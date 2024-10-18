GenNx360 Capital Partners تدخل في اتفاق لبيع ITsavvy لشركة Xerox Holdings Corporation

نيويورك ،, 17 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة "جينيكس 360 كابيتال بارتنرز" (GenNx360 Capital Partners) ("جينيكس 360") ، وهي شركة ملكية خاصة مقرها نيويورك ، أن تعلن أنها دخلت في اتفاق نهائي لبيع شركة محفظتها "آي تي سافي إل إل سي" ، (آي تي سافي إل إل سي) ("آي تي سافي" أو "الشركة") ، مزود الحلول الشاملة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، لشركة "زيروكس هولدنجس كوربوريشن" (Xerox Holdings Corporation) ("زيروكس"). من المتوقع إغلاق الصفقة بعد الموافقات التنظيمية المعتادة.

"آي تي سافي" هي مزود حلول وخدمات تكنولوجية تقع في أوك بروك ، إلينوي ، وتقدم تجارب سلسلة لتكنولوجيا المعلومات من خلال تصميم وتطوير وتقديم حلول وخدمات البنية التحتية التكنولوجية التي تسرّع نتائج الأعمال نيابةً عن عملائها.

خلال استثمار "جينيكس 360"، شهدت "الشركة" نموًا عضويًا مثيرًا للإعجاب ، وأكملت عملية الاستحواذ على مزود خدمات مُدارة معتمد على تمكين عمليات الذكاء الاصطناعي ذي استراتيجية عالية وزادت بشكل كبير من الربحية العامة من خلال عدد من مبادرات تعزيز الهامش التي تم تنفيذها بشكل جيد. وأدى التركيز الملتزم على استراتيجية خدمات "الشركة" إلى زيادة النمو العضوي وتعزيز القيمة المقترحة الإجمالية "للشركة". من خلال دعم "جينيكس 360"، أطلقت الشركة بنجاح استراتيجية الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية. وشملت هذه الاستراتيجية الطرح التجاري لعرض الذكاء الاصطناعي لخدمة عملاء "الشركة" بشكل أفضل ، بالإضافة إلى تحسين العمليات الداخلية "للشركة".

قال رون بلايلوك ، مؤسس "جينيكس 360"، والشريك الإداري ورئيس مجلس إدارة "آي تي سافي": "نجاح استثمارنا في "آي تي سافي" هو شهادة على النمو الذي تحقق خلال شراكتنا مع الإدارة على مدى العامين الماضيين. نحن سعداء بالتحوّل الذي حدث "للشركة" تحت ملكيتنا ونتمنى لـ "مونو" والفريق كل الخير في المستقبل".

قال الرئيس التنفيذي لشركة "آي تي سافي"، "مونو غاندي": "نحن نقدر دعم "جينيكس 360" والرؤى الاستراتيجية لها على مدى العامين الماضيين. لقد كانوا شريكًا متميزًا للعمل معه لتعزيز وتطوير منصتنا". "نحن متحمسون لتوحيد القوى من خلال شركة طويلة الأمد في "زيروكس" (Xerox)، واحدة من العلامات التجارية العالمية العظيمة ، ونحن نتطلع إلى دعم مرحلتهم التالية من النمو".

قال "جون برونو"، الرئيس وكبير مسؤولي التشغيل في "زيروكس": "كجزء من إعادة الابتكار لدينا ، وجّهنا تركيزًا تنظيميًا أكبر على قدرات خدمات تكنولوجيا المعلومات الناشئة لدينا". "إن العروض التكميلية لـ "آي تي سافي" ، جنبًا إلى جنب مع سمعتنا ، تضعنا في مكانة تسمح لنا بتسريع النمو في الأسواق الرئيسية وإطلاق فرص جديدة لمساعدة العملاء على إحداث نقلة نوعية في طريقة عملهم".

قال "بيتر وايت"، أحد مدراء "جينيكس 360" وعضو مجلس إدارة "آي تي سافي": "لقد تشرفنا بالعمل مع مونو وفريق "آي تي سافي" على مدى العامين الماضيين. نحن فخورون بشكل لا يصدق بالنمو الذي حققته "الشركة" ونتطلع إلى مواصلة نجاحها في المستقبل".

عملت شركتا "لوب آند لوب" (Loeb & Loeb) و"جرينبيرغ تراوريغ" (Greenberg Traurig) كمستشارين قانونيين لـ "آي تي سافي" و "جينيكس 360".

حول ITsavvy LLC

"آي تي سافي" هي أحد روّاد صناعة تقديم حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتملك قدرات شاملة على إعادة بيع القيمة المضافة. تأسست شركة "آي تي سافي" في عام 2004 في ضواحي شيكاغو ، وتوفر تجارب عملاء سلسة من خلال نشر حلول شاملة توفر نتائج أعمال العملاء. لمزيد من المعلومات حول "آي تي سافي"، يُرجى زيارة www.itsavvy.com.

نبذة عن GenNx360 Capital Partners

شركة "جينيكس 360 كابيتال بارتنرز" هي شركة ملكية خاصة تركز على الاستحواذ على خدمات الأعمال والشركات الصناعية في فئة السوق المتوسطة. تتعاون "جينيكس 360" مع الشركات التي لديها نماذج أعمال مثبتة ومستدامة في الصناعات المتنامية بهدف تنفيذ ودعم المبادرات العضوية وغير العضوية التي تعزز القيمة لتسريع النمو، وتوفير إمكانات تحقيق كفاءة التكلفة، وتوليد عوائد مالية قوية. تأسست "جينيكس 360" في عام 2006 ويقع مقرها في مدينة نيويورك. لمزيد من المعلومات حول "جينيكس 360" ، يُرجى زيارة www.gennx360.com.

Alicia Francis، رئيس اتصالات المستثمرين,[email protected],الهاتف: 929.287.6107

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