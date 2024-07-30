Global Trident Holdings و Zoetic Global تعلنان عن صفقة رئيسية لتحويل الصناعات الأمريكية مع عناصر الأرض النادرة

كليفلاند, 30 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "ترايدنت جلوبال هولدنجس" (Trident Global Holdings)، وهي شركة رائدة مقرها كوريا ، اليوم عن مشروع مشترك استراتيجي رئيسي رائد مع شركة "زويتك جلوبال" (Zoetic Global). يهدف التعاون إلى التطوير المشترك لمناجم الأرض النادرة المتميزة ، مما يضمن أن الشركات العالمية والولايات المتحدة لديها إمكانية الوصول إلى هذه العناصر الحرجة. إن المشروع المشترك لديه القدرة على توليد مليارات من القيمة الاقتصادية وتنفيذ الممارسات المستدامة في صناعة تعدين الأراضي النادرة.

Front row: Jong Hyeog Yun, Chairman of Trident Global Holdings and Jerome Ringo, Co-Founder and Executive Chairman of Zoetic Global; Back Row: Sam Chi, CEO of Trident Global Holdings; Tim Ryan, former Ohio Congressman and Zoetic Global's Chief Global Business Development Officer; Avery Hong, CEO of Zoetic Global Trident Global Holdings Logo

في هذا المشروع ، ستشارك "ترايدنت جلوبال هولدنجس" ، التي لديها بالفعل اتفاقية تطوير تعاون استراتيجي مع مجموعة "هونج هاي" (Hung Hai) الفيتنامية، الشركة المالكة لثلاثة مناجم في مقاطعة لاي تشاو ، شمال فيتنام، مع "زويتك جلوبال" لتقديم أحدث التقنيات الصديقة للبيئة لتحقيق أقصى قدر من كفاءة إنتاج الأراضي النادرة. تمتلك هذه المناجم ، بما في ذلك، "باك نام سي" (Bac Nam Xe) [الشمال]، و،"نام نام سي" (Nam Nam Xe) [الجنوب]، و"دونج باو" (Dong Pao)، إجمالاً احتياطيات مؤكدة تبلغ 7 ملايين طن متري من عناصر الأرض النادرة القيمة.

من خلال هذا التعاون ، ستقوم كلٌ من "زويتك جلوبال" و "ترايدنت جلوبال هولدنجس" بتطوير هذه المناجم الهامة وتشغيلها باستخدام حلول مبتكرة لإصلاح تدفقات النفايات ، مما يجعل العملية أكثر نظافة وأكثر استدامة. سيوفر المشروع إمكانية الوصول إلى ما يقرب من 7 في المئة من رواسب الأرض النادرة المعروفة في العالم مع نسبة عالية من عناصر الأرض النادرة الأكثر ثقلًا وأكثر قيمة. ستضمن الصناعات العالمية والأمريكية الرئيسية الوصول إلى:

• أشباه الموصلات: تعد العناصر الأرضية النادرة حاسمة لتصنيع أشباه الموصلات وستساعد في دفع التقدم في تصميم رقاقات الذكاء الاصطناعي.

• الطاقة المتجددة: تُستخدم المغناطيسات الأرضية النادرة في توربينات الرياح وتقنيات الطاقة النظيفة الأخرى التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون.

• الفضاء الجوي والدفاع: تعزيز سلسلة التوريد لتطبيقات الدفاع الحرجة.

• الإلكترونيات: توفير المواد الأساسية لإنتاج الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والأجهزة الإلكترونية المتقدمة الأخرى.

• المركبات الكهربائية: توفير المكونات الحيوية للبطاريات والمحركات ، والمساهمة في نمو سوق السيارات الكهربائية.

• التصوير الطبي والتكنولوجيا الحيوية: دعم التطورات في التصوير الطبي وتقنيات الرعاية الصحية الأخرى مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني.

"تحتفظ فيتنام بحوالي 20 في المئة من احتياطيات الأراضي النادرة في العالم. هذا التعاون ، جنبًا إلى جنب مع مجموعة هونغ هاي ، سيفتح آفاق قيمة مالية كبيرة لفيتنام ، مما يمثل تأثيرًا عميقا ويفيد من الحكومة الفيتنامية وشعبها من خلال إدخال مشاريع وتقنيات أعمال التعدين الجديدة. قال سام تشي ، الرئيس التنفيذي لشركة "ترايدنت جلوبال هولدنجس": "ستضمن هذه الشراكة أيضًا الإدارة المستدامة للعناصر الأرضية النادرة للسوق العالمية". "نحن سعداء بالتعاون القوي مع "زويتك جلوبال" ، خاصةً وأن الطلب على عناصر الأرض النادرة من المتوقع أن يرتفع خلال العقد المقبل".

