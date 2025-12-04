Formycon وMS Pharma توقّعان اتفاقية شراكة حصرية لتسويق النظير الحيوي لدواء ® Keytruda" FYB206 " في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بلانيغ-مارتينسريد، ألمانيا وعمان، الأردن, 4 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ --

أعلنت شركة Formycon AG وشركة MS Pharma عن توقيع اتفاقية ترخيص وتوريد حصرية لتسويق واحد من الأدوية الأكثر مبيعاً عالمياً - بيمبروليزوماب (FYB206) ، النظير الحيوي لدواء ®Keytruda 1، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم الاتفاقية أيضاً احتمالية النقل التكنولوجي للخبرات.

وفي هذا السياق، قالت نيكولا ميكولشيك، الرئيسة التنفيذية للأعمال التجارية لشركة Formycon AG:

"تمثل هذه الاتفاقية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بداية شراكاتنا التجارية لمنتجنا الحيوي المشابه لـ Keytruda®، وهي خطوة أولية لإبرام اتفاقيات مماثلة في مناطق وبلدان أخرى. ونحن نعزز من خلال هذا التعاون علاقاتنا الراسخة والممتازة مع MS Pharma والتي أثمرت سابقاً عن شراكات ناجحة خاصة بعلاجات FYB201 وFYB202 وFYB203. وتعد MS Pharma شريكاً استراتيجياً قادراً على تعزيز إتاحة هذا العلاج المهم لمرضى السرطان في المنطقة. ومع اقتراب الانتهاء من مرحلة التطوير السريري لدواء FYB201، نتوقع الحصول على نتائج المؤشر الرئيسي في الربع الأول من العام 2026."

من جانبه، صرّح كالي كاند، الرئيس التنفيذي لشركة MS Pharma:

"إن توسيع شراكتنا مع Formycon لإطلاق النظير الحيوي بيمبروليزوماب (FYB206) ، يشكل محطة استراتيجية هامة لـMS Pharma، ويعزز موقعنا الريادي في مجال البدائل الحيوية في المنطقة. كما يعكس هذا التعاون التزامنا بتوسيع الوصول إلى علاجات السرطان المبتكرة. وبالاعتماد على خبرة Formycon العلمية وإمكاناتنا التوطينية الراسخة وقدرات منشأتنا المتقدمة لتصنيع البدائل الحيوية في المملكة العربية السعودية، فإننا نمتلك الكفاءات اللازمة لتقديم بدائل حيوية عالية الجودة تلبي احتياجات المرضى وأنظمة الرعاية الصحية في المنطقة."

وبموجب توقيع الاتفاقية، ستحصل شركة Formycon على دفعة أولية عند التوقيع، بالإضافة إلى دفعات مستقبلية مرتبطة بتحقيق مراحل تطويرية وتنظيمية محددة. كما ستحصل Formycon على حصة من الأرباح الإجمالية المتحققة في المنطقة.

وستستمر MS Pharma في الإسهام بتوسيع نطاق توفر العلاجات ودعم الاستراتيجيات الوطنية التي تركز على التوطين والمرونة وضمان الوصول المستدام إلى علاجات الأورام. ويعزز هذا التعاون دور MS Pharma كشريك موثوق وطويل الأمد للحكومات ومؤسسات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء المنطقة، والتي تسعى الى الحفاظ على استمرارية وجودة الرعاية المقدمة للمرضى.

يُذكر أن Pembrolizumab هو جسم مضاد وحيد النسيلة من فئة "مثبطات نقاط التفتيش المناعية"، ويُستخدم لعلاج مجموعة واسعة من الأورام. ومع استعمالاته لعلاج العديد من الأورام السرطانية ومبيعات دواء Keytruda® عالمياً التي تجاوزت 29.5 مليار دولار في عام 22024، فقد أصبح من أكثر الأدوية مبيعاً في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغت مبيعاته التقديرية حوالي 240 مليون دولار، ليصبح الدواء البيولوجي الأكثر مبيعاً في المنطقة، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على علاجات الأورام في أسواق المنطقة.

Keytruda ®1 هي علامة تجارية مسجلة لـ Merck Sharp & Dohme LLC، إحدى الشركات التابعة لـ Merck & Co., Inc., Rahway, NJ/USA.

حول شركة Formycon

تُعد شركة Formycon AG من الشركات المستقلة الرائدة عالمياً في تطوير المستحضرات البيولوجية المشابهة عالية الجودة، وهي المنتجات اللاحقة للأدوية البيولوجية المبتكرة. وتركّز الشركة على تطوير علاجات متقدمة في مجالات طب العيون، والمناعة، ومناعة الأورام، وغيرها من المجالات العلاجية ذات الأولوية، وذلك عبر منظومة متكاملة تشمل مراحل التطوير التقني، والدراسات السريرية، والحصول على الموافقات التنظيمية.

