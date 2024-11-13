Globe Teleservices تتعاون مع XOX Malaysia لتوفير خدمات الرسائل النصية A2P الحصرية

سنغافورة،, 11 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Globe Teleservices (GTS)، الرائدة عالميًا في حلول الاتصالات، عن توقيع عقد حصري لمدة 3 سنوات مع شركة XOX Malaysia، المشغل الافتراضي الرائد لشبكات الهاتف المحمول (MVNO). تهدف هذه الشراكة إلى تمكين XOX Malaysia من توسيع نطاق وصولها عالميًا من خلال خدمات الرسائل النصية (A2P) الموثوقة والآمنة التي نقدمها في Globe Teleservices.

فبفضل حلولنا المبتكرة في مجال الرسائل، ستتمكن XOX Malaysia من الاستفادة من اتصالات مباشرة وسلسة وآمنة، مما يضمن سرعة وفعالية أكبر في التواصل مع جمهورها العالمي.

وفي هذا السياق، صرّح Ashutosh Agrawal، الرئيس التنفيذي لمجموعة Globe Teleservices، قائلًا: "نتطلع إلى التعاون مع XOX Malaysia لمساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم عالميًا من خلال حلولنا في خدمات الرسائل النصية (A2P)، مما يساهم في تقديم خدمات أفضل أيًا كان المكان."

وقال Loh Boon Teong، المدير التنفيذي للعمليات في XOX: "تتمثل مهمتنا في XOX في تعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات رفيعة المستوى. ومع حلول الرسائل النصية (A2P) الآمنة والمتطورة من Globe Teleservices، فنحن على ثقة من قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على التواصل السلس عبر الحدود."

وتمثل هذه الشراكة خطوة جديدة ومهمة في إطار جهود Globe Teleservices لتمكين الابتكار #ei من خلال حلول الرسائل الآمنة التي تدعم النجاح في عصرنا الرقمي الحالي.

نبذة عن شركة Globe Teleservices

شركة Globe Teleservices هي شركة عالمية رائدة في عالم الاتصالات ومقرها سنغافورة، ولها حضور عالمي في كل من الولايات المتحدة وتنزانيا وغانا والهند وماليزيا وهونغ كونغ. تتخصص الشركة في تقديم حلول تحويلية تمكن الشركات من بناء شبكات اتصالات عالمية سلسة. وتوفر الشركة حلولاً مبتكرة من الجيل التالي في مجال تحقيق الإيرادات من الرسائل من تطبيق إلى شخص A2P، والمراسلة عبر القنوات المتعددة، ومكافحة الاحتيال، والخدمات السحابية. تضافر جهود GTS مع كبار مشغلي الهواتف المحمولة والجهات التنظيمية الرائدة العالمية لتحقيق التحول الرقمي والتركيز على ضمان الإيرادات. GTS عضو في منتديات مرموقة مثل: MEF وGSMA وGLF وTrust in Enterprise Messaging وTMForum وPITA وITU-APT. تشمل الجوائز البارزة التقدير من المستوى الأول في تقرير تأثير سوق الرسائل النصية القصيرة A2P لعام 2024 في إصدار مشغلي شبكات الجوال والشركات من قبل ROCCO، وجائزة أفضل ابتكار في خدمات الصوت/البيانات في حفل توزيع جوائز CC - الجوائز العالمية 2024، برلين، وتم تصنيفها ضمن الشركات الأكثر نموًا في آسيا والمحيط الهادئ 2024 من قبل FT & Statista، كما تم تصنيفها ضمن المستوى الأول في تقرير تأثير سوق الرسائل النصية القصيرة A2P لعام 2023 - إصدار مشغلي شبكات الجوال.