قال تيم رايان ، عضو الكونغرس السابق في أوهايو ورئيس قسم التنمية التجارية العالمية في "زويتك جلوبال": "واحد من الأهداف الرئيسية لشركة "زويتك" هو ضمان حصول الصناعات الأمريكية على فرص متساوية للوصول إلى العناصر الحاسمة اللازمة للمنافسة العالمية". "هذا المشروع المشترك يضمن أن شركات التكنولوجيا والفضاء والدفاع الأمريكية لها وجود وتأثير كبير في السوق العالمية. يؤكد الإعلان عن ذلك من الحزام الصناعي الأمريكي على الفوائد الهائلة والأهمية التاريخية لهذه الصفقة لمنطقتنا ولأمتنا."

قال آفيري هونغ، الرئيس التنفيذي لشركة "زويتك جلوبال": "لقد ألهمنا قانون أشباه الموصلات (CHIPS Act)، الذي يؤكد على الحاجة الحرجة إلى تأمين وتعزيز سلاسل التوريد الخاصة بنا". "أبرزت الاضطرابات الناجمة عن وباء "كوفيد - 19" أهمية ضمان سلامة سلسلة التوريد. من خلال التعهيد المحلي للتقنيات والمواد الحيوية وإعادة توطينها ، يمكننا تعزيز المرونة الاقتصادية والحد من الاعتماد على المصادر الأجنبية."

وقال جيروم رينغو ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "زويتك جلوبال": "توجد رواسب العناصر الأرضية النادرة في مناطق متنوعة على مستوى العالم ، ولكن كان هناك نقص في المعرفة التقنية والوصول إلى التقنيات السليمة بيئيًا". "أمَّنت "زويتك" حلول الطاقة والتصحيح البيئي التي ستمثل نقلة نوعية لصناعة تعدين الأراضي النادرة".

تلتزم كلٌ من "ترايدنت جلوبال هولدنجس" و "زويتك جلوبال" بإنشاء سلسلة قيمة شاملة تعطي الأولوية للاستدامة ونشر تقنيات جديدة مسؤولة بيئياً لاستخراج ومعالجة مواد الأرض النادرة.

حول Trident Global Holdings

"ترايدنت جلوبال هولدنجس" (Trident Global Holdings) هي شركة بارزة مقرها كوريا لها أنشطة في مجالات التعدين، والعقارات، وتكنولوجيا التقاط الكربون. بالشراكة مع "زويتك جلوبال"، تهدف "ترايدنت جلوبال هولدنجس" ، إلى جانب مجموعة "هونج هاي جروب" (Hung Hai Group)، إلى إنشاء سلسلة قيمة شاملة تمتد إلى ما وراء نطاق التعدين. سيشتمل هذا النهج المتكامل والمستدام على التكرير، والصهر، والمعالجة، وتوزيع المنتجات النهائية ، وبالتالي تعزيز مكانتها في سوق العناصر الأرضية النادرة. كجزء من التزامها بالاستدامة ، تعتزم "ترايدنت" تطوير ونشر تقنيات جديدة مسؤولة بيئيًا لاستخراج المواد الأرضية النادرة ومعالجتها.

حول Zoetic Global

شركة "زويتك جلوبال" هي مزود حلول يركز على الاستدامة ، وهي مكرسة لتقديم التقنيات الأساسية للطاقة، والمياه، والغذاء إلى المناطق الأكثر احتياجًا. من خلال التعاون مع التكنولوجيا والشركاء الاستراتيجيين ، قامت "زويتك" بتنظيم محفظة مبهرة من الحلول لمعالجة القضايا الحرجة. يرمز اسم ""زويتك،" بمعنى "الأشياء المتعلقة بالحياة"، إلى التزام الشركة بتقديم حلول مؤثرة. يدير المؤسس المشارك والرئيس جيروم رينغو ، وهو قائد محنك في حركة المناخ ، جهود "زويتك" لدعم المناطق المتضررة بشكل غير متناسب من تغير المناخ. تؤمن "زويتك" بحتمية وجود حلول حاسمة وضرورة إظهار التزام متزايد من القادة لتنفيذها بفعالية. لمزيد من المعلومات حول "زويتك جلوبال" ، يُرجى زيارة صفحة (معلومات عن "زويتك جلوبال")

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