وتعتمد Formycon في تسويق مستحضراتها البيولوجية المشابهة على شراكات استراتيجية طويلة الأمد قائمة على الثقة، تغطي مختلف الأسواق العالمية. وتمتلك الشركة مستحضرين بيولوجيين متواجدين في الأسواق هما:

FYB201 (ranibizumab) و FYB202 (ustekinumab)، فيما حصل مستحضرها FYB203 (aflibercept)على موافقات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، والوكالة الأوروبية للأدوية EMA، وهيئة تنظيم الأدوية البريطانية MHRA. كما تعمل الشركة حالياً على تطوير أربع مستحضرات إضافية ضمن خطوط إنتاجها، من بينها FYB208 (dupilumab). وتسهم هذه الابتكارات في تمكين عدد أكبر من المرضى حول العالم من الحصول على علاجات فعّالة بأسعار ميسّرة.

ويقع المقر الرئيسي لشركة Formycon في مدينة ميونخ الألمانية، وهي مدرجة في السوق الأول ببورصة فرانكفورت تحت الرمز FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY، كما تُعد جزءاً من مؤشر SDAX.

لمزيد من المعلومات: ‎www.formycon.com

حول شركة MS Pharma

تُعد MS Pharma واحدة من أبرز شركات الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تركز على تطوير وإنتاج وتوزيع مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة والمستحضرات الحيوية. تمتلك الشركة خمسة مصانع موزعين في الأردن والجزائر والمملكة العربية السعودية، من ضمنها أول مصنع من نوعه للمستحضرات الحيوية في المملكة العربية السعودية. يقع المقر الرئيسي للشركة في عمّان – الأردن، ويعمل لديها أكثر من 2000 موظف منتشرين في أكثر من 12 دولة.

لمزيد من المعلومات www.mspharma.com

حول المستحضرات البيولوجية المشابهة (Biosimilars)

منذ ظهور الأدوية البيولوجية في ثمانينيات القرن الماضي، لعبت دوراً محورياً في تغيير مشهد علاج الأمراض الخطيرة والمزمنة. ومع حلول عام 2032، سيُرفع الحماية الدوائية عن العديد من هذه العلاجات، بما في ذلك 45 دواءً رائداً يتجاوز إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية 200 مليار دولار أمريكي مما يفتح المجال أمام المستحضرات البيولوجية المشابهة.

وتُعَد المستحضرات البيولوجية المشابهة منتجات لاحقة للأدوية البيولوجية التي انتهت فترة حمايتها، ويتم اعتمادها في الأسواق التنظيمية المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا وفق إجراءات صارمة تضمن مطابقتها من حيث الجودة والفعالية والأمان.

ويسهم انتشار هذه المستحضرات في تعزيز المنافسة وتوسيع قدرة المرضى على الوصول إلى العلاجات المتقدمة، إضافةً إلى تخفيف العبء المالي على أنظمة الرعاية الصحية. وتُقدَّر المبيعات العالمية الحالية للمستحضرات البيولوجية المشابهة بنحو 21 مليار دولار، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوزها 74 مليار دولار بحلول عام 2030

جهات الاتصال:

سابرينـا مولّر

مديرة علاقات المستثمرين والاتصال المؤسسي

شركة Formycon AG

فرانهوفر شتراسه 15

82152 بلانِغ-مارتينسريد

ألمانيا

هاتف: ‎+49 (0) 89 - 86 46 67 149

فاكس: ‎+49 (0) 89 - 86 46 67 110

[email protected]

جهات الاتصال:

عريب عقيل

مديرة الاتصال المؤسسي

شركة MS Pharma

عمّان – الأردن

هاتف ‎+962 (0) 77- 680 1114

[email protected]

إخلاء المسؤولية:

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات وتوقعات مستقبلية تستند إلى تقديرات Formycon الحالية وافتراضاتها المتاحة في وقت إصدار البيان. إلا أنّ العديد من المخاطر والشكوك—المعلنة وغير المعلنة—قد تؤدي إلى اختلافات جوهرية بين النتائج المستقبلية الفعلية والأداء المالي وتطورات المنتجات وبين ما هو منصوص عليه أو متوقع ضمن هذه البيانات. وتشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال: مراحل البحث والتطوير، إجراءات الموافقات التنظيمية، توقيت قرارات الجهات الرقابية والحكومية، نتائج الدراسات السريرية، التعديلات التشريعية والتنظيمية، جودة المنتجات، سلامة المرضى، قضايا الملكية الفكرية، المخاطر التعاقدية، إضافة إلى الاعتماد على أطراف خارجية.

وفيما يتعلق بمنتجات خط التطوير، لا تقدم Formycon أي تعهدات أو ضمانات—صريحة أو ضمنية—بأن هذه المنتجات ستحصل على الموافقات التنظيمية اللازمة أو أنها ستكون قابلة للتسويق التجاري بنجاح. ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية أو تعديلها نتيجة أحداث أو تطورات مستقبلية تختلف عما هو متوقع حالياً.

لا يشكل هذا البيان عرضاً لبيع أو دعوة لشراء أو الاكتتاب في أي من أوراق Formycon المالية. ولن يتم إجراء أي طرح عام للأوراق المالية الخاصة بالشركة، كما لا يُعتزم ذلك. ولا يجوز توزيع هذا البيان أو المعلومات الواردة فيه داخل أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو اليابان أو أي دولة يكون فيها هذا التوزيع محظوراً قانوناً. كما لا يمثل هذا البيان عرضاً لبيع الأوراق المالية داخل الولايات المتحدة.