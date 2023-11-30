Fluent Economic Bridge تستحوذ على رخصة سوق أبوظبي العالمي، وتوسع عملياتها إلى كولومبيا لدفع التجارة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- حصلت شركةFluent Economic Bridge الناشئة في مجال البلوكتشين رسميًا على ترخيص سوق أبو ظبي العالمي (ADGM)، مما يسمح لـ Fluent بالإقامة وإجراء العمليات داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة الأكثر شهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكأول مسار عمل لها كعضو مرخص في سوق أبوظبي العالمي، من المقرر أن تفتتح Fluent مكتبًا جديدًا في كولومبيا لتبسيط الأنشطة التجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه المبادرة جزءًا من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأوسع نطاقًا (CEPA) بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكولومبيا، والتي تهدف إلى تبسيط التجارة الدولية ورقمنتها وتعزيزها. بالنسبة إلى Fluent، تأتي هذه الخطوة بعد إضافة الشركة الناشئة إلى برنامج الاستثمار الأجنبي المباشر NextGen التابع لوزارة الاقتصاد في شهر أكتوبر، حيث بدأت في اتخاذ إجراءات استراتيجية لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كبوابة للتجارة العالمية.

وأكد برادلي ألغود، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Fluent Economic Bridge، على أهمية ترخيص سوق أبوظبي العالمي، بالإضافة إلى توسع Fluent في كولومبيا: كما أضاف، "يمثل إنشاء وجود على أرض الواقع في كولومبيا علامة فارقة في مهمتنا لإحداث ثورة في التجارة العالمية. ومع حصولنا على ترخيص رسمي من سوق أبوظبي العالمي، أصبحنا أكثر استعدادًا وأفضل وضعًا من أي وقت مضى لتسهيل التجارة السلسة والفعالة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكولومبيا، مما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري عالمي".

ومن المتوقع أن يعزز وجود Fluent في كولومبيا أنظمة الدفع عبر الحدود والتمويل التجاري من خلال الاستفادة من البنية التحتية المبتكرة لرموز الودائع الخاصة بالشركة لفتح ممرات تجارية مباشرة وعالية الكفاءة بين الدول. كما التزمت Fluent بحضور أسبوع أبوظبي المالي، وهي خطوة تركز على تعزيز علاقاتها مع القادة التجاريين والتجاريين في مشهد التكنولوجيا المالية الصاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال ريادتها كمبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل بين التمويل التقليدي والنظم الإيكولوجية لسلسلة الكتل، لا تهدف Fluent إلى إحداث تأثير كبير على تمويل التجارة العالمية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى وضع دولة الإمارات العربية المتحدة كشركة رائدة في الاقتصاد العالمي الرقمي الأصلي لعقود قادمة.