحدة: "إن FlapKap هي الشريك المثالي لأنها تدرك التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة حيث إنها تعمل في ظل نظام بيئي مماثل. وسوف تقوم شراكتنا بتمكين المزيد من المتاجر الإلكترونية بداية من تقديم حلول سهلة لقبول الدفع والفواتير الرقمية حتى دعمهم للحصول على التمويل اللازم لتوسيع نطاق أعمالهم وتلبية الطلب المتزايد على تسهيل كل شئ عبر الإنترنت".

وأضاف Kunal Harisinghani، نائب رئيس النمو في FlapKap: "شراكتنا مع PayTabs ستضيف قيمة هائلة إلى النظام الإيكولوجي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. لأنها المرة الأولى في المنطقة التي يجتمع فيها أحد أفضل مقدمي حلول المدفوعات مع شركة رائدة في تقديم خدمات التمويل على أساس الإيرادات. تتفق FlapKap و PayTabs على أجندة واحدة لخلق تأثير حقيقي في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات التجارة الإلكترونية؛ ومنحهم الفرص للنمو بخطوات مبنية على دراسة السوق. مع إضافة حلول FlapKap إلى عروض PayTabs للتجار، يمكن للمتاجر الإلكترونية إطلاق العنان لتوسيع نطاق أعمالهم عن طريق زيادة القوة الشرائية للمخزون، وتحسين التسويق، والتوسع الإقليمي. أنا متحمس للغاية لهذه الشراكة، وسنقوم بالتأكيد بتطويرها بشكل مستمر لتحقيق النمو لتجارنا الكرام."

نبذة عن PayTabs

PayTabs هي شركة رائدة في مجال حلول المدفوعات حائزة على جوائز عديدة. مؤسس الشركة رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف.

في يونيو 2014 أتمت PayTabs أول معاملة مالية الكترونية وحتى يومنا هذا تقدم PayTabs لعملائها مختلف طرق الدفع بمختلف العملات في كل الأسواق بسرعة وأمان. تسهل PayTabs عملية التجارة الإلكترونية للتجار والمحلات الكبرى من خلال تأسيس البنية التحتية لأنظمة الدفع بين بعضها البعض والتي تتضمن الفواتير الرقمية، ورمز القبول السريع، والدفع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأجهزة نقاط البيع والتبادل.

على مدار 10 سنوات واصلت PayTabs تقديم حلول الدفع وتصدير أنظمة متكاملة من الحلول التي غيرت عالم المدفوعات. ونرى حلول PayTabs في تطبيقات المحمول والفنادق والتطبيقات الحكومية والتعليمية وشركات الطيران والسفر والنقل ودفع الفواتير، من أجل ربط شركات ضخمة في المنطقة تُقدر بمليارات الدولارات معاً كسلسلة متكاملة.

في عام 2021، أطلقت PayTabs إمكانية الدفع عن طريق لمس الهاتف، وهي أول وسيلة دفع إلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون الحاجة للإتصال بالكهرباء لتحويل الهواتف الذكية إلى أجهزة نقاط البيع. في عام 2022، كانت PayTabs الشركة الرائدة في تقديم جيل جديد من حلول مدفوعات، من خلال إطلاق أنظمة مدفوعات موحَّدة مملوكة محليًا ومعتمدة عالميًا، بالإضافة إلى منصة استقبال المدفوعات الأحدث على الإطلاق. بفضل نظام المدفوعات الموَّحد الذي أطلقته PayTabs الآن تستطيع الحكومات والمنشآت الكبيرة أن تمتلك منصات دفع مستقلة لخدماتها.

في عام 2022، استحوذت PayTabs على الشركة السعودية Digital Pay لخدمات نقاط البيع، ومعها منصة Paymes التركية للتجارة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ما يضيف إلى قائمة خدماتها لمشروعات التجارة الإلكترونية. وفي أوائل عام 2023، حصلت PayTabs على شهادة بوابة الدفع من شركة المدفوعات السعودية.

لدى شركة PayTabs العديد من المكاتب في دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كما أن للشركة وجود في العديد من المواقع الأخرى ومنها تركيا والهند ومصر. وجزء مهم من ثقافة الشركة إيمانها بأهمية تكافؤ الفرص والشمولية في مكان العمل. لمزيد من المعلومات عن إنجازات PayTabs يمكنك زيارة https://site.paytabs.com/ar/

نبذة عن FlapKap

FlapKap شركة رائدة في مجال التمويل على أساس الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، النظام الذي أسسه أحمد كوشا وخالد ناصف في عام 2022.

تأسست الشركة في القاهرة، مصر ووسعت نطاق عملها بسرعة ليشمل منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا وحققت نموًا هائلاً من خلال نظامها المبتكر لتمويل أعمال التجارة الإلكترونية.

أتاحت FlapKap لشركات التجارة الإلكترونية فرص أكبر للنمو عن طريق تزويدها بخدمات التمويل والحلول التكنولوجية المبتكرة، حيث تقدم تمويلاً سريعًا يتناسب مع احتياجات كل مشروع. من أهم مميزات FlapKap المرونة، حيث تقدم للشركات نظام التمويل على أساس الإيرادات بدون الحاجة إلى ضمانات أخرى.

ما سهل دخول FlapKap إلى مجلس التعاون الخليجي ضمان توافق نظام التمويل على أساس الإيرادات مع الشريعة الإسلامية، حيث أنها لا تعتمد على الأسهم مثل التمويل الاستثماري التقليدي.

تم تصميم هذا النظام لمشروعات التجارة الإلكترونية بالأخص لقدرتها على الاشتراك من خلال تطبيق FlapKap ببساطة عن طريق ربط متجرهم الإلكتروني بالتطبيق. ومنها Shopify، Woocommerce، Magentoوغيرها. يمكن للشركات الحصول على عرض تمويل من FlapKap في خلال 48 ساعة. ويتضمن العرض استشارات فريق من الخبراء في مجال نمو التجارة الإلكترونية. اقتران التمويل بخبرة الاستشاريين معادلة أثبتت نجاحها بالفعل مع العديد من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2080197/PAYTABS_FLAPKAP.jpg

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