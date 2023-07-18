GLOBELEQ تستحوذ على محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموزمبيقية Mocuba من SCATEC

لندن، 18 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- Globeleq، شركة الطاقة المستقلة الرائدة في أفريقيا، قد وافقت على شراء حصة Scatec A.S.A. البالغة 52.5% في محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركزية Mocuba بقدرة 41 ميجاوات. ستقوم Globeleq أيضًا بشراء حصة KLP Norfund Investments A.S. البالغة 22.5% في المحطة في نفس الوقت.

عند الانتهاء من هذه المعاملات، ستمتلك Globeleq حصة 75% في Mocuba، وستصبح مالكة ومديرة المحطة. وشركة الكهرباء في موزمبيق (EDM)، وهي شركة الطاقة الوطنية، ستواصل الاحتفاظ بالنسبة 25% المتبقية.

تقع محطة Mocuba لتوليد الكهرباء على مساحة 126 هكتارًا في بيئة ريفية على بعد حوالي 13 كم من مدينة Mocuba في مقاطعة زامبيزيا، في وسط موزمبيق. وصل المشروع إلى الإغلاق المالي في مارس 2018 وتم الانتهاء من البناء في أغسطس 2019. EDM هي المتعهدة بتوفير الكهرباء المُنتَجة في الشبكة الوطنية من خلال اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عامًا. مؤسسة التمويل الدولية وصندوق البنية التحتية الناشئة في أفريقيا هما مقرضان للمشروع.

سيوسع هذا الاستحواذ بشكل كبير من البصمة التشغيلية لشركة Globeleq في موزمبيق حيث تعمل الشركة على تشغيل مشروع تخزين الطاقة الشمسية بقدرة 19 ميجاوات و 7 ميجاوات في الساعة في Cuamba وبناء مشروع تحويل الغاز إلى طاقة بقدرة 450 ميجاوات في Temane. تقود Globeleq أيضًا تطوير مشروع رياح بقدرة 120 ميجاوات في Namaacha بالقرب من مابوتو. تخضع صفقة Mocuba لموافقة الجهات التنظيمية والمقرضين ومن المتوقع إغلاقها في النصف الأول من عام 2024.

بعد الانتهاء من هذه الصفقة وبدء تشغيل محطة Cuamba للطاقة الشمسية، ستكون محفظة الطاقة الشمسية لشركة Globeleq في إفريقيا قريبة من 400 ميجاوات في جميع أنحاء جنوب إفريقيا ومصر وكينيا وموزمبيق.

علق Mike Scholey، الرئيس التنفيذي لـ Globeleq:

"يسعدني جدًا أن تواصل Globeleq بناء وجودها في موزمبيق من خلال شراء محطة Mocuba للطاقة الشمسية. ويظهر هذا الاستحواذ، إلى جانب مشاريعنا الأخرى، التزامنا تجاه موزمبيق وبناء محفظتنا من الطاقة المتجددة في أفريقيا".

نبذة عن Globeleq

Globeleq، المملوكة بنسبة 70% لـ British International Investment و30% لـ Norfund، هي المطور والمالك والمشغل الرائد لتوليد الكهرباء في إفريقيا. ومنذ عام 2002، قام فريقها الخبير من المتخصصين ببناء مجموعة متنوعة من محطات الطاقة المستقلة، مما نتج عنه توليد أكثر من 1500 ميجاوات في 14 موقعًا عبر 6 دول، مع 722 ميجاوات أخرى قيد الإنشاء، وأكثر من 2000 ميجاوات من مشاريع الطاقة قيد التطوير. مزيد من التفاصيل على: www.globeleq.com .

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