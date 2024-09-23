G42 تتعاون مع NVIDIA لتقديم حلول مناخية من الجيل القادم باستخدام منصة Earth-2

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "جي فور تو" (G42)، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، اليوم أنها تتعاون مع إنفيديا (NVIDIA) لتطوير تكنولوجيا المناخ مع التركيز على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تعزيز دقة التنبؤ بالطقس بشكل كبير على مستوى العالم.

يعتمد التعاون على منصة "إيرث - تو" (Earth-2) من إنفيديا ، وهي منصة مفتوحة تعمل على تسريع التنبؤات المناخية والطقس مع محاكاة تفاعلية عالية الدقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ستركز "جي فور تو" وإنفيديا في البداية على نموذج لتوقعات الطقس بقوة كيلومتر مربع يحسن من دقة التنبؤات الجوية.

مفتاح هذه المبادرة هو إنشاء قاعدة تشغيلية جديدة ومختبر لتكنولوجيا المناخ في أبوظبي. ستعمل هذه المنشأة الحديثة كمركز للأبحاث والتطوير ، مما يدفع التزام الشركتين بالاستدامة البيئية إلى الأمام. ستقوم هذه المنشأة أيضًا بحشد جهود إنشاء حلول المناخ والطقس المخصصة التي تستفيد من أكثر من 100 بيتابايت من أصول البيانات الجيوفيزيائية.

قال بينغ تشاو ، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي فور تو": "هذه المبادرة مع إنفيديا هي شهادة على التزامنا بتطبيق الذكاء الاصطناعي بطرق لا تبتكر فحسب بل تحل أيضًا التحديات العالمية الحرجة. إن إنشاء "مختبر Earth-2 لتكنولوجيا المناخ في أبوظبي" يسمح لنا بالاستفادة من قدراتنا ودعائم رؤيتنا الفريدة لتعزيز مستقبل مستدام للعالم."

بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في تكنولوجيا المناخ ، ستركز المبادرة على بناء إطار عمل قوي لدمج قدرات التنبؤ بالطقس المعززة مع الإمكانات الشاملة لمقاييس البيانات والتجسيد البصري للبيانات. سيساعد ذلك المنظمات في جميع أنحاء العالم على تحقيق أهدافها للاستدامة من خلال استراتيجيات بيئية مستنيرة ومستندة إلى البيانات.

قال جينسن هوانغ ، مؤسس ورئيس شركة إنفيديا: "يعد تعاوننا مع "جي فور تو" خطوة محورية نحو تسخير الذكاء الاصطناعي لفهم ظواهر المناخ والتنبؤ بها بدقة غير مسبوقة". "سيعزز مختبر Earth-2 Climate Tech Lab الحلول البيئية باستخدام التقنيات الأكثر تقدمًا للحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي لإفادة ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم".

من خلال توحيد خبرة "جي فور تو" في الذكاء الاصطناعي مع البصيرة الحاسوبية لشركة إنفيديا ، تهدف هذه الشراكة إلى تقديم حلول مناخية تمثل نقلة نوعية تجمع بين الدقة العلمية وقابلية التطبيق في العالم الحقيقي ، مما يؤدي إلى تغيير مؤثر على مستوى مختلف الصناعات والنظم الإيكولوجية.

نبذة عن G42

تعد "جي فور تو" (G42) إحدى المجموعات العالمية الرائدة المتخصصة في إنشاء قدرات ذكاء اصطناعي ذات رؤية من أجل غدٍ أفضل. تأسست "جي فور تو" في مدينة أبوظبي، وتباشر عملها على الصعيد العالمي، وتتبنى الذكاء الاصطناعي كقوة إيجابية ومؤثرة في مختلف القطاعات. تدرك "جي فور تو" الإمكانات الهائلة المحتمل تحقيقها حاليًا، من البيولوجيا الجزيئية إلى استكشاف الفضاء وكل شيء بينهما.

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