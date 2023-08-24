رود تاون، جزر فيرجن البريطانية, 24 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- استخدمتGoMining، وهي مبادرة متقدمة لتعدين البيتكوين، خبرتها الواسعة منذ عام 2017 لتقديم خدمة سلسة لعملائها. تم تنفيذ بروتوكول تجزئة البيتكوين السائل (LBH) المرتقب للغاية، والذي تمت مناقشته على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي للشركة، بنجاح وهو متاح الآن لجميع مستخدمي GoMining. كما ذكر الرئيس التنفيذي مارك زالان، سيكون لهذا القرار تأثير عميق على البنية التحتية، مما يمنح المستخدمين إمكانية الوصول للتأثير بنشاط على تطويرها من خلال نموذج الحوكمة veGomining. ويقول زالان: "تلعب الحوكمة دورًا مهمًا للغاية في أنظمة البلوك تشين لضمان وجود الحوافز المناسبة، وتعزيز النمو والنجاح، والتأثير بشكل كبير على اللامركزية".

ويستمد المفهوم إلهامه من سرد Liquid Staking، مما يسمح للمستخدمين بالمشاركة بحرية في التعدين مع استخدام الرموز المميزة التي تمثل حصتهم المقفلة في مدقق الشبكة. يتحول سعر تجزئة البيتكوين إلى أصل سائل وقابل للتداول على سلاسل Ethereum/BNB، ويأخذ شكل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). يعمل معدل تجزئة البيتكوين السائل (LBH) على النحو التالي: تعمل معدات التعدين المادية ومعدل التجزئة المرتبط بها داخل مركز البيانات، بينما يمتلك المستخدم عملة رمزية غير قابلة للاستبدال يرمز إلى ملكيته لمركز معدل التجزئة.

تتضمن عملات GoMining الرمزية ثلاثة عناصر رئيسية، وهي العملة الرمزية للخصم، وتوازن الحرق والنعناع ((BME، ونموذج حوكمة veToken المذكور أعلاه. ومن خلال الجمع بين هذه العناصر، يمكن لحاملي GoMining الاستمتاع بمرافق مختلفة، بما في ذلك الحصول على خصومات على رسوم الكهرباء المدفوعة لمقدمي الخدمات، والحصول على حقوق الحوكمة لإدارة البروتوكول، وكسب العائد كمكافآت للمشاركة في أنشطة الحوكمة.

يمكن لمالكي رموز تجزئة البيتكوين السائل استخدام توكنات GoMining لتسوية رسوم الكهرباء مع مقدمي الخدمات. يتم حرق جميع الرموز المستخدمة للمدفوعات، مما يؤدي إلى بدء نموذج توازن الحرق والنعناع (BME). بعد الحرق، يتلقى مقدمو الخدمات مدفوعات الكهرباء الخاصة بهم من خلال سك العملات الرمزية، مما يضمن التوازن التلقائي داخل النظام البيئي. ويحافظ هذا النهج على استقرار وسلامة اقتصاد العملات الرمزية.

وفي غضون ما يزيد قليلاً عن عامين، أحرزت GoMining تقدمًا كبيرًا، حيث دفعت أكثر من 2000 بيتكوين لحامليها، وأصدرت 20000 عملة رمزية غير قابلة للاستبدال ((NFT، وباعت أكثر من 13000 عملة رمزية غير قابلة للاستبدال (NFT).

كما يمثل تحديث GoMining v2 لحظة محورية في عملية تعدين البيتكوين. من خلال التأكيد على إمكانية الوصول والشفافية وخيارات العائد المتنوعة، تتخذ GoMining خطوات جادة في مجال أنظمة DeFi. يمنح هذا التحديث حامليه القدرة على المشاركة بنشاط في عمليات صنع القرار التي تساهم في النهوض بالبنية التحتية.

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