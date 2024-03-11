Golden Solar توفر ضمان طاقة شمسية محسن

سوتشو، الصين، 11 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Gansu Golden Solar Co. Ltd وتختصر إلى Golden Solar، وهي منتج ومزود متخصص لخلايا ووحدات الترابطات المتغايرة Heterojunction أو HJT لوحدات الطاقة الشمسية، اليوم عن إطلاق ضمان محدود محسن EL Warranty خاص بوحدات HJT المذكورة. يتم توسعة هذا الضمان المحدود المحسن والموسع من خلال نهج عملي لتلبية الاحتياجات الواقعية للمشترين والمستخدمين النهائيين والممولين لألواح الطاقة الشمسية، لحماية الاستثمار طويل الأجل الذي تم وضعه في تركيب ألواح الطاقة الشمسية والوفاء به.

على الرغم من أن ضمانات ألواح الطاقة الشمسية الاعتيادية تختلف قليلًا حسب الضامن، فهم يبنون بشكل عام على ممارسة للحد من الضرر لتجنب المخاطر لكلا الطرفين مع مسؤوليات محدودة وإصلاحات محدودة والتي في كثير من الحالات تستمر في تفضيل الضامن على حساب المشتري.

من خلفيتها التاريخية من إنتاج الزجاج على نطاق واسع، توسعت Golden Solar في إنتاج خلايا HJT، لتصبح مورد معترف به ومستحسن لمصنعي وحدات الطاقة الشمسية الأشهر في الصناعة. في الآونة الأخيرة، قامت Golden Solar بتوسعات أكبر لسلسلة القيمة الخاصة بالإنتاج ودخلت في تصنيع وحدات ألواح الطاقة الشمسية الخاصة بها، مع مرافق متطورة للغاية، مهيأة بالتوافق مع عملاء الخلايا وعملاء الوحدات على حد سواء.

غير مقيدة ببقايا تقنيات الطاقة الشمسية السابقة، انغمست Golden Solar في تصنيع تقنية HJT، وهي مركزة على تقديم زيادة في تدفق الإيرادات الإجمالي لعملائها. يتم تحسين تدفق الإيرادات بشكل ملحوظ من استخدام تقنية HJT ذات الأفضلية، وبنفسوالأهمية أيضًا، يتم تعزيز تدفق الإيراد أكثر بقدرة Golden Solar على تحويل هذه التقنية إلى منتجات واقعية.

"أسهل طريقة لإظهار التزامنا بالتنبؤ بالمزيد من الإيرادات لفترة أطول من الزمن، هي تحمل مسؤولية معقولة إذا فشل الواقع في مجاراة هذا التنبؤ.". وضح ذلك السيد Wang Zechun، الرئيس التنفيذي لشركة Golden Solar. "لقد نظرنا بعمق على قدراتنا الداخلية، ونحن سعداء لاكتشاف أننا نستطيع تغيير النموذج المحفوظ لضمانات الطاقة الشمسية التقليدية، بأسلوب مستدام، ومن خلال تقديم مجموعة أوسع من حلول الضمان، ونطاق أوسع من الشروط، وزيادة ملحوظة في المسؤولية الكلية دون وجود تأثير غير مقبول لـ"تكلفة المخاطرة"."

هذا الضمان المحدود المحسن هو الأول من حيث عدد المزايا المبنية على العميل التي سيتم طرحها في المستقبل القريب، ما يثبت رغبة الشركة الحقيقية في زيادة تدفقات الإيرادات الإجمالية للعملاء، ويظهر بشكل أفضل فوائد التعامل مع لاعب جديد مرن وثوري وذا خبرة في ساحة وحدات الطاقة الشمسية.

عن Golden Solar

Golden Solar هي مُصَنِع منتجات طاقة شمسية عالية الأداء من نوع HJT، تلبي الاحتياجات المعقدة لكل من أ) المشترين العالميين ذوي البصيرة لوحدات الطاقة الشمسية الباحثين عن أعلى وأضمن تدفق إيرادات وإنتاج للطاقة؛ وب) الشركات النظيرة التي تسعى خلف خلايا HJT الشمسية فائقة الحداثة التي يمكنهم الاعتماد عليها.

مع فريق مبيعات وطني محلي، يعمل من مكاتب إقليمية "داخل السوق"، يتوافر الخط الأول من جهات الاتصال الخاصة بالعملاء للمبيعات والدعم العملي بطريقة معتمدة على الاستجابة والتناسب الثقافي.

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