GIN MARE™ تعلن عن ALCHEMIST كفائز بجائزة فن الضيافة في جوائز أفضل 50 مطعمًا في العالم، فالنسيا

فالنسيا، إسبانيا, 22 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- شركة Gin Mare وهي شركة gin الممتازة جدا وشريك gin الرسمي لأفضل 50 مطعمًا في العالم، فالنسيا، عينت Alchemist، كوبنهاغن الفائز بجائزة فن الضيافة. تم تقديم الجائزة إلى Alchemist لإعادة تعريف الضيافة من خلال تجربة تناول الطعام متعددة الحواس.

Gin Mare Announces Alchemist as Winner of Art of Hospitality Award at The Worlds 50 Best Restaurants

الاحتفال بفن الضيافة

تنقسم تجربة تناول الطعام في Alchemist إلى العديد من "الأعمال" التي تأخذ الضيوف من خلال مواقع مختلفة، وأنماط فنية وأمثلة على الحرفية الاستثنائية على طول الطريق – إنه تحقيق حلم رئيس الطهاة والعقل المدبر راسموس مونك بتجربة تناول طعام شاملة.

يعتمد Alchemist على عناصر من عالم فن الطهو والمسرح والفن بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا لأخذ الضيوف في رحلة لا تشبه أي شيء آخر اختبروه في مطعم.

تمنح جائزة فن الضيافة تقديرًا خاصًا للمطعم الذي قدم تجربة طهي متميزة حيث يشعر الضيوف بالترحيب والتواصل مع المسكن – من مفهوم القائمة إلى الخدمة. نهج Alchemist الشمولي يأخذ في الاعتبار كل عنصر من عناصر تجربة تناول الطعام، مما يوفر للضيوف تجربة متعددة الحواس لا مثيل لها.

تستحوذ Alchemist على المركز الأول من Atomix، نيويورك الذين حصلوا على جائزة فن الضيافة لعام 2022.

وقال Lykke Metzger، المدير العام لشركة Alchemist: "إن الحصول على هذه الجائزة هو شرف كبير، وسيكون دفعة قوية لجميع أعضاء فريقي المذهل في Alchemist. رؤيتي لنهجنا الأمامي هي "الخدمة غير المرئية". نحن جميعًا متساوون على الأرض، ولا أحد يبرز، وكل تفصيلة صغيرة نقوم بها في الخدمة تدعم الهيكل الدرامي ورواية القصص التي تنقل ضيوفنا من خلال تجربة 5-6 ساعات."

نخبًا لجوائز هذا العام، عرضت Gin Mare قائمة حصرية، تم إنشاؤها بالتعاون مع طهاة ونادلين حائزين على جوائز في تجربة منبثقة لمدة يومين – Villa Mare. تضمنت القائمة كوكتيلات Gin Mare المصممة خصيصًا، والمستوحاة من نباتات Gin Mare المميزة.

يقول Alex Aves، مدير العلامة التجارية العالمية، Gin Mare: "تم بناء Gin Mare على مشاركة الطعام والمشروبات والضيافة الترحيبية. نحن ملتزمون بالاعتراف بالمطاعم التي تقدم التميز وتشاركنا شغفنا بجلب فن الضيافة إلى الحياة، والذي عرضته Alchemist من خلال تجربة تناول الطعام الفريدة والمفاهيمية للغاية "

يقول William Drew، مدير المحتوى في أفضل 50 مطعمًا في العالم لعام 2023: "لقد كان من الرائع التعاون مع Gin Mare كشريك رسمي وراعي لجائزة فن الضيافة في أفضل 50 مطعمًا في العالم لعام 2023 لتقديم تجربة طعام ومشروبات متوسطية مبهجة للحضور والاعتراف بأفضل ما في الضيافة - تهانينا لـ Alchemist".

ملاحظات للمحررين:

نبذة عن GIN MARE

اسم Gin Mare مشتق من المصطلح اللاتيني للبحر الأبيض المتوسط، "بحرنا" – Mare Nostrum – ويغلف نمط حياة البحر الأبيض المتوسط المبني على مشاركة الطعام والمشروبات والضيافة الترحيبية. مع مزيج فريد من النباتات التي تعتبر أساسية لفن الطهو في البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك الريحان وإكليل الجبل والزعتر وزيتون Arbequina، تتناسب Gin Mare تمامًا مع الطعام.

نبذة عن أفضل 50 مطعمًا في العالم

منذ عام 2002، عكس أفضل 50 مطعمًا في العالم تنوع مشهد الطهي في العالم. توفر القائمة السنوية لأرقى المطاعم في العالم لمحة عن بعض أفضل الوجهات لتجارب الطهي الفريدة، بالإضافة إلى كونها مقياساً ورائدة في اتجاهات تذوق الطعام العالمية. تضم عائلة 50 Best أيضًا أفضل 50 مطعمًا في أمريكا اللاتينية، وأفضل 50 مطعمًا في آسيا، وأفضل 50 مطعمًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفضل 50 فندقًا في العالم، وأفضل 50 حانة في العالم، وأفضل 50 حانة في آسيا، وأفضل 50 حانة في أمريكا الشمالية، وأفضل 50 ديسكفري وسلسلة #50BestTalks، وكلها مملوكة ويديرها William Reed. تهدف 50 Best إلى الجمع بين المجتمعات عبر قطاع الضيافة لتعزيز التعاون والشمولية والتنوع والاكتشاف والمساعدة في إحداث تغيير إيجابي.

يُرجى الشرب باعتدال

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2107579/Gin_Mare.jpg

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