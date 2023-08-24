Fresha تسرع النمو العالمي وتتوسع في أسواق جديدة مع إطلاق المنصة بتسع لغات

تطلق Fresha منصتها الرائدة في السوق لأكثر من مليون شركة بلغاتها الأصلية.

لندن, 24 أغسطس / آب 2023 /-- /PRNewswire Fresha، منصة الحجز والسوق ونظام الدفع رقم 1 في العالم للجمال والعافية، أعلنت اليوم عن مزيد من التسارع في نموها في الأسواق العالمية. Fresha متاحة الآن بتسع لغات، بما في ذلك الإسبانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية البرازيلية والهولندية ولغات دول الشمال.

Fresha accelerates global growth and expands into new markets with launch of platform in nine languages

يوجد حاليًا 100000 مكان شريك يستخدم Fresha في أكثر من 120 دولة. مع معالجة أكثر من مليار موعد حتى الآن، بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، سجلت Fresha نموًا مذهلًا بنسبة 194% في الحجوزات عبر الإنترنت بين يناير 2021 ويناير 2023 — وهو دليل على اعتمادها على نطاق واسع.

تفتح هذه الخطوة الأخيرة الأسواق في أوروبا والأمريكيتين وأفريقيا، وتسمح للشركاء والعملاء بالتنقل في المنصة من البداية إلى النهاية بلغتهم الخاصة، عبر نظام Fresha البيئي بأكمله من الميزات والخدمات. يعزز هذا الإنجاز مكانة Fresha كشركة عالمية رائدة، وقدرتها على دفع صناعة الجمال والعافية إلى الأمام.

كجزء من استراتيجيتها للنمو في الأسواق العالمية، تستثمر Fresha في إمكانية الوصول لمزيد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم. سيتمتع أكبر عدد ممكن من العملاء بتجربة لغة محلية تمكنهم من تحقيق أقصى استفادة من المنصة.

يمكن لمستخدمي Fresha الآن تعيين أي من هذه اللغات التسع كإعداد افتراضي لحساب أعمالهم وإشعارات العملاء والاتصالات التسويقية. يمكن لأعضاء الفريق اختيار لغتهم المفضلة في إعدادات المستخدم الشخصية، مما يتيح تعاونًا أفضل من خلال تجربة مستخدم مألوفة وبديهية ويمكن الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد العملاء الذين يبحثون عن خدمات الجمال والعافية المحلية في سوق Fresha من تجربة محلية بالكامل.

علق William Zeqiri، مؤسس Fresha ومديرها التنفيذي: "نحن متحمسون لتمكين الشركات المحلية من الازدهار، ولهذا السبب يسعدنا أن نقدم Fresha للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بلغتهم". "هذه القدرة الجديدة لا تبسط العمليات اليومية للشركات فحسب، بل تعزز أيضًا قدرتها على التواصل مع العملاء وتقوية العلاقات".

صرحت Lorena Martinez، مديرة التوطين في Fresha: "هذا يعكس التزام Fresha بالصناعة التي تقدم أفضل برنامج في فئته خالي من الاشتراكات لعدد متزايد من شركات التجميل والعافية في جميع أنحاء العالم". "يسعدنا مواصلة توسيع قدرات المنصة لتشمل دعم لغات إضافية هذا العام".

يعتمد هذا الإنجاز على استثمار الجولة C بقيمة 152 مليون دولار الذي جمعته شركة General Atlantic ومقرها نيويورك في عام 2021، وهي مستثمر رئيسي في بعض منصات التكنولوجيا الرائدة في العالم. تم إطلاق Fresha في عام 2015 من قبل المؤسسين William Zeqiri و Nick Miller واسمه الأصلي Shedul""، وهي متاحة الآن في أكثر من 120 دولة، مع 100000 صالون ومنتجع صحي وصالون حلاقة في شكل تجار نشطين وأكثر من 16 مليون موعد شهري.

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نبذة عن Fresha

Fresha هو سوق الجمال والعافية رقم 1 في العالم مدعوم ببرنامج أعمال شامل مجاني مع مدفوعات متكاملة. مع أكثر من 100000 موقع شريك في أكثر من 120 دولة، تعمل Fresha على تبسيط العمليات التجارية وتعزيز تجارب العملاء. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة fresha.com، أو قم بتنزيل Fresha على App Store و Google Play، أو تابع Fresha على Facebook و Instagram.

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