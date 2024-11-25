FutureCeuticals, Inc. وGlobal Calcium Pvt., Ltd. تعلنان عن شراكة استراتيجية

مومنس، إلينوي ، 25 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "فيوتشر سيوتيكالز إنك" ( FutureCeuticals, Inc. ) و"جلوبال كالسيوم برايفت ليمتد" ( Global Calcium Pvt., Ltd. ) عن شراكة عالمية استراتيجية في المبيعات والتصنيع لتوسيع محفظة "فيوتشر سيوتيكالز" من مكونات المكملات الغذائية المثْبَتة سريريًا إلى أسواق ذات نمو مرتفع في الهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. تستفيد هذه الشراكة من شبكة تصنيع ومبيعات "جلوبال كالسيوم"، مما يفتح فرصًا جديدة في هذه المناطق سريعة النمو.

سوف تركز الشراكة في البداية على منتج فركتوبورات الكالسيوم ذي العلامة التجارية FruiteX-B® ، وهو مركَّب معدني حاصل على براءة اختراع ومؤيَّد سريريًا تم تطويره من قبل "فيوتشر سيوتيكالز" ، ومعترف به كحل رائد لمنتجات المفاصل، والحركة، وصحة العظام. من خلال الاستفادة من موقع "جلوبال كالسيوم" في هذا السوق ، سيقدم FruiteX-B فرصًا جديدة في هذه المناطق. ستساعد خبرة "جلوبال كالسيوم" في المعادن القائمة على الكالسيوم في توسيع نطاق FruiteX-B وتعزيز وجوده العالمي في فئة المكملات المعدنية.

قال "جيه راندال ويكسلر" ، نائب الرئيس ورئيس الأبحاث والتطوير في "فيوتشر سيوتيكالز": "نحن متحمسون للشراكة مع "جلوبال كالسيوم"، لتوسيع نطاق حلول المكونات المبتكرة لدينا". "تتماشى قدراتهم التصنيعية ذات المستوى العالمي مع معاييرنا العالية ، وهذا يفتح الأبواب لبعض الأسواق الأسرع نموًا في العالم. كان قرار الاستفادة من قدراتهم لمساعدتنا في النشر العالمي لمركَّبنا المعدني الرائد على مستوى الصناعة والمبتكر لدعم صحة المفاصل والعظام منطقيًا تمامًا."

كرر "ساهيل فاز" ، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال كالسيوم" ، مشاعر السيد "ويسكلر". "نحن متحمسون للتعاون مع مبتكِر معترف به عالميًا مثل "فيوتشر سيوتيكالز" في هذا المشروع الاستراتيجي. تتوافق منصتهم ذات الأساس العلمي المخصصة لتطوير المكونات المدعومة بالأبحاث بشكل مثالي مع قدراتنا التصنيعية وقوة أعمالنا." أشار السيد "فاز" إلى منتج FruiteX-B® على وجه التحديد ، وشارك أفكاره قائلاً: "يوفر تركيزنا الأوّليّ على منتج فركتوبورات الكالسيوم ذي العلامة التجارية (FruiteX-B) من شركة "فيوتشر سيوتيكالز" حلاً جديدًا جذابًا للمفاصل والعظام يمثل امتدادًا طبيعيًا لعروضنا الحالية الرائدة في السوق من النشطات المعدنية المتخصصة".

للحصول على استفسارات حول مبيعات منتج فركتوبورات الكالسيوم ذي العلامة التجارية FruiteX-B® في الهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ، يُرجى التواصل على عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]. للحصول على استفسارات في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين وأستراليا، يُرجى التواصل على عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]

حول FutureCeuticals, Inc.

"فيوتشر سيوتيكالز إنك" هي شركة رائدة في مجال الأبحاث، والتطوير، والتصنيع للمساحيق والمستخلصات النباتية لأسواق الأغذية، والمشروبات، والمكملات الغذائية الوظيفية.