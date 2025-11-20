GBM Securities تعزّز إطار الحفظ من خلال التعاون مع BNY Pershing EMEA

لندن, 19 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- يسر GBM Securities أن تعلن عن تعزيز إطار الحفظ لديها من خلال تعاونها مع BNY Pershing EMEA، إحدى الجهات الرائدة عالمياً في تقديم حلول المقاصة وخدمات الحفظ للعملاء المؤسسيين.

يقدّم الترتيب الجديد، الذي أُنشئ بموجب النموذج B (Model B) ضمن إطار الحفظ، هيكلاً ثلاثي الأطراف مُصمَّماً لرفع مستوى حماية الأصول والشفافية والمرونة التشغيلية عبر منصة الوساطة الرئيسية لدى GBM . بموجب هذا النموذج، يتم الاحتفاظ بأصول العملاء مباشرةً لدى BNY Pershing EMEA ، بما يضمن الفصل الكامل والمواءمة مع معايير الحفظ المعترف بها دولياً.

وقال جيرالد بانكس، الرئيس التنفيذي لشركة GBM Securities : "يمثّل هذا التعزيز محطة مهمة في التطوّر المستمر للبنية التحتية للوساطة الرئيسية لدينا". وأضاف: "من خلال العمل مع BNY Pershing EMEA ، نعزّز تدابير حماية أصول العملاء ونرسّخ التزامنا بأعلى معايير الحوكمة والشفافية المؤسسية".

وتؤكّد هذه المبادرة تركيز GBM الاستراتيجي على إدارة مخاطر قوية والتميّز التشغيلي. ومن خلال دمج قدرات الحفظ المعترف بها عالمياً لدى BNY Pershing EMEA ، تهدف GBM Securities إلى تعزيز ثقة عملائها المؤسسيين في مواجهة أسواق تزداد تعقيداً.

تمثّل هذه العلاقة خطوة إضافية ضمن مهمة GBM الأوسع لتوفير منظومة وساطة رئيسية آمنة وقابلة للتوسع وفعّالة، تلبّي أعلى معايير الممارسات المالية العالمية. كما تعكس نهج الشركة الاستباقي في تكييف البنية التحتية والضوابط بما يدعم حماية العملاء ويعزّز النمو المستدام.

نبذة عن GBM Securities GBM Securities هي شركة وساطة رئيسية مقرّها لندن، مرخَّصة وخاضعة لتنظيم هيئة السلوك المالي (FRN 586463). تقدّم الشركة للمستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية خدمات وساطة وخدمات وساطة رئيسية مصمَّمة خصيصاً في مختلف الأسواق العالمية، مستندةً إلى مزيج من التكنولوجيا المتقدمة والامتثال الصارم والخبرة العميقة في الأسواق.

