GLOBELEQ تطلق تقرير الاستدامة لعام 2023

لندن، 18 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أصدرت شركة جلوبيليك (Globeleq)، الشركة الرائدة في إنتاج الطاقة المستقلة والتي تركز على إفريقيا، تقرير الاستدامة الخاص بها لعام 2023. يوضح هذا التقرير تفاصيل أداء جلوبيليك في سبع دول أفريقية؛ حيث أنتجت المجموعة أكثر من 7000 غيغاوات/ساعة من الكهرباء، لتصل إلى 8.8 مليون مستهلك وتدعم 181971 وظيفة.

تمتلك جلوبيليك الآن وتدير 17 محطة كهرباء في أفريقيا تولد أقل بقليل من 1.8 غيغاوات من الطاقة. تقوم المجموعة أيضًا ببناء محطة كبيرة لتحويل الغاز إلى طاقة بقدرة 450 ميغاوات بدعم من مؤسسة التمويل الدولية والمتوافقة مع اتفاق باريس للمناخ في بلدة تيماني بموزمبيق، والتي ستبدأ في توليد الطاقة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وفي كينيا ، يجري بناء أول مشروع جيوحراري لشركة جلوبيليك في منطقة مينينغاي بعد أن وصل المشروع إلى الإغلاق المالي في نهاية عام 2023.

في العام الماضي ، استحوذت المجموعة على محطة للخلايا الشمسية الكهروضوئية بقدرة 41 ميغاوات في مدينة موكوبا في موزمبيق ومحطة "وينرجي" (Winnergy) للخلايا الشمسية الكهروضوئية بقدرة 25 ميجاوات في مصر، المجاورة لمحطة "إيه آر سي" (ARC) للخلايا الشمسية الكهروضوئية التابع للشركة. ,أكملت جلوبيليك أيضًا توسعة المرحلة الرابعة بقدرة 253 ميغاوات لمحطة طاقة "أزيتو" (Azito) التابعة لها، والتي تعد الآن أكبر محطة لتوليد الطاقة في ساحل العاج ، وبدأت عملياتها في محطة "كوامبا" (Cuamba) التي تبلغ قدرتها 19 ميغاوات ، وهي أول محطة مدمجة على الإطلاق تابعة للمجموعة لتخزين البطاريات والخلايا الشمسية الكهروضوئية.

وتضمنت أبرز إنجازات عام 2023 ما يلي:

- تحقيق أداء استثنائي للسلامة مع معدل حوادث يمكن الإبلاغ عنه يبلغ 0 لكل 200000 ساعة عمل في العمليات، بمعدل 0.026 في البناء وعدم وقوع الحوادث المهدِرة للوقت في أي مكان في عام 2023.

- تجنب 992000 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من خلال توليد الكهرباء المتجددة عبر أنشطة جلوبيليك.

- استثمار 3.1 مليون دولار في مشاريع التنمية الاقتصادية الاجتماعية التي تصل إلى 129700 شخص.

- توظيف 496 شخصًا بنسبة 98٪ من البلدان الأفريقية التي يعملون فيها.

- الوصول لنسبة 27% من القوى العاملة النسائية؛ حيث تشغل النساء نسبة 32% من مناصب الإدارة العليا.

أعلنت جلوبيليك في مايو 2024 أن مايك سكولي ، الرئيس التنفيذي ، سيغادر المجموعة في نهاية يونيو 2024 وسيحل محله جوناثان هوفمان ، الرئيس التنفيذي للتنمية حاليًا ، كرئيس تنفيذي مؤقت اعتبارًا من 1 يوليو 2024.

وأشار مايك سكولي، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبيليك، قائلًا:

"يسرني أن أعلن عن عام آخر من التقدم الجيد لجلوبيليك في عام 2023. لقد سجلنا مستويات سلامة رائدة على مستوى الصناعة وهو تكريم للثقافة التي قمنا بتضمينها في المجموعة. وفي أماكن أخرى ، تستمر محفظتنا في التوسع في بلدان التشغيل الرئيسية لدينا مما يمنحنا مكانة لا مثيل لها في قطاع الطاقة الأفريقي. ومع تقدم مشاريع البناء لدينا بسرعة ، فإن المجموعة في وضع قوي لتحقيق مزيد من التقدم هذا العام وحتى عام 2025".

نبذة عن Globeleq

جلوبيليك، المملوكة بنسبة 70% لشركة بريتش إنترناشونال إنفستمنت (British International Investment) و30% لشركة نورفاند (Norfund)، هي المطور والمالك والمشغل الرائد لتوليد الكهرباء في إفريقيا. منذ عام 2002، قام فريق الخبراء المتخصصين في الشركة ببناء مجموعة متنوعة من محطات الطاقة المستقلة، مما نتج عنه توليد أكثر من 1794 ميغاوات في 17 موقع على مستوى 7 دول، بالإضافة إلى مشاريع بقدرة 485 ميغاوات أخرى قيد الإنشاء، ومشاريع طاقة أخرى قيد التطوير بقدرة أكثر من 2000 ميغاوات.

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