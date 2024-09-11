FXGT.com تُطلق Optimus: حساب جديد للمتداولين الطموحين الذين يسعون إلى تحقيق أقصى استفادة من الرافعة المالية

جوهانسبرغ, 11 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة الوساطة الرائدة FXGT.com عن إطلاق حساب Optimus الجديد كليًا، والمُصَمم خصيصًا للمتداولين الطموحين الذين يبحثون في المقام الأول عن المرونة والكفاءة والسيطرة.

يعزز إطلاق FXGT.com لحساب Optimus من مكانتها كشركة وساطة عالمية رائدة ملتزمة بتقديم حلول تداول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء. تواصل الشركة تطوير عروضها بما يضمن وصول المتداولين على اختلاف مهاراتهم إلى الأدوات والموارد التي يحتاجونها للتداول بكفاءة.

FXGT.com Launches Optimus: A Powerful New Account for Ambitious Traders Seeking High Leverage

التداول برافعة مالية غير مسبوقة

وضعنا نُصب أعيننا متطلبات التداول في المدى القصير عند تصميم حساب Optimus، بحيث يلبي احتياجات المتداولين الراغبين في الاستفادة من تحركات السوق السريعة. أحد الميزات البارزة لهذا الحساب هي الرافعة المالية، حيث يوفر للمتداولين رافعة افتراضية 1:2000، مع إتاحة خيار زيادتها تحت شروط خاصة إلى 1:5000. تتيح هذه الرافعة المالية المُعززة للمتداولين فتح مراكز أكبر حجمًا مقابل توظيف مبلغ أصغر من رأس المال، وهو ما يمنحهم القدرة على الاستفادة بشكل أكبر من الفرص السانحة في السوق. برغم ذلك، تُضاعف الرافعة المالية من مخاطر تكبد خسائر فادحة، ما يجعل إدارة المخاطر بحكمة أمرًا جوهريًا لحماية رأس المال.

وبالإضافة إلى الرافعة المالية المُعززة، يوفر حساب Optimus للمتداولين فرصة الوصول إلى السوق بتكلفة معقولة. يبدأ الحد الأدنى للإيداع من 10$ فقط، وهو ما يتيح للمتداولين الوصول إلى الأدوات المالية التي تغطي ثماني فئات أصول، وجميعها متاحة بفروق أسعار منخفضة وعمولات صفرية. تجعل هذه الميزات من حساب Optimus خيارًا جذابًا للمتداولين الذين يواجهون تحديات بسبب محدودية رأس المال الافتتاحي ولكنهم لا يزالوا برغم ذلك حريصين على الانخراط في الأسواق العالمية.

هل أنت مستعد للسيطرة على تداولاتك؟

ينضم Optimus إلى مجموعة FXGT.com الشاملة من حلول التداول المتطورة، بما في ذلك حسابات PRO، ECN Zero، Standard+، وMini. تضمن هذه المجموعة المتنوعة من حسابات التداول تلبية متطلبات جميع المتداولين على اختلاف مهاراتهم، بحيث يجد كل متداول الخيار الأمثل لاحتياجاته الفردية واستراتيجيات التداول المستخدمة.

حول FXGT.com

FXGT.com هي وسيط لتداول عقود الفروقات عبر الإنترنت يتمتع بمكانة مرموقة في السوق، وحائز على جوائز عِدة، ويحمل تراخيص تنظيمية متعددة. تلتزم الشركة بتأمين أموال العملاء من خلال الاستعانة بحسابات بنكية منفصلة وحمل تراخيص من هيئات تنظيمية مرموقة، بما في ذلك FSA (سيشيل)، وFSCA (جنوب إفريقيا)، إلى جانب VFSC (فانواتو) وCySEC (قبرص)- مع ملاحظة أن الرخصتين الأخيرتين تغطيان أنشطة العملاء من المؤسسات فقط. تقدم FXGT.com مجموعة واسعة من الأدوات المالية المتاحة للتداول، بما في ذلك عقود الفروقات على سلع الطاقة، والمعادن، والعملات الرقمية، والفوركس، والأسهم، إلخ، بالإضافة إلى تنفيذ فائق السرعة، وموارد تعليمية مفيدة لإثراء معرفتك طوال رحلة التداول.

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