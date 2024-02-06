Giti Tire تساند بطولة الفورمولا الإقليمية للشرق الأوسط لعام 2024 باستخدام تكنولوجيا السباقات المتقدمة

سنغافورة، 6 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- عادت بطولة الشرق الأوسط الإقليمية للفورمولا المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FRMEC) في عام 2024 مع إطارات Giti. أصبحت الأجواء مهيئة من جديد للمواهب الشابة للتنافس في سلسلة مكونة من 29 سيارة عبر 15 سباقًا في منطقة الشرق الأوسط.

تعد الإطارات من Giti Tire هي الإطارات الرسمية للاستخدام في السباقات في FRMEC الذي بدأ في 12 يناير 2024 وسيستمر حتى 18 فبراير 2024 في حلبة دبي أوتودروم وحلبة ياس مارينا.

Giti Tires Used at Formula Regional Middle East Championships at the Yas Marina Circuit

تخرج Antonelli، البطل العام لـ FRMEC لعام 2023 وأحد أعضاء فريق مرسيدس للفورمولا 1، من FRMEC ويستعد حاليًا لموسم المبتدئين على مستوى FIA Formula 2. وبوحي من إرث الأبطال مثل Antonelli، يعد موسم 2024 FRMEC بنقل المنافسة إلى آفاق جديدة. ثمة مجموعة من المواهب المتمرسة والناشئة بين المتسابقين. وبفضلها، سيُظهر كل سباق ذروة براعة المتسابقين الشباب، حيث سيكون فوز FRMEC "التذكرة الذهبية" لهم للوصول إلى سباقات الفورمولا ذات المستوى الأعلى، تمهيدًا لسطوع أسمائهم في قاعة المشاهير في الفورمولا 1.

يجسد الإطار GitiCompete GTR1 مزيجًا من الهندسة المتقدمة والمكتسبات من الاختبارات الصارمة. تم تصميم هذه الإطارات الملساء لتحقيق الأداء الفائق ولتلبية المتطلبات المتنوعة لحلبات السباق في الشرق الأوسط. وهي تتميز بتصميمات مركبة لسطح فريد من نوعه، ومُحسّنة لتوفير تماسك وثبات استثنائيين عند السرعات العالية. لقد أصبحت هذه الإطارات خير معين لقادة السيارات المتسابقين، ليصلوا إلى ما يفوق إمكاناتهم في مضمار السباق.

سيقدم مهندسو Giti دعمًا مباشرًا للإطارات في أثناء جمع البيانات الكمية والنوعية القيمة بشأن أداء الإطارات. تلتزم Giti بثبات بالسعي من أجل تحقيق هدفها الأصلي المتمثل في مواجهة ظروف المضمار القاسية في السباقات: تعزيز البحث من خلال المنافسة وتحسينات ردود الفعل على منتجاتها للاستخدام المدني.

وتتطلع Giti إلى العمل بشكل وثيق مع المنظمين وطاقم العمل والسائقين لتحقيق أفضل أداء للإنسان والآلة. تواصل Giti Tire توسعة آفاق تكنولوجيا الإطارات في هذه الفعاليات العالية المستوى، واستكشاف آفاق جديدة من خلال الخبرة المتراكمة وبيانات البحث والتطوير، والحدود الرائدة وتحسين الأداء في مختلف منتجاتنا.

التقويم المؤقت

التاريخ المكان الفعالية 10-11 يناير ياس مارينا، الإمارات العربية المتحدة اختبار ما قبل الموسم 12-14 يناير ياس مارينا، الإمارات العربية المتحدة الجولة الأولى (السباقات 1-3) 19-21 يناير ياس مارينا، الإمارات العربية المتحدة الجولة الثانية (السباقات 4-6) 2-4 فبراير دبي أوتودروم، الإمارات العربية المتحدة الجولة الثالثة (السباقات 7-9) 9-11 فبراير ياس مارينا، الإمارات العربية المتحدة الجولة الرابعة (السباقات 10-12) 16-18 فبراير دبي أوتودروم، الإمارات العربية المتحدة الجولة الخامسة (السباقات 13-15)

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2330861/Giti_Tire_At_FRMEC_held_at_Yas_Marina_Circuit.jpg