Globe Teleservices وTIGO Tanzania تعقدان شراكة حصرية لاستخدام حل جدار الحماية المتقدم لخدمة رسائل A2P SMS

سنغافورة, 19 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أقامت شركة Globe Teleservices Pte. Ltd. العالمية الرائدة في تقديم حلول الاتصالات السلكية واللاسلكية تحالفًا إستراتيجيًا مع شركة تشغيل شبكة الهاتف المحمول الرائدة في تنزانياHonora Tanzania PLC (TIGO)، وهي جزء من مجموعة AXIAN Telecom، وقد اختارت شركة TIGO Tanzania الشهيرة بتقديم حلول الاتصالات المبتكرة، الدخول في شراكة حصرية مع شركة Globe Teleservices لاستخدام حل جدار الحماية المتقدم لإدارة رسائل (A2P SMS)، وهي الرسائل النصية القصيرة التي ترسلها الشركات إلى الأفراد، وتأمينها.

إن ما تقدمه حلول جدار الحماية التي تنتجها شركة Globe Teleservices من أمن وموثوقية يتوافق تمامًا مع رسالة شركة TIGO التي تهدف إلى توفير تجربة سلسة وآمنة وموثوقة للشركات والأفراد الذين يستخدمون شبكتها لإرسال رسائل A2P SMS واستقبالها عبر الحدود الدولية.

وبينما نعيش اليوم في عصر مليء بالتطورات التكنولوجية السريعة التي لا حصر لها، ستصبح هذه الشراكة الحصرية أداة قيمة لشركة TIGO، وستزودها بالوسائل اللازمة لمنع الخسائر المالية الناجمة عن عمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة مثل التصيد الاحتيالي عبر الرسائل القصيرة، وإرسال رسائل احتيالية مجمعة من مجموعة مختلفة من شرائح SIM، والمسارات غير القانونية لإرسال الرسائل الاحتيالية، وتضخيم عدد الرسائل القصيرة المرسلة من الشركات مما يتسبب بخسائر مالية لها، وغيرها من الأنشطة الاحتيالية الأخرى.

يعمل حل جدار الحماية المقدم من شركة Globe Teleservices على حماية حركة إرسال الرسائل واستقبالها، ويحدد الأنماط أو الخصائص المشبوهة التي قد تشير إلى وجود مسارات غير قانونية أو رسائل غير مرغوب فيها. بسبب العوامل المتنوعة التي تؤثر على شركات تشغيل شبكات الهواتف المحمول كلٍ على حدة، فإن حماية الشبكة تستلزم اتباع نهج مصمم خصيصًا لكل شبكة بالمزيج الصحيح من التقنيات الاعتبارات الخاصة بالأعمال التجارية، ولا يدعم هذا النهج توسع شركة TIGO على مستوى العالم فحسب، بل يعطي أيضًا الأولوية القصوى للأمن، وهو أمر ضروري في عالمنا المترابط اليوم.

أعرب السيد Ashutosh Agrawal، المدير العام لشركة Globe Teleservices، عن حماسه بشأن الشراكة قائلًا: " إن حل جدار الحماية الذكي الذي نقدمه مناسب تمامًا لرؤية TIGO بشأن حركة إرسال رسائل A2P الدولية واستقبالها على نحو آمن وفعال، ونحن فخورون باختيارنا لنشارك في هذه الرحلة، ونتطلع إلى ما ستجلبه هذه الشراكة الحصرية من ابتكار ونمو لكلتا الشركتين في المستقبل القريب".

إن هذا التعاون لهو مثال واضح على التزام الشركتين القوي بتزويد عملائهما بأفضل حلول الاتصالات الممكنة التي تتسم بالجودة العالية والأمان والفعالية ليس في تنزانيا فحسب ولكن في مختلف مناطق العالم أيضًا.

معلومات عن شركة Globe Teleservices:

تعد شركة Globe Teleservices إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات بفضل حلولها التحويلية التي تمكن الشركات من إقامة اتصالات عالمية سلسة، فنحن نقدم لشركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول حلولًا متخصصة من الجيل التالي لخدمات نقل الصوت بجودة عالية، والمراسلة متعددة القنوات، ومكافحة الاحتيال، والخدمات السحابية، وجني المكاسب المالية من خدمة رسائل A2P، وقد اعتُرِف مؤخرًا بشركة Globe Teleservices بصفتها أحد مقدمي خدمات رسائل A2P SMS من المستوى الأول لشركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول في تقرير تأثير سوق خدمات رسائل A2P SMS الصادر عن مجموعة ROCCO - إصدار MNO، فنحن نقدم إمكانية الوصول إلى مسارات عالية الجودة وآمنة وموثوقة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة في مختلف الصناعات. يقع مقر شركة Globe Teleservices الرئيسي في سنغافورة وهي تعمل في مجال تقديم خدمات الاتصالات البينية المباشرة عبر أكثر من 65 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

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