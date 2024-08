Fractal ترحب بـ Janaki Akella بصفتها مديرة مستقلة جديدة

نيويورك، 21 أغسطس 2024 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم شركة Fractal (www.fractal.ai)، المزود العالمي لحلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لشركات Fortune® 500، عن تعيين Janaki Akella مديرة مستقلة لمجلس إدارتها.

تشغل Janaki حاليًا منصب مديرة مستقلة (رئيسة لجنة أمن الأعمال والمرونة ولجنة التدقيق) في مجلس إدارة شركة Southern Company، وهي شركة عامة تعمل في مجال الغاز والكهرباء، ومديرة مستقلة (لجان الامتثال للمخاطر التشغيلية والتدقيق) في مجلس إدارة شركة Sallie Mae، وهي شركة تقدم قروض تعليمية خاصة وخدمات تعليمية.

سبق لها أن شغلت مناصب تنفيذية رئيسية في Google و McKinsey & Company و Hewlett Packard. تشمل خبرتها التحول الرقمي والاستراتيجية والعمليات والحلول القائمة على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأمن الأعمال والاستدامة. وقد تم تكريمها أيضًا باعتبارها واحدة من أفضل 100 عضو مجلس إدارة AAPI من المؤثرين (Board Prospects). ويؤكد تعيينها التزام شركة Fractal بالاستفادة من المواهب المتميزة لتحفيز الابتكار والتطور.

تحمل Janaki درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والحاسوبية من جامعة كارنيجي ميلون، ودرجة الماجستير من جامعة بوسطن، ودرجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) من كلية الهندسة، غويندي (الهند).

صرّحت Janaki Akella قائلة: "أنا متحمسة جدًا للانضمام إلى مجلس إدارة Fractal في هذه المرحلة الحرجة، حيث تعمل الشركة على مساعدة الشركات على تنفيذ الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي لخلق القيمة. أتطلع إلى التعاون مع مجلس الإدارة والفريق الإداري بأكمله للدفع بالمبادرات الاستراتيجية قٌدٌمًا وتقديم قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية".

وقال Srikanth Velamakanni، الرئيس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة Fractal: "نحن متحمسون لانضمام Janaki إلى مجلس إدارتنا، ستساعدنا تجربتها في مجال التكنولوجيا والاستراتيجية ووجودها في منطقة الخليج بشكل كبير في توسيع نطاق Fractal وتطوير الشركة على المدى الطويل".

ورحب Pranay Agrawal المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Fractal بتعيين Janaki قائلًا: "ستكون خبرة Janaki في التحول الرقمي ورؤيتها الاستراتيجية مفيدة لاستمرارنا في الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات. حيث تتوافق قيادتها ورؤيتها بشكل مثالي مع التزام Fractal بدفع عجلة الابتكار وتقديم القيمة لعملائنا على مستوى العالم."

لمزيد من المعلومات حول مجلس إدارة Fractal، يرجى زيارة: فريق قيادة Fractal .

نبذة عن Fractal

Fractal هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي للشركات المدرجة في قائمة Fortune 500®. تتمثل رؤية شركة Fractal في تمكين كل قرار يتم اتخاذه داخل المؤسسة، وتوفير الذكاء الاصطناعي والهندسة والتصميم وذلك من خلال الجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والهندسة والتصميم لمساعدة الشركات الأكثر شهرة على تحقيق النجاح.

تشمل مجالات عمل Fractal Asper.ai (الذكاء الاصطناعي لإدارة نمو الإيرادات)، وFlyfish (الذكاء الاصطناعي التوليدي للمبيعات). كما قامت شركة Fractal باحتضان وتطوير شركة Qure.ai، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية ومتخصصة في اكتشاف أمراض السل وسرطان الرئة وقصور القلب والسكتة الدماغية.

يضم فريق عمل شركة Fractal حاليًا أكثر من 4500 موظف في 17 موقع عالمي، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا والهند وسنغافورة والشرق الأوسط وأستراليا. حظيت Fractal بالعديد من التقديرات منها "أفضل مكان للعمل" و"أفضل مكان لعمل المرأة في الهند" ضمن فئة أفضل 100 شركة (كبيرة) وفقًا لمعهد The Great Place to Work®؛ كما تم تصنيفها إحدى الشركات الرائدة في خدمات هندسة البيانات 2024 وخدمات علوم البيانات 2024 من قِبَل مجموعة Information Services Group، وكذلك تم تصنيفها إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ومجال توفير التحليلات وفقًا لتقييم Peak Matrix لعام 2021 من مجموعةEverest Group، إلي جانب تصنيفها إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات تحليلات العملاء وفقًا لتقرير Wave™ لعام 2023 من قبل شركة Forrester Research Inc.