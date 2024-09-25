Globe Teleservices تفوز بأربع جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز أنطونيو ميوتشي 2024

سنغافورة، 25 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- يسر Globe Teleservices Pte. Ltd. (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ (« GTS »)، وهي شركة رائدة في مجال حلول الاتصالات، الإعلان عن نجاحها الباهر في جوائز أنطونيو ميوتشي المرموقة لعام 2024. حصلت الشركة على جائزة التميز في فئتي "أفضل مزود لخدمات الرسائل النصية القصيرة بالجملة" و "أفضل مزود في آسيا" وجائزة الشرف في فئة "أفضل حل لمكافحة الاحتيال". تؤكد هذه الجوائز من جديد التزام GTS بتقديم حلول اتصالات مبتكرة وآمنة وموثوقة للشركات في جميع أنحاء العالم.

تكرم جوائز أنطونيو ميوتشي إرث المخترع الإيطالي أنطونيو ميوتشي، وهو رائد في مجال الاتصالات. تُمنح هذه الجوائز للمؤسسات والأفراد الذين يحققون تقدماً كبيراً في الصناعة، وتقييم التميز في الابتكار والتغيير والمساهمة والتأثير العام على منظومة الاتصالات.

تُعد هذه الجوائز شهادة على التزام Globe Teleservices بتقديم حلول اتصالات من الجيل التالي للمؤسسات على مستوى العالم، من خلال خدمات اتصالات آمنة ومباشرة.

بالإضافة إلى هذه الجوائز المرموقة، تفخر الشركة كثيرا بمديرها التنفيذي، بالافي كودتاركار، التي تم تكريمها كمديرة تنفيذية رائدة في مجال الاتصالات. تحتفي هذه الجائزة بشغف بالافي الدؤوب وتفانيها وقيادتها التي قادت نمو شركة Globe Teleservices في قطاع الاتصالات.

قال أشوتوش أغراوال، الرئيس التنفيذي لمجموعة Globe Teleservices: "هذه الجوائز هي انعكاس للعمل الجاد والتفاني من فريقنا بأكمله. يشرفنا أن يتم الاعتراف بمساهماتنا وسنواصل تمكين الابتكارات #ei في هذه الصناعة".

يؤكد فوز شركة Globe Teleservices على ريادتها في تقديم الحلول المتطورة وتعزيز بيئة شاملة ومستقبلية.

نبذة عن شركة Globe Teleservices

Globe Teleservices هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصالات، مقرها في سنغافورة، ولها مكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية وتنزانيا وغانا والهند وماليزيا، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. تتخصص الشركة في تقديم حلول تحويلية تمكن الشركات من بناء شبكات اتصالات عالمية سلسة. توفر الشركة حلولاً مبتكرة من الجيل التالي في مجال تحقيق الدخل من A2P، والمراسلة متعددة القنوات، ومكافحة الاحتيال، والخدمات السحابية. تشمل الجوائز البارزة التقدير من المستوى الأول في تقرير تأثير سوق الرسائل النصية القصيرة A2P لعام 2024 في إصدار مشغلي شبكات الجوال والشركات من قبل ROCCO، وجائزة أفضل ابتكار في خدمات الصوت/البيانات في حفل توزيع جوائز CC - الجوائز العالمية 2024، برلين، وتم تصنيفها ضمن الشركات الأكثر نموا في آسيا والمحيط الهادئ 2024 من قبل FT & Statista، كما تم تصنيفها ضمن المستوى الأول في تقرير تأثير سوق الرسائل النصية القصيرة A2P لعام 2023 - إصدار مشغلي شبكات الجوال.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2155167/4166049/Globe_Teleservices_Logo.jpg