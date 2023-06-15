سيشمل برنامج الأمن السيبراني القوي قريبًا بحثًا جديدًا وشهادة

YPSILANTI، ميشيغان، 15 يونيو 2023 / PRNewswire / - GameAbove في جامعة ميشيغان الشرقية، وهي مجموعة خيرية يقودها الخريجون تعمل على تطوير البرامج الأكاديمية والرياضية، تعلن عن هدية بقيمة 1.6 مليون دولار لكلية الهندسة والتكنولوجيا بالجامعة (GACET). سيدعم الالتزام الجديد إطلاق مبادرة الأمن السيبراني للأنظمة المدمجة، وتعزيز العروض في الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، بما في ذلك البحث في الأمن السيبراني للمركبات والتنقل، وإنشاء برنامج شهادة الأمن السيبراني المخصص الذي يلبي احتياجات الطلاب ومحترفي الأعمال على حد سواء.

EMU GameAbove College of Engineering and Technology

يقول كيث جيه ستون، رئيس GameAbove: "كان هدفنا دائمًا هو أن تُعرف كلية GameAbove للهندسة والتكنولوجيا باسم برنامج الأمن السيبراني الأول في البلاد". "لن نحيد عن معيار الجودة هذا. الخطوات التي تتخذها GameAbove و Dean Qatu وقيادة EMU، بما في ذلك هذه الهدية، توضح وحدتنا والتزامنا الكامل بتوفير الموارد المناسبة لضمان النجاح الدائم للبرنامج".

تعد مدرسة GACET لأمن المعلومات والحوسبة التطبيقية للأمن السيبراني واحدة من أسرع التخصصات نموًا في EMU وهي رائدة وطنية في تقديم التعليم والتدريب للدفاع ضد الهجمات الإلكترونية وحماية البيانات الحساسة والشخصية. كانت من بين أوائل الشركات في الولايات المتحدة التي تقدم تخصصًا للأمن السيبراني واعتمادًا آمنًا من ABET وشهادة وكالة الأمن القومي (NSA). يوفر البرنامج درجات البكالوريوس والدراسات العليا ومجموعة مرنة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت وشخصية لتلبية الطلب على التعليم الشخصي والطلاب والمهنيين ذوي التوجه المهني.

ابتداءً من عام 2024، سيقدم الاتحاد النقدي الأوروبي ما يلي للأمن السيبراني:

برنامج الشهادة

أساسيات جديدة للأمن السيبراني

برامج البكالوريوس

ضمان المعلومات والدفاع السيبراني [ BS ]

تكنولوجيا المعلومات [ BS ]

الطب الشرعي الرقمي وثانوية الاستجابة للحوادث

ثانوية الامتثال لضمان المعلومات

برامج الدراسات العليا

الأمن السيبراني [ MS ] متاح على الإنترنت

الأمن السيبراني [ M.S . + B.S.]

أعادت وكالة الأمن القومي تصميم GACET الخاص بـ EMU كمركز وطني للتميز الأكاديمي في الدفاع السيبراني هذا العام حتى العام الدراسي 2028. في عام 2022، صنف أفضل بكالوريوس عبر الإنترنت في الأمن السيبراني من موقع AcademicInfluence.com بكالوريوس GACET في ضمان المعلومات والدفاع السيبراني باعتباره سابع أفضل جامعة على مستوى البلاد والجامعة الوحيدة في ميشيغان التي تحتل المرتبة الأولى ضمن 10.

مع ما يقرب من 100 ٪ من التوظيف، يبدأ طلاب EMU الحاصلون على درجات في الأمن السيبراني حياتهم المهنية في شركات مثل Google و Amazon ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية و NSA. يعد العثور على فرص وظيفية في مجال دراستهم الخطوة الأكثر أهمية للطلاب للانتقال إلى القوى العاملة بنجاح. ستستمر GameAbove في لعب دور محوري في التنسيب الوظيفي من خلال ربط طلاب الأمن السيبراني بشبكتها من المنظمات القوية وإقامة شراكات مع قادة الصناعة الباحثين عن خريجين من أفضل برامج الأمن السيبراني في الدولة.

