Foulath التابعة لشركة حديد البحرين، توقع خطاب النوايا لتوريد كريات خام الحديد إلى مشروع Essar Group للصلب الأخضر في المملكة العربية السعودية

المنامة، البحرين

18 أغسطس 2023

/PRNewswire/ -- دخلت Foulath التابعة لشركة حديد البحرين، وهي شركة رائدة في إنتاج وتوريد كريات خام الحديد عالية الجودة، في شراكة مع Essar Group متعددة الجنسيات في توريد كريات خام الحديد إلى مشروع جرين ستيل العربية (GSA). أقيم حفل توقيع خطاب النوايا (LOI) يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في الجبيل، المملكة العربية السعودية.

من خلال هذه الشراكة، ستقوم شركة حديد البحرين بتسليم 4 ملايين طن من الكريات من الدرجة DR سنويًا (mtpa) إلى Essar Group. حديد البحرين هو مُنتِج الكريات الوحيد المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي والمورد الرئيسي للكريات عالية الجودة من الدرجة DR لجميع منتجي الصلب المتكاملين في المنطقة.

MoU signing between Bahrain Steel and Essar Group

وتعليقًا على الشراكة، قال السيد Dilip George، الرئيس التنفيذي لـ Foulath Holding Group: "إن خطاب النوايا الخاص بشركة حديد البحرين مع Essar لتوريد 4 ملايين طن من الكريات المصنوعة من الدرجة DR سنويًا هو دليل على التزامنا بتلبية الطلب المتزايد على كريات DR من قبل صناعة الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي. نحن فخورون بالتعاون مع Essar Group لدعم مشروعهم الرائد لإنشاء أول مشروع للصلب الأخضر في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد تركيز متزايد على التنمية المستدامة".

من جانبه، علق السيد Naushad Ansari، الرئيس القطري لـ Essar Group في المملكة العربية السعودية: "تتطلع Essar إلى استثمار حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي في إنشاء مصنع متكامل للصلب في رأس الخير، المملكة العربية السعودية. سيضمن خطاب النوايا هذا، بعد الاتفاق على العقود النهائية وتوقيعها، توريد 50% مواد خام من كريات خام الحديد لمصنع الصلب السعودي. إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإننا نتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري من عام 2027".

من المقرر أن يكون مشروع Essar أول مشروع للصلب الأخضر في المنطقة يهدف إلى وضع معيار عالمي للحد من ثاني أكسيد الكربون. سيكون للمشروع حديد إسفنجي (DRI) بسعة تبلغ 5.0 مليون طن سنويًا، وتتألف من وحدتين تبلغ كل منهما 2.50 مليون طن سنويًا، وسعة 4.0 مليون طن سنويًا من الشريط الساخن، بالإضافة إلى سعة 1.0 مليون طن من الدرفلة على البارد جنبًا إلى جنب مع خطوط الجلفنة والقصدير. تماشيًا مع الطلب المستمر للمملكة على منتجات الصلب والأهداف التي حددتها رؤية 2030، ستلبي المنشأة جميع الصناعات الرئيسية المستهلكة للصلب بما في ذلك: البناء والنفط والغاز والسيارات والتعبئة والتغليف والهندسة العامة.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2188131/MoU_Bahrain_Steel_and_Essar.jpg

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