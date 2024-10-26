GA Telesis توقع اتفاقية شراء نهائية للحصول على 23 طائرة Airbus من طرازيّ A320ceo وA321ceo من شركة Spirit Airlines

فورت لودرديل، فلوريدا ، 26 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "جي إيه تيليسيس" ( GA Telesis ) ،"إل إل سي" ("جي إيه تيليسيس") ("GA Telesis")، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الطيران التجاري والفضاء ، أنها وقعت اتفاقية شراء نهائية وحصلت على الموافقات المؤسسية اللازمة للحصول على 23 طائرة إيرباص مستعملة من طرازيّ A320ceo و A321ceo من شركة "سبيريت إيرلاينز إنك" (Spirit Airlines ، Inc.). تم تصنيع الطائرات التي تعمل بمحركات V2527-A5 and V2533-A5 Select-One™ النفاثة بين عامي 2014 و 2019 ، مما يمثل أكبر عملية استحواذ على الإطلاق للشركة لطائرات غير مستأجرة من أعوام إنتاج مماثلة.

هذا الاستحواذ الاستراتيجي يعزز بشكل كبير محفظة أسطول "جي إيه تيليسيس" ، ويعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطائرات ضيقة البدن. ستسوّق الشركة هذه الطائرات لقاعدة عملائها العالمية الواسعة لعمليات الخطوط الجوية التجارية المتواصلة.

قال "مارك تشو"، رئيس "مجموعة [إل آي إف تي] (LIFT Group) بشركة "جي إيه تيليسيس" "نحن متحمسون لإعلان هذا الاستحواذ الهام ، الذي يضيف عددًا كبيرًا من طائرات إيرباص A320ceo و A321ceo المطلوبة إلى محفظتنا". "تشتهر عائلة A320ceo من الطائرات بكفاءتها وأدائها وموثوقيتها ، مما يجعلها خيارًا جذابًا لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم. نحن واثقون من أن هذه الطائرات ستوفر قيمة كبيرة لعملائنا أثناء استمرار عملياتهم."

في الآونة الأخيرة ، أعلنت الشركة عن الاستحواذ على العديد من الطائرات المستأجرة من "آفولون" (Avolon)، وبالإضافة إلى صفقة "سبيريت"، لديها أكثر من 20 طائرة قيد الاستحواذ لإغلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

حول GA Telesis

"جي إيه تيليسيس"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الطيران والفضاء ، تشتهر بتميزها الذي لا مثيل له في خدمات السوق اللاحقة وإدارة دورة الحياة. "النظام الإيكولوجي" (Ecosystem™) لشركة "جي إيه تيليسيس" هو شبكة عالمية واسعة تمتد إلى 54 موقعًا في 30 بلدًا في ست قارات. تشمل الحلول المتكاملة للشركة قطع الغيار وخدمات التوزيع ، والحلول اللوجستية ، وإدارة المخزون ، والتأجير والتمويل، وعمرة المحركات، و خدمات الصيانة؛ والإصلاح؛ والعمرة.

تلتزم "جي إيه تيليسيس" بالاستدامة من خلال مبادرات الاستدامة المبتكرة والتكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك: التحول الرقمي، واستخدام مواد متقدمة. تحفّز أنظمة الطيران الفضائي وتقنيات الطائرات المتصلة في الشركة الكفاءة والأداء ، في حين أن شبكة الصيانة؛ والإصلاح والعمرة و دعم الطائرات الجاثمة على الأرض 24/7 توفر موثوقية لا مثيل لها.

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