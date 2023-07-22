FLORA Ventures™ تطلق صندوقًا بقيمة 80 مليون دولار بدعم من كبار المستثمرين للاستثمار في الشركات الناشئة المستدامة في مجال تكنولوجيا الأغذية الزراعية

يتشارك نموذج الاستثمار المبتكر مع Kibbutzim لوضع نموذج أولي واختبار التقنيات الناشئة لتوسيع نطاقها عالميًا

تل أبيب، إسرائيل، 22 يوليو، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة فلورا فينتشرز Flora Ventures™ عن إطلاق صندوقها بقيمة 80 مليون دولار، وإغلاقه الأول مع التزامات بقيمة 50 مليون دولار، مما يجعله أكبر مشروع أغريفود AgriFood VC في إسرائيل. ووفقًا لبيانات IVC، فهو أكبر صندوق إسرائيلي جديد لرأس المال الاستثماري يكمل الإغلاق الأول خلال عام 2023 في جميع قطاعات الاستثمار التكنولوجي.

Gil Horsky, Co-Founder, FLORA Ventures Esther Barak-Landes, Co-Founder, FLORA Ventures

تستثمر FLORA Ventures في الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة من اثنين من النظم الإيكولوجية الرائدة في مجال الأغذية الزراعية، إسرائيل وأوروبا، التي تبني نظام أغذية زراعية أكثر صحة واستدامة ومرونة ؛ وتدعم تلك المشاريع في التوسع على مستوى العالم.

نموذج الصندوق فريد من نوعه من حيث أنه أول صندوق رأس مال استثماري يستفيد من رواد الزراعة المبتكرين "الأصليين" في العالم – الكيبوتسات الإسرائيلية – كمستثمرين وشركاء رئيسيين.

المؤسسون المشاركون في شركة FLORA Ventures هم جيل هورسكي، المدير التنفيذي السابق لشركة مونديليز، ومستثمر الشركات، والشخصية الرائدة في النظام البيئي العالمي للأغذية الزراعية، وإستر باراك لاندز، مستثمر رأس المال الاستثماري الشهير والمؤسس المشارك لحاضنة نيلسن وذراعها الاستثمارية. لقد حصلوا على التمويل في أربعة أشهر فقط من خلال تحديد فرصة لسد الثغرات التكنولوجية مثل الأمن الغذائي والرقمنة والزراعة المستدامة والغذاء كدواء.

أكملوا الزيادة الأولية مع شركاء استراتيجيين من الدرجة الأولى بما في ذلك Sadot Kibbutzim، وهو تعاون يجمع أكثر من 185 كيبوتسات بإنتاج زراعي يزيد عن 3 مليارات دولار يتم تصديره إلى أكثر من 100 دولة. وهي توفر لمحفظة الصندوق وصولاً خاصاً إلى الأراضي الزراعية وقدرات الإنتاج والخبرة لإثبات المفهوم الأولي والقدرة على توسيع نطاق تقنياتها.

بعض المستثمرين الرئيسيين الآخرين في FLORA في هذا الإغلاق الأول يقودون المكاتب العائلية و:

Haifa Group – شركة رائدة عالميًا في تغذية النباتات والأسمدة الخاصة. إن جهود الشركة في مجال الاستدامة والابتكار والزراعة الدقيقة، جنبًا إلى جنب مع 18 شركة تابعة في جميع أنحاء العالم تنتشر في أكثر من 100 دولة، تجعلها شريكًا مثاليًا في مساعدة الشركات الناشئة في FLORA على بناء قدرات الذهاب إلى السوق.

Harel Group – أكبر مجموعة تأمين وتمويل في إسرائيل مع أكثر من 100 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). وهذا يتيح لشركة FLORA الوصول إلى مستثمر مؤسسي ومالي من الدرجة الأولى يمكنه تقديم الدعم ومتابعة الاستثمارات لشركات محفظة الصندوق.

يقول جيل هورسكي وإستر باراك لاندز إن نقطة التسبب في كوفيد-19 وحرب أوكرانيا وأزمة المناخ أكدت على الحاجة الملحة لصندوق مثل فلورا فنتشرز لتسريع الابتكار والتأثير في صناعة الأغذية الزراعية التي تبلغ قيمتها 8 تريليونات دولار.

اغتنموا الفرصة لإنشاء الصندوق بالاستفادة من مهاراتهم وشبكتهم التكميلية – خبرة هورسكي القيادية العالمية في شركات الأغذية متعددة الجنسيات بما في ذلك مونديليز وبيبسيكو وكرافت فودز، وسجل باراك لاندز الحافل بالاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك قيادة الجولات الأولى لما أصبح شركات تكنولوجيا يونيكورن متداولة علنًا بما في ذلك بايونير وأمويل وبلايتيكا.

"لقد كنت محظوظًا في مسيرتي المهنية لقيادة صفقات رأس المال الاستثماري المهمة في قطاعات تكنولوجيا البيع بالتجزئة والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، والتي تمكنني من إعادة تطبيق التقنيات ونماذج الأعمال التي أثبتت جدواها في صناعة الأغذية الزراعية حيث تشتد الحاجة إليها. وقال باراك لاندز: "أنا متحمس لجلب مهاراتي لإيجاد وتغذية الشركات الناشئة من إسرائيل وأوروبا التي هي جيدة للناس والعطف على هذا الكوكب، مع المساعدة في بناء الجيل القادم من أحاديات القرن الزراعية".

"العمل لدى الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في مجال الأغذية، بالإضافة إلى المشاركة في تأسيس واحدة من أنجح مبادرات رأس المال الاستثماري للشركات في الصناعة ومبادرات الحضانة في مونديليز، علمني قيمة وجود شركاء تصميم في وقت مبكر. لهذا السبب نحن متحمسون لأن FLORA يمكن أن توفر لشركاتنا الناشئة وصولاً خاصًا إلى Haifa Group وSadot Kibbutzim وHarel Group، والتي تعد من بين شركاء التصميم الأكثر ابتكارًا ورشاقة في الصناعة ".

أكملت شركة FLORA Ventures بالفعل أول استثمار لها في شركة Arrakis Bio، وهي شركة إسرائيلية ناشئة تعمل في وضع التخفي، حيث طورت تقنية متقدمة تستعد لإحداث ثورة في إنتاج واستخدام الكولاجين البشري والجيلاتين، وهو خالٍ من الحيوانات وعالي الجودة ونقي.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.floravc.com

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