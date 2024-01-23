GameChange Solar تفتتح مصنعًا لتتبع الطاقة الشمسية في البرازيل

بنك التنمية البرازيلي (BNDES) يمنح شهادة FINAME لأجهزة تتبع الطاقة الشمسية التابعة للشركة لتلبية متطلبات المحتوى المحلي في البرازيل

نورواك، كونيتيكت، 23 يناير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت GameChange Solar (GCS)، المزود العالمي الرائد لحلول تتبع الطاقة الشمسية المتقدمة والفعالة من حيث التكلفة لمحطات الطاقة الشمسية المركبة على الأرض، عن افتتاحها مصنعًا جديدًا ومركزًا للتدريب والخدمة والدعم الفني حصريًا لأجهزة تتبع الطاقة الشمسية Genius Tracker™‎ في فييرا دي سانتانا، باهيا، البرازيل.

GameChange Solar Brazil factory workers building Genius Tracker(TM) components

بدأ تشغيل المصنع البرازيلي، القائم في فييرا دي سانتانا، باهيا، في نوفمبر 2023. وهو يتمتع بالقدرة على إنتاج 2.5 جيجاوات من أجهزة التتبع وهي قدرة قابلة للزيادة لتلبية الطلب الإضافي. وبالإضافة إلى خدمة السوق المحلية، سيكون المصنع البرازيلي قادرًا على توريد وحدات Genius Tracker إلى دول أمريكا اللاتينية الأخرى.

وعلاوة على هذا، منح بنك التنمية البرازيلي (BNDES) شهادة FINAME لأجهزة التتبع GameChange Solar Genius Tracker، مما يؤكد لعملاء الصناعة أن أجهزة التتبع تلبي متطلبات المحتوى المحلي وعملية التصنيع في البرازيل.

وقال فيكاس بانسال (Vikas Bansal)، الرئيس الدولي لشركة GameChange Solar: "إن افتتاح مصنعنا الجديد في البرازيل يوضح التزام شركة GameChange Solar تجاه اقتصاد الطاقة الشمسية البرازيلي. وباعتبارنا شركة رائدة عالميًا وموردًا لتكنولوجيا تتبع الطاقة الشمسية، يسعدنا أن نكون جاهزين للعمل، ومتوافقين مع FINAME، ونوفر وظائف طاقة شمسية عالية الجودة في واحدة من أسرع أسواق الطاقة الشمسية نموًا في العالم. ونحن جاهزون للعمل وسنبدأ في تلبية الطلبات على الفور."

وأضاف أيون أكوستا (Ion Accosta)، مدير العمليات ورئيس البرازيل في شركة GameChange Solar قائلاً: "إن وجود المصنع ومركز الخدمة بالإضافة إلى المقر الرئيسي لأعمالنا في ساو باولو يعد خطوة رائعة بالنسبة لنا في البرازيل. سنتمكن من تقديم خدمة لا مثيل لها لعملائنا مع القدرة على توفير التصنيع والتدريب والخدمة والدعم داخل الدولة."

وفقًا للتوقعات الأخيرة الصادرة عن جمعية الطاقة الشمسية البرازيلية، Absolar، فإن الاستثمارات الجديدة في صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في البرازيل يمكن أن تتجاوز 38.9 مليار ريال برازيلي (7.8 مليارات دولار) في عام 2024، ومن المتوقع أن يقوم المطورون بتركيب أكثر من 9.3 جيجاوات من الطاقة الشمسية هذا العام.

معلومات عن GameChange Solar

GameChange هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تتبع الطاقة الشمسية المستخدمة في مشاريع توليد الطاقة الشمسية الموزعة على نطاق المرافق والمثبتة على الأرض حول العالم. لقد سلَّمنا أكثر من 26 جيجاوات من أنظمة تتبع الطاقة الشمسية والإمالة الثابتة التي تجمع بين التثبيت السريع والجودة المقبولة والقيمة التي لا تقبل المنافسة من خلال الهندسة الفائقة والتصميم المبتكر والتصنيع بكميات كبيرة. وتعمل منتجاتنا على تمكين الألواح الشمسية في محطات الطاقة من تتبع حركة الشمس عبر السماء وتحسين أداء المحطة مع حماية المجموعة أيضًا من الظروف الجوية الضارة.

وإلى جانب هذا، تعمل شركة GameChange Solar، من خلال شركة GeniusBOS التابعة لها، على تنمية مجموعة من المنتجات لتحقيق التوازن الأوسع لاحتياجات النظام من المصفوفات الشمسية.

لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة الموقع GameChange Solar.

للتواصل:

ليزا أندروز (Lisa Andrews)

مديرة تسويق

GameChange Solar

[email protected]

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