Formovie تستعرض تقنيات العرض المتقدمة وابتكارات العرض الذكي في معرض CES 2026

لاس فيغاس, 8 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- في "معرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية لعام 2026" (CES 2026) في لاس فيغاس ، قدمت شركة "فورموفي" (Formovie) سلسلة من تقنيات العرض المتطورة وأجهزة الإسقاط الضوئي الذكية ، ما سلط الضوء على الابتكار المستمر للشركة في أجهزة العرض المنزلي ذات الشاشات الكبيرة وأجهزة الإسقاط الضوئي الذكية.

ركزت "فورموفي" على مجالات متعددة بما في ذلك أجهزة الإسقاط الضوئي LCD وأجهزة الإسقاط الضوئي بالليزر وتجربة النظام ، حيث عرضت مجموعة من الابتكارات التكنولوجية مثل التبريد السائل وتكنولوجيا الليزر ثلاثية الألوان ALPD®. إلى جانب هذه العروض، قدمت الشركة العديد من أجهزة الإسقاط الضوئي الذكية الجديدة المصممة لمختلف سيناريوهات الترفيه المنزلي.

تقنية التبريد السائل: Xming Chapter One Smart Projector

عرضت شركة "إكس مينج" (Xming)، العلامة التجارية الفرعية لشركة "فورموفي" ، حلاً للإسقاط الضوئي يعتمد على تقنية التبريد السائل من خلال جهاز الإسقاط الضوئي Xming Chapter One Smart Projector ، ما سلط الضوء على إنجازات الاستكشاف الفني للشركة في الإسقاط الضوئي عالي السطوع بتقنية LCD. من خلال تحسين المكونات الأساسية والبنية الحرارية داخل محرك ضوئي مغلق ، يحقق جهاز الإسقاط الضوئي ما يصل إلى 2000 لومن ISO مع الحفاظ على تشغيل منخفض الضوضاء ، مما يوفر أداءً مستقرًا ومستدامًا عالي السطوع.

أجهزة الإسقاط الضوئي الذكية بتقنية LCD لنظام تشغيل Google TV: Xming Page Two وEpisode Two

كشفت "إكس مينج" أيضًا عن اثنين من أجهزة الإسقاط الضوئي الذكية الجديدة بتقنية LCD لنظام تشغيل Google TV ، مدعومةً بأحدث أنظمة تشغيل Google TV وقائمة على نظام تشغيل Android 14 ومجهزة بشريحة MT9660 . يدعم كلا النموذجين تعديل الصورة الذكي ، والتكبير/التصغير الرقمي ، والتعتيم العام، وتقنية "تقدير الحركة وتعويض الحركة" (MEMC)، وتأخير إدخال منخفضًا حتى 10 ملي ثانية ، مما يوفر أداءً سلسًا عبر سيناريوهات الترفيه المنزلي المتعددة. مع تقنية Dolby Audio ، ووضع مكبر الصوت باتصال Bluetooth ، ومستويات الضوضاء أقل من 30 ديسيبل، تقدم أجهزة الإسقاط الضوئي تجارب مشاهدة غامرة ومرنة وهادئة.

تكنولوجيا الليزر ثلاثية الألوان ALPD®: أجهزة التلفزيون المسرحية المتميّزة بتقنية الليزر من Formovie

بالنسبة لشاشات الليزر المنزلية الراقية ، قدمت "فورموفي" تلفزيون الليزر المسرحي المتميّز الذي يتميز بتقنية تكنولوجيا الليزر ثلاثية الألوان ALPD® من شركة "آبترونيكس" (Appotronics). توفر هذه التكنولوجيا تحكمًا ممتازًا في البقع ، وكبح تأثير قوس قزح ، وإعادة إنتاج الألوان ، وتحقق نسبة تباين (FOFO) "أقصى سطوع/أدنى سطوع" تبلغ 3000: 1 مع التدرج المكرر بين الأضواء والظلال ، وتفاصيل المشهد المظلم المعززة ، واتساق ألوان محسَّن. جنبًا إلى جنب مع صوت بأنظمة Bowers & Wilkins ،وDolby Atmos ، و DTS-X ، توفر الأجهزة تجربة سمعية بصرية غامرة وغنية الطبقات.

من خلال معرض CES 2026 ، عززت "فورموفي" التزامها بتطوير العرض المنزلي على الشاشات الكبيرة وتقنيات الإسقاط الضوئي الذكية. من خلال الاستمرار في الابتكار في التبريد السائل ونظام تشغيل Google TV وشاشات الليزر الراقية ، تهدف الشركة إلى تقديم تجارب مشاهدة غامرة ومتنوعة وخيالية بدرجة أكبر للأسر في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Formovie Technology

"فورموفي تكنولوجي" (Formovie Technology)، هي إحدى شركات منظومة (Mi) التي أنشأتها شركتا "آبترونيكس كوربوريشن" (Appotronics Corporation) و"شاومي تكنولوجي" (Xiaomi Technology) بشكل مشترك ، هي العلامة التجارية الرائدة في العالم لأجهزة تلفزيون الليزر وأجهزة الإسقاط الضوئي الذكية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: https://www.formovie.com.

