GAC MOTOR تمكن السوق المصرية من خلال إطلاق علامتها التجارية الرسمية وافتتاح متجرها الرئيسي

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قوانغتشو، الصين، 21 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- احتفلت شركة GAC MOTOR، الشركة الرائدة في صناعة السيارات، بدخولها للسوق المصرية بافتتاح متجرها الرئيسي الافتتاحي وإطلاق علامتها التجارية المرتقبة في القاهرة. وتماشيًا مع مهمتها المتمثلة في الحفاظ على مكانة العلامة التجارية المتميزة، قدمت العلامة التجارية أربع سيارات ذات أداء مُثبت في المراحل الأولية، بما في ذلك سيارات GS4، وEMPOW، وEMZOOM، وEMKOO الجديدة كليًا. وتعد هذه الطرازات -التي تتميز بتقنيات مبتكرة وتصميمات رائدة في الصناعة- في وضع جيد لوضع معايير الجودة والحرفية في مجال السيارات في مصر. وتؤكد الأحداث البارزة التزام GAC MOTOR المستمر بتقديم تجارب قيادة لا مثيل لها للعملاء في جميع أنحاء العالم. وحضر حفل الإطلاق، الذي انعقد في فندق فور سيزونز، أكثر من 300 ضيف، بما في ذلك كبار المسؤولين من GAC MOTOR وALJ، وهو موزع العلامة التجارية في مصر، بالإضافة إلى المراسلين الصحفيين والمؤثرين والمطلعين على الصناعة.

وفي الحفل صرح وانغ شونشينغ، نائب المدير العام لشركة GAC International، قائلًا: "سنواصل زيادة استثماراتنا في العلامات التجارية والمنتجات والمبيعات والخدمات، وسنستكشف بنشاط نماذج تعاون أوسع وأعمق مع شريكنا، مجموعة ALJ".

تعد صالة العرض الرئيسية التي افتتحتها شركة GAC MOTORر والتي تبلغ مساحتها 600 متر مربع، والتي تقع في قلب مركز السيارات بالقاهرة للعلامات التجارية الفاخرة، أول مشروع خارجي للعلامة التجارية يتوافق مع اللوائح الجديدة. بالإضافة إلى عرض أحدث الطُرز، يضم المتجر أيضًا مساحة تبلغ 1685 مترًا مربعًا مجهزة بأحدث المرافق المخصصة حصريًا لأغراض ما بعد البيع، وهي بمثابة حل شامل لعشاق السيارات والمشترين المحتملين. وفي الوقت نفسه، تخطط شركة GAC MOTOR لتوسيع شبكتها الوطنية. ومن المقرر الانتهاء من إنشاء ستة فروع مبيعات إضافية في القاهرة والإسكندرية بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى ستة مراكز لعمليات ما بعد الخدمة في المدن الكبرى، ما يضمن إمكانية وصول جميع العملاء في مصر إلى الخدمات المتميزة.

سوف يمهد الإطلاق الناجح لشركة GAC MOTOR في مصر الطريق لعصر جديد من التميز في مجال السيارات في المنطقة، ما يؤكد من جديد مكانة الشركة كقوة رائدة في هذه الصناعة. ومع استمرار العلامة التجارية في توسيع حضورها العالمي، فإنها ستبقى ثابتة في مهمتها المتمثلة في ترسيخ نفسها كعلامة تجارية موثوقة توفر متعة قيادة استثنائية تتميز بالرقي والأداء والسلامة التي لا مثيل لها.

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