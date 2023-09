GIP أطلقت فصل ASEAN ورؤية 2026 و WG الجديد في الاجتماع العام الخامس

بكين، 8 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- تم عقد بنجاح الاجتماع العام الخامس لمبادئ الاستثمار الأخضر (GIP) للحزام والطريق في بكين. حضر الاجتماع أكثر من 100 ممثل من أكثر من 50 مؤسسة عضو في آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة وأفريقيا.

لتعكس الاتجاهات العالمية في التمويل المستدام، يجدد المعهد استراتيجيته متوسطة الأجل ويعلن عن رؤية 2026/2030، التي تقدم ركيزة "الانتقال". كما ترفع الرؤية المحدثة أهداف وتوقعات الإجراءات المتعلقة بتحليل المخاطر والإفصاح والاستثمارات الخضراء.

كما هو موضح في الرؤية، يسعى GIP إلى تعزيز المشاركة مع أصحاب المصلحة على طول مبادرة الحزام والطريق (BRI)، بهدف تنمية الاستثمارات الخضراء، من خلال المكاتب الإقليمية في آسيا الوسطى وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. وباعتباره المكتب الإقليمي الثالث، تم الإعلان عن GIP فصل ASEAN، وسيشارك في رئاسته الدكتور Mari Pangestu، المدير الإداري السابق للبنك الدولي، و Rino Donosepoetro (Donny)، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) ورئيس المفوضية الإندونيسية في Standard Chartered.

ترحب MAri بحرارة بفصل ASEAN كمنصة لتبادل الأفكار والخبرات بين صانعي السياسات والمؤسسات المالية والشركات. ستشمل أولويات الفصل التمويل الانتقالي، لتسهيل انتقال الطاقة العادل وبأسعار معقولة.

يأمل Donny أن يكون الفصل بمثابة "رابط فائق" للشركات والمستثمرين والحكومات، ونشر المعرفة حول الاستدامة، وتسريع تدفق رأس المال الأخضر.

ولتيسير تنفيذ الرؤية وبناء القدرات، تم الإعلان في الاجتماع عن إنشاء فريق عامل جديد معني بالتمويل الانتقالي، بقيادة BOC و DBS. تهدف مجموعة العمل إلى مساعدة الأعضاء والعملاء على الانتقال منخفض الكربون من خلال صياغة وتنفيذ خطط الانتقال وابتكار المنتجات. أبدى أعضاء المبادرة حماسًا قويًا في حلقة النقاش. قال George Wang، نائب الرئيس الأول في DBS، "الانتقال هو الجزء الأكثر أهمية في أعمالنا المستقبلية".

وأشار الدكتور Ma Jun، الرئيس المشارك لـ GIP ورئيس اللجنة الصينية للتمويل الأخضر، إلى الاتجاهات العالمية المهمة في التمويل المستدام، بما في ذلك إطار التمويل الانتقالي لمجموعة العشرين (G20)، ومعايير ISSB، واهتمام المستثمرين المتزايد بالطبيعة والتنوع البيولوجي. وقال Ma: "ستدمج GIP هذه الاتجاهات في جهود بناء القدرات من خلال WG وفصولها".

أكد السير William Russell، الرئيس المشارك لـ GIP وعمدة مدينة لندن السابق، على أهمية انتقال الأسواق الناشئة في تحقيق صافي الصفر وأن هذه القدرة أمر بالغ الأهمية للانتقال. وقال Russell: "يوضح GIP كيف تم بناء القدرات في الأسواق الناشئة والاقتصاد النامي (EMDEs)".

JIN Zhongxia، رئيس القسم الدولي في PBOC، اعترف بالدور الرئيسي الذي لعبه GIP كمنصة عالمية للعمل. ويتوقع أن يعمل GIP في ثلاثة مجالات، بما في ذلك دعم الأنشطة الخضراء وتسهيل الانتقال وتعزيز القدرات.

وأشار Rahul Ahluwalia، نائب المفوض التجاري لصاحب الجلالة في السفارة البريطانية في بكين، إلى الإجراءات المهمة التي اتخذتها الصين لمعالجة تغير المناخ والإمكانات الهائلة لتعميق التعاون بين الصين والمملكة المتحدة في مجال التمويل المستدام.

تم إطلاق كتيب سجل حالات GIP لإظهار الممارسات الجيدة في الاستثمارات الخضراء على طول الحزام والطريق وتنفيذ مبادئ GIP.

تقديرًا للتنفيذ الاستثنائي لمبادئ GIP وابتكار المنتجات من قبل أعضائها، أعلنت الأمانة عن الفائزين بجوائز GIP لعام 2023.

