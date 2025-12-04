Further و3iQ تطلقان صندوق تحوّط متعدد الاستراتيجيات ومحايد في الأسواق للأصول الرقمية

صندوق Further x 3iQ ألفا الرقمي هو أداة استثمارية متعددة الاستراتيجيات توفر تعرضًا للأصول الرقمية بإدارة مخاطر مؤسسية، بما في ذلك فئة أسهم مخصصة للبيتكوين

بتمويل أولي بقيمة 100 مليون دولار، يمكّن الصندوق المستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية وصناديق الثروة السيادية من تحقيق عوائد من فئة ألفا في سوق الأصول الرقمية السائلة بشكل آمن وفعّال ضمن إطار مؤسسي قوي، مع السعي لتحقيق عوائد محتملة مزدوجة الرقم

ستتيح فئة أسهم البيتكوين، المدعومة باستثمار جوهري كبير من مكتب عائلي مقره أبوظبي، للمستثمرين التعرض للصندوق بهدف تراكم البيتكوين مع الحفاظ على موقف طويل الأجل تجاه البيتكوين.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة وتورنتو، 4 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Further Asset Management ("Further")، المدير الاستثماري للأصول الرقمية المقيم في الإمارات، بالشراكة مع شركة 3iQ Corp. ("3iQ")، الرائدة عالميًا في حلول الاستثمار في الأصول الرقمية، اليوم عن إطلاق صندوق Further x 3iQ ألفا الرقمي ("الصندوق")، وهو صندوق تحوّط متعدد الاستراتيجيات ومحايد في الأسواق، يوفر تعرضًا للأصول الرقمية بإدارة مخاطر متقدمة، بما في ذلك فئة أسهم مخصصة للبيتكوين.

بتمويل أولي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من مستثمرين مؤسسيين ومكاتب عائلية وصناديق سيادية، يمثل الصندوق خطوة رائدة في تعزيز المشاركة المدعومة من السيادات في منظومة الأصول الرقمية.

"يستهدف هذا الصندوق مباشرة التحديات الأساسية التي يواجهها المستثمرون المؤسسيون عند الوصول إلى الأصول الرقمية"، حسبما قال Pascal St-Jean، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 3iQ. "يوفر وسيلة آمنة وفعّالة للاستثمار ضمن إطار يلبي أعلى معايير العناية الواجبة المؤسسية. نحن نؤمن أن هذا الحل الاستثماري يمثل تطورًا حقيقيًا في السوق، حيث يمكّن المؤسسات والمكاتب العائلية من السعي بثقة نحو تحقيق عوائد محتملة مزدوجة الرقم من خلال نهج منضبط ومدار للمخاطر".

"معًا، تعيد شركتا Further و3iQ تعريف الاستثمار في الأصول الرقمية"، حسبما قال فيصل الحمادي، الشريك الإداري في Further. "نحن نوفر وصولاً إلى الأصول الرقمية بمستوى مؤسسي، مع إدارة مخاطر قابلة للتوسُّع، بما في ذلك البيتكوين، ضمن هيكل اجتاز بنجاح متطلبات العناية الواجبة الصارمة للمستثمرين العالميين البارزين. نحن نؤمن أن هذه الشراكة تقدم استراتيجيات الأصول الرقمية للمستثمرين المؤسسيين والمتقدمين بأمان وكفاءة وفاعلية".

توفر فئة أسهم البيتكوين ("BTC") في الصندوق هيكلاً رائدًا لحاملي البيتكوين، حيث تتيح الاشتراك بالبيتكوين وتعظيم عوائد الاستراتيجية بالبيتكوين نفسه، دون التنازل عن التعرض للأصل الأساسي. يقدّم هذا النهج طريقة آمنة ومُدارة للمخاطر بمستوى مؤسسي للحفاظ على الاستثمارات الكاملة في البيتكوين، مع الاستفادة المحتملة من العوائد من فئة ألفا في سوق الأصول الرقمية.

يعكس هذا الإطلاق الرائد إرث 3iQ في الابتكار، بما في ذلك تقديم أول منصَّة عالمية لإدارة الحسابات للأصول الرقمية (QMAP)، وهو حل استثماري لصناديق التحوّط مزوّد ببنية تحتية مؤسسية قوية وموثوقة.

