GLOBELEQ تطلق تقرير الاستدامة لعام 2022

لندن, 13 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أصدرت Globeleq، الشركة الرائدة في إنتاج الطاقة المستقلة والتي تركز على إفريقيا، تقرير الاستدامة لعام 2022. يوضح هذا التقرير تفاصيل أداء Globeleq في سبع دول أفريقية حيث أنتجت المجموعة أكثر من 7400 جيجاوات ساعة من الكهرباء، لتصل إلى 9.7 مليون مستهلك وتدعم 250000 وظيفة.

تشمل أصول Globeleq محطات تحويل الغاز إلى طاقة ومزارع الرياح ومشاريع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء إفريقيا. تشمل مشاريع التطوير الحالية أول محطة مشتركة لتخزين الطاقة الشمسية والطاقة في كوامبا في موزمبيق والتي ستبدأ عملياتها التجارية قريبًا. كما وضعت المجموعة حجر الأساس في أول مشروعها للطاقة الحرارية الأرضية في مينينجاي في كينيا والذي من المقرر أن يبدأ إنتاج الطاقة في عام 2025.

أبرز أحداث عام 2022:

- تم تجنب 939064 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من خلال توليد الكهرباء المتجددة لشركة Globeleq

- كانت كثافة الغازات الدفيئة في محفظة Globeleq أقل من 400 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل جيجاوات ساعة للمرة الأولى بسبب أول عام كامل من العمليات في محطة ماليندي للطاقة الشمسية في كينيا

- استثمار 3.8 مليون دولار في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تصل إلى 120400 شخص.

- توظيف 495 شخصًا بنسبة 98٪ من البلدان الأفريقية التي يعملون فيها

- 26٪ من القوى العاملة النسائية حيث تشغل النساء 31٪ من مناصب الإدارة العليا

- أداء استثنائي للسلامة مع معدل حوادث يمكن الإبلاغ عنه يبلغ 0.06 لكل 200000 ساعة عمل في العمليات، بمعدل 0.09 في البناء وعدم وقوع حوادث ضائعة في أي مكان في عام 2022

بالإضافة إلى ذلك، أحرزت Globeleq تقدمًا جيدًا في بناء مشروع تحويل الغاز إلى طاقة مدعوم من مؤسسة التمويل الدولية والمتوافق مع باريس بقدرة 450 ميجاوات في تيمان في موزمبيق والذي سيوفر طاقة أساسية موثوقة لتلبية طلب 1.5 مليون أسرة موزمبيقية بمجرد بدء تشغيل المشروع في عام 2024. في كوت ديفوار، تقوم المجموعة حاليًا بتكليف المرحلة الرابعة من توسعة محطة Azito لتحويل الغاز إلى طاقة في كوت ديفوار والتي توفر أكثر من خُمس القدرة المركبة للبلاد.

علق مايك شولي، الرئيس التنفيذي لشركة Globeleq:

"يظل التزام Globeleq بالاستدامة أساس مهمتنا المتمثلة في تعزيز النمو في إفريقيا. على مدار العام الماضي، أحرزنا تقدمًا جيدًا في مشاريع البناء، وقدمنا أداء تشغيليًا وأمانًا ممتازين، وعملنا بكثافة غازات الاحتباس الحراري أقل من 400 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل جيجاوات ساعة لأول مرة. حافظة الأصول لدينا هي حاليًا ثلثي الأصول الحرارية - مساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان التي لديها وصول محدود إلى الطاقة - لكننا نظل ملتزمين بزيادة قدرتنا المتجددة على المدى القريب، وعلى المدى الطويل، الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050."

حول شركة Globeleq

شركة Globeleq، المملوكة بنسبة 70٪ لشركة British International Investment و30٪ لشركة Norfund، هي المطور والمالك والمشغل الرائد لتوليد الكهرباء في إفريقيا. ومنذ عام 2002، قام فريقها المحنك من المتخصصين ببناء مجموعة متنوعة من محطات الطاقة المستقلة، مما نتج عنه توليد أكثر من 1500 ميجاوات في 14 موقعًا عبر 6 دول، مع 722 ميجاوات أخرى قيد الإنشاء، وأكثر من 2000 ميجاوات من مشاريع الطاقة قيد التطوير.

مزيد من التفاصيل على: www.globeleq.com .

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