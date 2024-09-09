FXGT.com تتصدر المشهد مع لقب الشريك العالمي الرسمي في iFX Expo Asia 2024

جوهانسبرج , 9 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ --

ستكون FXGT.com، الوسيط الرائد لعقود الفروقات الحائز على جوائز عدة والمعروف بتقديم حلول تداول مبتكرة، محط الاهتمام بصفتها الشريك العالمي الرسمي في معرض iFX Expo Asia 2024. سيُقام هذا الحدث البارز للشركات في بانكوك، تايلاند، خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر.

FXGT.com Takes the Lead as the Official Global Partner at iFX Expo Asia 2024 (PRNewsfoto/FXGT.com)

من المقرر مشاركة أكثر من 120 عارض في معرض iFX Expo Asia 2024، والذي يضم جدولاً حافلاً بالأنشطة المثيرة جعلته بؤرة جذب لجميع المحترفين في قطاعات التداول عبر الإنترنت، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية. ستشارك FXGT.com بنشاط طوال فترة المعرض بصفتها الراعي الرئيسي والشريك العالمي.

أبرز الفعاليات في معارض iFX Expo الأخيرة

لفتت FXGT.com الأنظار في يونيو 2024 بعد مشاركتها البارزة في معرض iFX Expo International في قبرص، والذي ترشحت خلاله لعدد من الجوائز المرموقة. وساهم التزام الشركة بتقديم حلول تداول متفوقة وبرامج متميزة للشراكة في فوزها بجائزة "الوسيط الأكثر ابتكارًا".

الجوائز والتكريمات

رسخت FXGT.com مكانتها المرموقة من خلال الفوز بعدد من الجوائز خلال حفل 2024 BrokersView Awards. حصلت الشركة على ثلاث جوائز بارزة: "أفضل وسيط عالمي لعقود الفروقات"، و"أفضل برنامج عالمي للوسطاء/الشركاء"، و"أفضل شروط التداول عالميًا". تعكس هذه الألقاب تفاني FXGT.com في تقديم خدمات استثنائية ومجموعة شاملة من الأدوات المالية.

أبرز فعاليات iFX Expo Asia 2024

ستكون FXGT.com في بؤرة الاهتمام خلال معرض iFX Expo Asia 2024 بصفتها أحد الرعاة الرئيسيين، حيث ستقدم للحضور رؤية متعمقة تتناول أحدث الاتجاهات المالية، مع تسليط الضوء على الإمكانات الواعدة للحوسبة الكمومية. ستقدم الشركة أيضًا خبرتها في خلق بيئة تداول تركز على تلبية احتياجات العملاء وبناء مجتمع متماسك للمتداولين عبر الإنترنت.

ستنظم FXGT.com مسابقة مثيرة تتضمن جوائز حصرية مع فرصة الفوز برحلة لا تُنسى لشخصين!

حول FXGT.com

FXGT.com هي وسيط رائد لعقود الفروقات، حاصلة على تراخيص تنظيمية مرموقة وتعمل عبر قارات ومناطق جغرافية مختلفة. تضع الشركة أمان العملاء على رأس أولوياتها، وهو ما يتجلى في الاحتفاظ بحسابات بنكية منفصلة وامتلاك تراخيص من سلطات تنظيمية مرموقة، بما في ذلك FSA (سيشيل)، وFSCA (جنوب إفريقيا)، إلى جانب VFSC (فانواتو) وCySEC (قبرص) - مع ملاحظة أن الرخصتين الأخيرتين تغطيان أنشطة العملاء من المؤسسات فقط.

تقدم FXGT.com مجموعة واسعة من عقود الفروقات على مختلف فئات الأصول، بالإضافة إلى خدمات تنفيذ موثوقة وفائقة السرعة عبر أنواع مختلفة من الحسابات. يستفيد العملاء من توفر مجموعة شاملة من أدوات التداول، ورؤى السوق، والموارد التعليمية، والمكافآت الجذابة.

انضم إلى مجتمع FXGT.com واكتشف عالمًا واسعًا لفرص التداول.

تفضل بزيارة FXGT.com في الجناح رقم 2 في معرض iFX Expo Asia 2024 لاكتشاف برامج الشراكة المثيرة مع هذا الوسيط الرائد.

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