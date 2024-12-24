Foxconn تعلن عن شراكة استراتيجية مع Zettabyte لتحويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

تايبيه، 24 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- تفخر Zettabyte، الشركة الرائدة عالميًا في مجال برمجيات مراكز البيانات وحلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بالإعلان عن شراكة استراتيجية مع مجموعة Hon Hai Technology Group (المشار إليها في ما يلي بِـ (« Foxconn »)، أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات في العالم. يهدف هذا التعاون، المدعوم بتمويل رأسمالي، إلى دفع عجلة الابتكار وتوسيع نطاق اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي الموفرة للطاقة في جميع أنحاء العالم.

يأتي في مقدمة عروض Zettabyte برنامج Zware، وهو برنامج إدارة مراكز البيانات المتقدم القائم على الذكاء الاصطناعي. يعمل برنامج Zware على تحسين أداء وحدة معالجة الرسومات (GPU)، مما يقلل من استخدام الطاقة بشكل كبير مع زيادة مخرجات الحوسبة إلى أقصى حد. يمكّن هذا الحل المتطور الشركات من تحقيق كفاءة واستدامة لا مثيل لها في حوسبة الذكاء الاصطناعي.

يقول كينيث تاي، رئيس مجلس إدارة Zettabyte: "نحن سعداء بشراكتنا مع شركة Foxconn، وهي شركة مشهورة بتميزها في التصنيع والابتكار." "ستعمل هذه الشراكة على تسريع نشر تقنيتنا، وتلبية الطلب المتزايد على حوسبة الذكاء الاصطناعي عالية الأداء والموفرة للطاقة على مستوى العالم."

تتوافق الشراكة مع Zettabyte مع التزام Foxconn بتطوير التقنيات المستدامة. وفقًا لشركة Foxconn، فإن قدرة Zware على تعزيز عمليات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مع تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير يفتح فرصًا لوضع معايير جديدة لمستقبل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

يؤكد هذا التعاون على ريادة Zettabyte في إحداث ثورة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتفانيها في توفير التقنيات التحويلية للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Zettabyte

ZETTABYTE هي شركة عالمية مبتكرة في مجال تكنولوجيا مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم حلولاً تعيد تعريف الكفاءة والاستدامة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. يضع برنامجها الرئيسي، Zware، معياراً جديداً لحوسبة الذكاء الاصطناعي المستدامة والفعالة.

نبذة عن Foxconn

تأسست مجموعة Hon Hai Technology Group (" Foxconn") (المدرجة في بورصة تايوان تحت الرمز (TWSE:2317) في عام 1974 في تايوان، وهي أكبر شركة مصنعة للإلكترونيات في العالم ومزود رائد للحلول التكنولوجية، وتحتل المرتبة 32 بين قائمة Fortune Global 500. في عام 2023، بلغ إجمالي الإيرادات 6.162 تريليون دولار أمريكي (حوالي 198 مليار دولار أمريكي أو 183 مليار يورو)

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