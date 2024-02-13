Giift وJCB تُشكلان شراكة استراتيجية لإحداث ثورة في الولاء والمكافآت

أعلنت اليوم شركة Giift، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا الولاء، عن شراكتها مع شركة JCB الدولية، وهي علامة تجارية عالمية كبرى للدفع ومقرها في طوكيو، اليابان، ويمثل هذا التعاون علامة بارزة في عالم الولاء والمدفوعات، حيث تعمل شركتان من قادة الصناعة على توحيد جهودهما لدفع الابتكار والارتقاء بتجارب العملاء.

دبي،الإمارات العربية المتحدة

13 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Giift عن شراكتها مع JCB الدولية، كما أبدت استعدادها للارتقاء بتجربة الولاء من خلال هذا التعاون؛ حيث تقدم شركة JCB الدولية خبرتها العالمية المرموقة في مجال الدفع ومجموعة من المنتجات والخدمات المالية، بما يتوافق تمامًا مع التزام Giift بالابتكار في حلول الولاء والمشاركة، وتمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة لشركة Giift في القطاع المصرفي والمالي، مما يعزز وجودها وأوراق اعتمادها في هذا القطاع الحيوي من الصناعة.

Gift and JCB Forge Strategic Partnership to Revolutionize Loyalty and Rewards

وفي هذا السياق، أعرب Sumit Uttamchandani، رئيس الشراكات الإستراتيجية في Giift، عن سعادته بهذا التعاون المحوري، قائلًا: "نحن متحمسون في شركة Giift لمواصلة توسيع بصمتنا العالمية من خلال الشراكات مع بعض أكبر الشركات المتخصصة في خطط البطاقات في العالم، وقد تميزت رحلتنا حتى الآن بالتحالفات الناجحة مع الشركات الرئيسية في القطاع المالي، مما عزز بشكل كبير خبرتنا في قطاع حلول الولاء، ولا تعكس هذه الشراكات التزامنا بالنمو والابتكار فحسب، بل تعكس أيضًا قدرتنا على التكيف والتفوق في البيئات المالية المتنوعة، ونحن حريصون على مواصلة تطوير هذه العلاقات، وتقديم حلول ولاء مُبتكرَة لجمهور أوسع وتعزيز مشاركة العملاء الدائمة في جميع أنحاء العالم.

قمنا بهذه الشراكة مع JCB الدولية لتقديم مزايا فريدة وقيمة مقَدَّمة خصيصًا لحاملي بطاقات JCB. يسعدنا تقديم مجموعة مختارة من الخصومات والعروض من أفضل شركائنا التجاريين، والمصممة لتناسب احتياجات وتفضيلات حاملي بطاقات JCB تمامًا، من خلال دمج حلول الولاء المتقدمة من Giift. نلتزم بتوفير تجربة مجزية وسلسة لعملائنا، مما يعكس تفانينا في خدمة العملاء المتميزين ورضاهم."

وعلق Shinpei Isaji، المدير الأول لتخطيط الأعمال في JCB، قائلًا: "نحن متحمسون لشراكتنا مع Giift وإمكاناتها في تعزيز تجارب حاملي البطاقات. تتوافق حلول الولاء المبتكرة من Giift بسلاسة مع التزامنا بتقديم عروض ومكافآت حصرية لعملائنا، ويفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة لكلتا المؤسستين لتعزيز مشاركة العملاء ورضاهم".

نبذة عن شركة JCB

JCB هي علامة تجارية عالمية كبرى للدفع وشركة رائدة في إصدار وشراء بطاقات الائتمان في اليابان. أطلقت شركة JCB أعمالها الخاصة بالبطاقات في اليابان في عام 1961، وبدأت في التوسع في جميع أنحاء العالم في عام 1981، وتضم شبكة القبول الخاصة بها حوالي 46 مليون تاجر حول العالم. يتم الآن إصدار بطاقات JCB بشكل رئيسي في البلدان والأقاليم الآسيوية، مع أكثر من 156 مليون عضوية بطاقات، وقامت JCB بتشكيل تحالفات مع مئات من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة على مستوى العالم لزيادة التغطية التجارية وقاعدة أعضاء البطاقات، كجزء من استراتيجية النمو الدولية الخاصة بها. تلتزم JCB بتقديم خدمات ومنتجات سريعة الاستجابة وعالية الجودة لجميع العملاء في جميع أنحاء العالم، باعتبارها مزودًا شاملًا لحلول الدفع. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.global.jcb/en/

نبذة عن Giift

تعتبر Giift شركة رائدة في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا الولاء وهي شريكة في إدارة البرامج ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة.

تأسست Giift في عام 2013، وتوسعت في بلدان متعددة، بما في ذلك دبي ومومباي ونيويورك ولندن ووهان وبكين وجاكرتا وكولومبو والدوحة ودكا ونيروبي، كما أصبحت متواجدة في باكستان. قدمت Giift خدماتها لأكثر من 3000 عميل من الشركات في مختلف الصناعات وأنشأت برامج مخصصة ومستدامة للولاء والمكافآت على مستوى العالم.