للمزيد من المعلومات حول صندوق Further x 3iQ ألفا الرقمي، يُرجى زيارة: https://pages.3iq.io/3iq-further-partnership

نبذة عن 3iQ Digital Asset Management

تأسست شركة 3iQ عام 2012، وهي تُعدُّ من أبرز مديري الأصول الرقمية البديلة على مستوى العالم، حيث كانت من أوائل الشركات التي قدّمت حلولاً استثمارية على مستوى المؤسسات. أطلقت 3iQ أول منصَّة للحسابات المُدارة في الأصول الرقمية (QMAP) على مستوى العالم، وهي حل استثماري لصناديق التحوّط يوفّر استراتيجيات مبتكرة لإدارة المخاطر وتمكين المستثمرين من الوصول إلى الأصول الرقمية. كما كانت 3iQ أول من أطلق منتجات استثمار متداولة (ETP) لعملتي البيتكوين والإيثريوم مدرجة في بورصة عالمية كبرى، وأول من دمج خاصية التحصيص في منتجات الاستثمار المتداولة (ETF) لإيثريوم وسولانا لتعزيز عوائد المستثمرين، إلى جانب تقديم مجموعة من منتجات الاستثمار المتداولة (ETF) الخاضعة للتنظيم. وفي عام 2024، استحوذت Monex Group، إحدى المجموعات المالية الرائدة في اليابان، على حصة الأغلبية في شركة 3iQ. ومنذ تأسيسها في عام 2012، تواصل 3iQ ريادتها في الابتكار وتطوير حلول إدارة الاستثمار في الأصول الرقمية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول 3iQ، تفضَّل بزيارة 3iq.io.

الويب: https://www.3iq.io/

L: https://www.linkedin.com/company/3iq-corp/

X: https://x.com/3iq_corp

نبذة عن Further Asset Management

تُعدُّ Further منصَّة استثمار عالمية تربط بين البنى التحتية المالية المتطورة وأسواق رأس المال العالمية. تتيح الشركة للمستثمرين من الجهات المؤسسية إمكانية الاستفادة من فرص استثمارية منظَّمة تمتد عبر رأس المال المخاطر، والمنتجات المالية المهيكلة، والأصول الرقمية. تتيح الكيانات التي تديرها الشركة لشركائها تنفيذ عمليات مالية متقدمة — بدءًا من الترميز ووصولاً إلى التسوية السلسة للمعاملات — وذلك بأعلى مستويات الأمان والدقة. وتمثل شركة Further شريكًا استراتيجيًا مفضلاً لرواد الأعمال والمؤسسات من سان فرانسيسكو إلى هونغ كونغ، بفضل تركيزها الرأسمالي المدروس، وخبرتها التنظيمية العميقة، وقدرتها على دعم الشركات الرائدة في توسيع نطاق أعمالها وتطوير حلول مالية مبتكرة. لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة further.ae.

جهة الاتصال الإعلامية – أمريكا الشمالية

Ryan Graham

JConnelly

[email protected]+1 862-777-4274

Julie Mercuro

JConnelly

[email protected]+1 973-349-6471

جهة الاتصال الإعلامية – أوروبا

Angus Campbell

Nominis Advisory

[email protected]

بيان إخلاء المسؤولية

يُصدر هذا البيان لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعدُّ نصيحة استثمارية أو توصية أو دعوة أو عرضًا لشراء أو بيع أي من الأوراق المالية أو الاستراتيجيات أو المنتجات أو الخدمات المذكورة في هذا البيان. يخضع الاستثمار في الأصول الرقمية لمستوى عالٍ من المخاطر، بما في ذلك احتمال فقدان كامل المبلغ المستثمر. لا تتحمل شركة Further أو شركة 3iQ أو أي من الشركات التابعة لهما أو مدرائهما أو مسؤوليهما أو موظفيهما أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لاستخدام هذا البيان أو الاعتماد على المعلومات الواردة فيه. يجب على القرّاء إجراء أبحاثهم الخاصة واستشارة مستشاريهم المهنيين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. قد يتضمَّن هذا البيان تصريحات تتعلق بتوقعات مستقبلية تنطوي على مخاطر وشكوك، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة أو المشار إليها في هذه التصريحات.

