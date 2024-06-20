Geespace تحقق أول نشر في خارج البلاد، مما يمهد الطريق للاتصال العالمي

بكين، 20 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- في تطور رائد لاستكشاف الفضاء التجاري، نجحت شركة Geespace الصينية لصناعات الطيران الفضائي في نشر "مجموعة سواتل جيلي للاتصالات المتنقلة للمستقبل" (Geely Future Mobility Constellation) خارج البلاد. تم الانتهاء من أول اختبار للاتصالات التجارية في عُمان في الشرق الأوسط، بالشراكة مع مشغلي الاتصالات العالميين الرائدين، مما يمثل أول استخدام لنظام السواتل التجارية الصينية في مدار الأرض المنخفض للتواصل خارج الصين.

وقد نشرت "مجموعة سواتل جيلي للاتصالات المتنقلة للمستقبل" (Geely Future Mobility Constellation) بالفعل السواتل في طائرتين مداريتين، مع التخطيط لإطلاق الطائرة الثالثة في وقت لاحق من هذا العام. ستتميز الطائرة الرابعة بالسواتل مع قدرات الاتصال المباشر بالخلية، وتوفير الخدمات لعدد كبير من الأجهزة المحمولة الحالية. من خلال الاستفادة من مجموعة السواتل هذه وشريحة الاتصالات الفضائية المملوكة للشركة، تهدف Geespace إلى تقديم خدمات موثوقة منخفضة التكلفة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك القيادة الذاتية والمركبات الذكية المتصلة والإلكترونيات الاستهلاكية.

الاتصال العالمي

يمثل النشر في عُمان علامة فارقة كبيرة، مما يُظهر التطبيق العالمي السريع والفعال. حقق الاختبار معدل نجاح اتصال بنسبة 99.15٪ وتوافر الشبكة بأكثر من 99.97٪. تحتوي محطات الأقمار الصناعية على إمكانية مضادة للتشويش بقدرة 50 ديسيبل، مما يضمن استقبال إشارة مستقرة في البيئات القاسية.

وتستخدم مجموعة السواتل الخوارزميات والبروتوكولات المملوكة لشركة Geespace، لإنشاء رابط اتصال بالسواتل ثنائي الاتجاه آمن وموثوق ومستقر، مما يضمن عملية نقل بيانات فعالة في الوقت الفعلي لدعم الاتصال العالمي.

منصة الاتصالات الساتلية العالمية

قامت Geespace بتطوير منصة تطبيق برمجية قوية لدعم النشر العالمي لمجموعة السواتل الخاصة بها. توفر هذه المنصة دعم الاتصالات الأساسي، بما في ذلك توزيع البيانات وتخطيط توجيه الشبكة، مع الموثوقية والاستقرار، والأمن على مستوى الاتصالات السلكية واللاسلكية. وهي تلبي الاحتياجات التجارية الدولية، وتحدد منتجات تطبيقات السواتل العالمية ونماذج الفوترة المتنوعة، ويمكنها خدمة الملايين في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى هذه الخدمات، تقدم Geespace حلولاً مخصصة للصناعة، مثل منصة المراقبة البحرية الذكية، مما يخلق نظامًا بيئيًا متكاملًا وفعالًا للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

التوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا

في أوائل يونيو، دخلت Geespace في شراكة استراتيجية مع شركة أزيان تيليكوم (Azyan Telecom) في عمُان لتعزيز خدمات الاتصالات عبر السواتل في الشرق الأوسط وأفريقيا. تواجه هذه المناطق تحديات في بناء البنية التحتية الأرضية، ويمكن للاتصالات عبر السواتل سد هذه الفجوات، وتوفير الخدمات الأساسية.

ويستفيد الشرق الأوسط بشكل كبير من الاتصالات عبر السواتل، ودعم المراقبة عن بُعد ونقل البيانات واتصالات الطوارئ. ستتعاون Geespace وأزيان تيليكوم مع المنظمين العمانيين ومشغلي الهواتف المحمولة لإجراء اختبارات الاتصالات الساتلية المباشرة إلى الهواتف المحمولة. وتخطط الشركة لإطلاق خدمات وتوسيع خدمات السواتل التجارية إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025.