قال جيمس سميث، رئيس الاتحاد النقدي الأوروبي: "نحن ممتنون لدعم منظمة خريجي GameAbove". "إن التزام وتفاني الخريجين الناجحين وتصميم GameAbove على خلق فرص جديدة للطلاب الشرقيين هو أمر غير مسبوق. تواصل GameAbove التأثير بشكل مباشر على العمل الذي نقوم به لتطوير الفرص التعليمية والوظيفية لطلابنا والتي قد لا تكون موجودة لولا ذلك".

قال محمد قاتو، عميد كلية GameAbove للهندسة والتكنولوجيا، "الأمن السيبراني والمجالات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة، هي من بين المجالات التي تهم الأفراد والأفراد في القطاعين العام والخاص". "إن مجالات الدراسة والبحث هذه تمس حياتنا بعدة طرق. يعد نمو الوظائف في هذه المجالات من بين أعلى المعدلات في البلاد وفي جميع أنحاء العالم ".

"نشكر GameAbove وقيادتها على شراكتهم السخية والمتميزة ودعمهم. سيساعدنا هذا الدعم في تقديم برامج إضافية، وتوفير المزيد من الوصول إلى هذا المجال المهم من خلال تقديم شهادات قوية، وتعزيز بحثنا لنصبح رائدًا وطنيًا في هذا المجال المهم".

خصصت GameAbove أكثر من 28 مليون دولار للاتحاد النقدي الأوروبي، لدعم أو إنشاء البرامج التي تحفز الابتكار والتقدم الأكاديمي. تشمل هذه البرامج تعزيز إثراء أعضاء هيئة التدريس، وتقديم المساعدة المالية للطلاب، وتحسين المرافق التي تعزز إنجازات الطلاب الرياضيين في جامعة EMU.

لمزيد من المعلومات حول GameAbove College للهندسة والتكنولوجيا، كلية أمن المعلومات والحوسبة التطبيقية، قم بزيارة موقع الويب .

نبذة عن جامعة ميشيغان الشرقية

تأسست الجامعة في عام 1849، وهي ثاني أقدم جامعة عامة في ميشيغان. وهي تخدم حاليًا أكثر من 14000 طالبًا يسعون للحصول على درجات البكالوريوس والدراسات العليا والمتخصصين والدكتوراه والشهادات في الفنون والعلوم والمهن. إجمالاً، هناك أكثر من 300 للدراسة العليا والثانوية والمكثفة من خلال كليات الآداب والعلوم بالجامعة ؛ عمل؛ تعليم؛ الهندسة و التكنولوجيا؛ الصحة والخدمات البشرية؛ ومدرستها العليا. تعترف المنشورات الوطنية بانتظام بالاتحاد النقدي الأوروبي لتميزه وتنوعه والتزامه بالتعليم التطبيقي. قم بزيارة مواقع ويب التصنيفات و نقاط الفخر للجامعة لمعرفة المزيد. لمزيد من المعلومات حول جامعة ميشيغان الشرقية، قم بزيارة موقع الجامعة على الويب . للبقاء على اطلاع دائم بأخبار الجامعة والأنشطة والإعلانات، قم بزيارة EMU اليوم .

نبذة عن GameAbove

ينصب التركيز الأساسي لـ GameAbove في EMU على المساعدة في تشكيل وإلهام ودعم الطلاب الحاليين والمستقبليين في جامعة ميشيغان الشرقية من خلال الوصول إلى آفاق جديدة في التعلم من خلال التحول والإلهام في التجربة التعليمية. تطمح GameAbove إلى المساعدة في تحسين تجربة التعليم العالي من خلال استكشاف ودعم النماذج المالية المبتكرة للحفاظ على الجامعات، وتعزيز بيئة الحرم الجامعي، ورفع مستوى الألعاب الرياضية، وتعزيز البرامج الأكاديمية الرائدة، والعطاء الإبداعي داخل المجتمع. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.gameabove.com .

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شعار- https://mma.prnewswire.com/media/1764500/GameAbove_Logo_1.jpg

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