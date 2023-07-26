Golfzon تضيف أوضاعًا جديدة ونوادي ريفية إلى لعبة الغولف المتنقلة Golfzon M.

أول تحديث رئيسي لـ Golfzon M، لعبة الغولف للجوال التي طورتها Golfzon

سيول، كوريا الجنوبية، 26 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Golfzon، منصة الغولف الرائدة في كوريا، أنها أضافت أوضاعًا وملاعب جديدة من خلال التحديث الرئيسي الأول للعبة الغولف للجوال، Golfzon M: تم إطلاق Real Swing عالميًا في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

Golfzon Adds New Modes and Country Clubs to Mobile Golf Game Golfzon M

Golfzon M هي لعبة غولف واقعية متحركة تتضمن ملاعب واقعية شهيرة من جميع أنحاء العالم، مع عوامل بيئية واقعية مثل سرعة الرياح واتجاه الرياح والمنحدرات الخضراء لكل ملعب. إنها توفر تجربة غولف حية يمكن الاستمتاع بها في أي وقت وفي أي مكان. نظرًا لأن اللعبة تنفذ دورات تدريبية في العالم الحقيقي، يمكن للاعبين التعرف على دورة تدريبية قبل لعبها أو استخدامها لتحليل ما بعد اللعب.

تدعم اللعبة حاليًا عدة أوضاع: وضع التحدي للعب الفردي ووضع Battlezon للمباريات الفردية مع لاعبي الغولف من جميع أنحاء العالم ووضع البطولة للعب الدورة الشهرية. تمت إضافة وضع جديد يسمى Golf King Mode من خلال التحديث الرئيسي الأول للعبة منذ إصدارها، والذي يركز على لاعبي الغولف الذين يختبرون حدودهم الخاصة. في هذا الوضع، يهدف اللاعبون إلى تحقيق سلسلة انتصارات تصل إلى 18 حفرة بينما يتنافسون ضد خصوم الذكاء الاصطناعي. في حالة الخسارة، يتمتع اللاعبون بفرصة إعادة المحاولة حتى ثلاث مرات في اليوم.

كما تمت إضافة تحديث جديد للنادي الريفي. تمت إضافة الملعب في منتجع Jangsu Golf في كوريا، والذي تم اختياره كواحد من أفضل 10 ملاعب صعبة في آسيا في عام 2016، ونادي Andong Lake Golf الصديق للطبيعة في التحديث الجديد. بالإضافة إلى الدورات التدريبية الجديدة، تم إجراء تحسينات على ميزات اللعبة الملائمة وواجهة المستخدم، كما تمت إضافة خيارات تخصيص شخصية جديدة. توفر كل هذه التحسينات للاعبي Golfzon M تجربة لعب أكثر تنوعًا وإمتاعًا.

يقدم التحديث أيضًا ثلاثة أحداث جديدة: تحديث الحضور و Golf King و Hole-Out. من خلال هذه الأحداث، ستوفر Golfzon M مكافآت للاعبين لتعزيز تجربة اللعب.

Golfzon M: Real Swing وصلت إلى المركز الأول في تصنيفات الألعاب الشعبية ضمن فئة الألعاب الرياضية على كل من Google Play (Android) و App Store (iOS) في كوريا الجنوبية.

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