GAC تكشف النقاب عن GOVY AirJet: الريادة في مستقبل التنقل على ارتفاعات منخفضة

قوانغتشو، الصين، 21 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 18 ديسمبر، أعلنت مجموعة GAC عن علامتها التجارية الجديدة للسيارات الطائرة، GOVY، وأطلقت للمرة الأولى سيارة طائرة ذات أجنحة مُركَّبة، GOVY AirJet، في حدث إطلاق العلامة التجارية وكشف النقاب عن المنتج. يمثل هذا الإنجاز دخول GAC بقوة في قطاع التنقل على ارتفاعات منخفضة، وهو ما يعزز مكانتها كشركة رائدة في إنشاء أنظمة نقل جوي متكاملة.

GAC Unveils GOVY AirJet: Pioneering the Future of Low-Altitude Mobility

تشمل مهمة GOVY الأبحاث، والإنتاج، والمبيعات، والخدمات للسيارات الطائرة ومنتجات النظام البيئي ذات الصلة. وتستفيد العلامة التجارية من خبرة GAC الواسعة في مجال السيارات إلى جانب التكنولوجيا المتطورة داخل الشركة ومنصات التشغيل الذكية لتوفير حلول منهجية تعيد تعريف التنقل بين المناطق الحضرية وبين المدن.

الابتكار في صميم الجوهر

تجمع GOVY AirJet، وهي سيارة طائرة ذات أجنحة مُركَّبة، بين مزايا كفاءة الأجنحة الثابتة ومرونة الإقلاع الرأسي للأنظمة متعددة الدوارات. وقد تم تصميمها بأكثر من 90% من المواد المُركَّبة من ألياف الكربون، ويضمن هيكلها خفيف الوزن المتانة والأداء العالي. بفضل نظام الدفع الكهربائي عالي الكفاءة الخاص بشركة GAC، تصل AirJet إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كم/ساعة ومدى يزيد عن 200 كم، مع إعادة شحن فائقة السرعة في 30 دقيقة فقط. قد تمتد نطاقات الطرازات المستقبلية إلى 400 كم باستخدام تقنية بطاريات الحالة الصلبة.

تتميز AirJet بمقصورة فاخرة مع تصميم مقاعد "1+1+X"، وعمليات طيران ذاتي سلسة، وسقف "PIXEL GALAXY" مرصع بضوء النجوم يغمر الركاب في تجربة سفر كونية. كما تضمن ميزات الأمان التي تمثل آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، مثل أنظمة الطاقة والتحكم الاحتياطية، والمراقبة في الوقت الحقيقي، واكتشاف العوائق، رحلة آمنة.

النظام البيئي لـ Robo-AirTaxi

كما كشفت GAC أيضًا عن خطط لنظام Robo-AirTaxi الخاص بها، والذي يدمج بين النقل البري والجوي لتقديم حلول تنقل ذكية شاملة. سيَستخدِم التنقل في المناطق الحضرية لمسافات قصيرة في نطاق 20 كم GOVY AirCar متعددة الدوارات، بينما سيعتمد السفر متوسط النطاق حتى 200 كم على AirJet. ويهدف النظام إلى إنشاء "دائرة حياة لمنطقة الخليج الكبرى مدتها 40 دقيقة"، مما يتيح تنقلات سلسة بين المدن ويقلل من أوقات وتكاليف العبور.

بحلول عام 2025، تهدف GAC إلى الحصول على شهادة صلاحية الطائرات للطيران لسياراتها الطائرة، وإنشاء خطوط الإنتاج، وفتح باب الحجز، والنهوض بتسويق التنقل على ارتفاعات منخفضة. تعكس GOVY التزام GAC بالابتكار، وتوسيع حدود مجال النقل الجوي الحضري، وإعادة تعريف تجارب السفر من خلال حلول فعالة وذكية. من خلال خطط لعمليات تجريبية في اثنين او ثلاثه مدن في منطقة الخليج الكبرى بحلول عام 2027، تستعد GAC للارتقاء عاليًا بالتنقل الحضري من خلال تقنيات رائدة، وهو ما يمهد الطريق لمستقبل نقل أكثر ذكاءً، وأكثر أمانًا، وأكثر استدامة.