GEEKBAR معترف بها كمغير لعبة الصناعة من خلال الفوز بجائزة قاعة المشاهير المتميزة في جوائز MENA Vape Awards 2023

تعترف هذه الجائزة بمنتج أو سائل إلكتروني أو ابتكار الفيب يعتبر مغيرًا لقواعد اللعبة لهذه الصناعة وهذه هي المرة الأولى التي تفوز بها علامة تجارية للسجائر الإلكترونية يمكن التخلص منها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 يونيو 2023 /PRNewswire/ - تصنع GEEKBAR التاريخ، من خلال كونها أول علامة تجارية للسجائر الإلكترونية، يتم اختيارها لتغيير قواعد اللعبة هذا العام، من خلال الفوز بجائزة "قاعة المشاهير" المتميزة، في جوائز Vapouround MENA Awards 2023، التي عقدت في دبي.

Disposable Vape brand GEEKBAR recognised as Industry Game Changer by winning distinguished Hall of Fame Award at MENA Vapouround Award 2023

تأسست في عام 2015، GEEKBAR هي ماركة فيب يمكن التخلص منها، والمعروفة بأجهزة فيب عالية الجودة التي يمكن التخلص منها. تلتزم GEEKBAR بالجودة، من المصادر والتصنيع إلى التسويق والتوزيع.

وقال بوتي لان، الرئيس التنفيذي للتسويق لشركة GEEKBAR الأم GEEKVAPE: "بصفتنا شركة، لدينا واجب وفرصة لتشكيل مستقبل أفضل لمستهلكينا وموظفينا وأصحاب المصلحة. يتمتع GEEK Bar في جميع أنحاء العالم، وقد عملنا بجد لبناء سمعة تهتم بمستهلكينا، وهي موثوقة ومتطورة. الامتثال له أهمية كبيرة بالنسبة لنا، وكذلك استخدام أحدث التقنيات. نختبر منتجاتنا للتأكد من أنها من أعلى مستويات الجودة وأنها تلبي جميع معايير السلامة والمعايير التنظيمية في البلدان التي تباع فيها.

"لهذا السبب نحن فخورون للغاية بالفوز بهذه الجائزة المرموقة على وجه الخصوص، في حفل توزيع جوائز Vapouround 's MENA Vape Awards 2023، في دبي. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الفوز بجائزة قاعة المشاهير من قبل ماركة فيب يمكن التخلص منها، وكونك "مغيرًا لقواعد اللعبة" للأسباب الصحيحة هو بالضبط ما نسعى جاهدين لنكون معروفين به. ويبرز ذلك من خلال إطلاق وحدة معالجة Vaping الأكثر ابتكارًا وتطوراً من الناحية الفنية (VPU) حتى الآن، وهي مجموعة MELOSO الجديدة تمامًا، والتي تعد مذهلة بصريًا مع رفع النكهة والذوق إلى مستويات جديدة."

تستخدم تشكيلة MELOSO الجديدة من GEEKBAR تصميمًا مذهلاً، مع قاعدة معدنية لامعة تهدف إلى جذب الأشخاص البالغين المميزين فقط، بينما في الداخل، توفر وحدة VPU الرائدة (على غرار وحدة المعالجة المركزية في أجهزة الكمبيوتر) الطعم السلس من أي وقت مضى مع نكهات مكثفة ورائحة الفواكه لإعطاء تجربة vaping لا مثيل لها.

لمزيد من المعلومات حول خط إنتاج GEEKBAR، تفضل بزيارة: http://www.geekbar.com/

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2143528/Geekbar_won_the_Hall_of_Fame_Award.jpg

GEEKVAPE TECHNOLOGY CO., LTD SOURCE