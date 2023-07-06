Global Millennial Capital تطلق برنامج الاستثمار Web3 الذي يهدف إلى الاستثمار في الشركات التي في مرحلة ما قبل التأسيس إلى شركات السلسلة A

يهدف البرنامج إلى الاستثمار في الشركات العاملة في قطاعات مثل ملكية البيانات وأدوات خصوصية Web3 وNFTs ومنصات العملات المشفرة وتقنية blockchain و DeFi.

تورتولا، جزر فيرجن البريطانية, 6 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- وفقًا لتقرير Web3 من McKinsey، اعتمدت صناعة الخدمات المالية في المقام الأول بعض هذه التقنيات والأصول الرقمية الناشئة. في ذروته، تخطى الحجم اليومي للمعاملات التي تتم معالجتها فيما يسمى بالبورصات المالية اللامركزية 10 مليار دولار، مع ظهور تقلبات مختلفة في السوق في الأشهر الاثني عشر الماضية، مما يوفر فرص الدخول والخروج للمستثمرين والمشاركين في السوق.

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التحويلات المالية ومبادلة الأصول والتمويل التجاري والتأمين بدأوا جميعًا في استخدام العقود الذكية لتحقيق كفاءات التشغيل الآلي. في الوقت نفسه، قد يُظهر الإقراض، وهو قطاع نهتم به، أحد أكثر تطبيقات Web3 فعالية حتى الآن.

شركة Global Millennial Capital Ltd ("Global")، الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا والاستثمار في الأصول الرقمية، قد رسخت نفسها كشركة رأس مال استثماري تتمتع بسجل حافل في الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية وشركات Web3 منذ عام 2020. المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرًا، برنامج Global Millennial للاستثمار في قطاع Web3، يهدف إلى تسريع الشركات الناشئة إلى أقصى إمكاناتها.

شاركت Andreea Danila، المؤسسة والشريكة العامة في شركة Global Millennial Capital Ltd.:

"يسعدنا أن نعلن عن إطلاق برنامجنا الاستثماري الذي يهدف إلى استثمار وتسريع شركات التكنولوجيا الرائدة العاملة في قطاعات Web3 و Defi وblockchain، مع التركيز بشكل خاص على تطبيقات الخدمات المالية، من بين أمور أخرى. بالإضافة إلى فوائد برنامج التسريع النموذجية، والتي تشمل الإرشاد والهاكاثون، ومحادثات sandbox المنتظمة واتصالات النظام الإيكولوجي الاستراتيجية، ستقوم Global بنشر مواردها لتمكين شركات السلسلة A من الوصول إلى مختلف الأسواق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، من الإمارات العربية المتحدة."

ما هو برنامج Global Millennial Capital مُسرع Web3؟

برنامج تسريع Web3 Global Millennial Capital تم تصميمه لتسريع شركات التكنولوجيا في تحديد وإعادة تشكيل نماذج الأعمال والاقتصاد وإنشاء شبكة من علاقات النظام الإيكولوجي العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. سيوفر البرنامج الإرشاد الفردي وتنظيم الهاكاثون واستكشاف الاختبار والأمن والتواصل مع المنظمين والمشاركين في النظام الإيكولوجي والمستثمرين. ستستثمر Global ما يصل إلى 250 ألف دولار لكل شركة؛ ومن المتوقع اختيار عشر شركات خلال البرنامج.

كيف تشارك في برنامج مٌسرع Web3؟

تتطلع Global إلى الشراكة مع شركات التكنولوجيا في المراحل المبكرة التي تعمل في قطاعات ملكية البيانات وأدوات خصوصية Web3 وNFTs ومنصات العملات المشفرة وتقنية blockchain والترفيه الرقمي وDeFi من بين القطاعات النفعية الأخرى.

تدعو Global الشركات في المراحل المبكرة من جميع أنحاء العالم إلى تقديم خطة أعمالها وعرضها التقديمي على https://globalmillennialcapital.com/web3-program/.

مستقبل شامل ومستدام لرأس المال الاستثماري باستخدام قرارات الاستثمار القائمة على البيانات

أدت التحولات الرقمية المختلفة إلى نمو هائل في المعلومات المقروءة آليًا أو البيانات الرقمية عبر الإنترنت. من خلال معرفة تأثير الاقتصاد الرقمي، تتبنى Global نماذج البيانات ومعالجة اللغات الطبيعية وأدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية الاستثمار التقليدية. تعتقد Global أن التحول الرقمي شجع أشكالًا جديدة من التعاون بين الوكلاء الاقتصاديين في الاقتصاد التشاركي، مما له تأثير مدمر على دور المؤسسات المالية التقليدية. إن أسلوب الاستثمار الذي اعتمدته Global شامل للغاية، مما يؤدي إلى تحسين النتائج الاجتماعية والاقتصادية من خلال استثمارات رأس المال الاستثماري.

نبذة عن Global Millennial Capital Ltd.

Global Millennial Capital Ltd هي أول مستثمر مخاطر يقدم مفهوم علم البيانات في عملية الاستثمار التقليدية لإنشاء موضوعات استثمارية بحسب الموضوع وتوصيات استثمارية يقودها الذكاء الاصطناعي. كمستثمر نشط في قطاع التكنولوجيا المالية العالمي، والذي يضم شركات تعمل في قطاعات التكنولوجيا المالية وWeb3 وblockchain، والذكاء الاصطناعي المشار إليها باسم "تقنيات الاقتصاد الجديد" تستثمر Global Millennial Capital Ltd من dFun(25 مليون دولار) في المراحل المبكرة ومراحل النمو، باستخدام استراتيجية استثمار متنوعة تستهدف العوائد المعدلة حسب المخاطر مع السعي للحصول على عوائد ألفا وحماية الجانب السلبي. بصفتنا شريكًا طويل الأجل لرواد الأعمال، فإننا ننشر استراتيجيات لخلق القيمة عبر دورات لشركاتنا التابعة لتعزيز عوامل الدفع الحاسمة لقابلية التوسع والربحية، مثل الوصول إلى رأس المال والأسواق العالمية. مهمتنا هي توليد عوائد رأس المال الاستثماري جنبًا إلى جنب مع رأس المال الاجتماعي. يُمكن العثور على معلومات أكثر على: https://globalmillennialcapital.com/ .

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Global Millennial Capital Ltd. SOURCE