GoNetZero™ تُطلق منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة "مستكشف الطاقة المتجددة" لتبسيط بيانات الطاقة

طريقة أبسط وأسهل للوصول إلى بيانات الطاقة وفهمها لتعزيز التفاعل وتحسين الكفاءة وتمكين اتخاذ قرارات مستنيرة اعتمادًا على البيانات

سنغافورة, 21 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- تعلن شركةGoNetZero™ اليوم عن إطلاق حلّها الجديد مستكشف الطاقة المتجددة، (René)، الذي يعتمد على لغة طبيعية وذكاء اصطناعي حواري يوفر للمستخدمين رؤى مبسطة للطاقة.

شاهد الفيديو: نبذة عن René

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ترى GoNetZero™ أن René حل مبتكر يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال ترجمة كميات كبيرة من بيانات الطاقة إلى رؤى مبسطة قابلة للتنفيذ عن طريق معالجة اللغة الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إمكانية الوصول العالمي وكذلك إمكانية الوصول في الوقت الفعلي تُمكّن قادة الأعمال وأصحابها من تكوين نظرة شاملة لأصول الطاقة الخاصة بهم الموجودة في أعمالهم. ويمكن إنشاء بيانات الطاقة بسهولة، وذلك ببساطة عن طريق إرسال رسالة نصية للاستعلام.

أشارت دراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة GoNetZero™ بين الشركات الموجودة في آسيا إلى أن عدم وجود معرفة وفهم كافيين حول أساليب إزالة الكربون يعد من أكبر التحديات التي تواجهها الشركات في السعي لتحقيق طموحاتها في تحقيق صافي الكربون[1]. علاوة على ذلك، فقد واجه 42% من المشاركين صعوبات في الحصول على موافقات الميزانية لمبادرات إزالة الكربون، بسبب عدم التأكد من العوائد التجارية لقراراتهم الاستثمارية في مشاريع الطاقة المتجددة.

ولمعالجة الفجوات المعرفية، تم تصميم René لتوفير معلومات سهلة الفهم لرفع مستوى الفهم وصنع القرار عند إدارة أصول الطاقة المتجددة. يستخدم René نص المحادثة مع مراعاة سهولة الاستخدام للعملاء كأولوية ليتمكنوا من الرد على الأسئلة المختلفة مثل:

ما هو مقدار استهلاكي الحالي للطاقة؟

ما هي الأرباح المادية المتوقعة من تركيب الطاقة الشمسية على السطح في عام واحد؟

ما هي تكاليف الطاقة المتوقعة للعام المقبل؟

ما هو عدد شهادات الطاقة المتجددة التي يمكنني توليدها من أصول الطاقة الشمسية الخاصة بي؟

كم ربحت الشهر الماضي من بيع الطاقة إلى الشبكة؟

ويمكن استخدام هذه النتائج لاتخاذ قرارات عمل مستنيرة، من خلال تحسين أداء أصول الطاقة مثل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أو لتبرير استثمارات مشاريع الطاقة المتجددة.

وصرّح Soon Sze Meng، الرئيس التنفيذي لشركة GoNetZero™ قائلًا: "يمثل René طفرة كبيرة في الطريقة التي تمكننا من الوصول إلى بيانات الطاقة وإدارتها، مما يمهد الطريق لإجراء مناقشات واعتبارات أكثر استنارة في إطار التشجيع على استخدام الطاقة المتجددة. تلتزم GoNetZero™ بسد الفجوة بين إجراءات الشركات والتطلع نحو صافي الصفر. ونعتقد أن René سيلعب دورًا حاسمًا في تمكين الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة وتوسيع نطاق جهودها نحو صافي الصفر."

نبذة عن GONETZEROTM

GoNetZero™ عبارة عن منصة عالمية لإزالة الكربون توفر حلولاً شاملة لمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم في تحقيق الصافي الصفري.

نحن نساعد العملاء على تحقيق أهدافهم من خلال GoNetZeroConnect، وهي مجموعة الحلول التي نقدمها لدعم قياس الانبعاثات وتقليلها وتعويضها وإعداد التقارير. كما نقدم أيضًا إمكانية الوصول الشامل إلى شهادات الطاقة المتجددة المعتمدة وأرصدة الكربون.

تعمل منصة إدارة أصول الطاقة الذكية الخاصة بنا (NetZeroOS) على تمكين منتجي الطاقة من إدارة أصول الطاقة الخاصة بهم وتحسينها وتوسيع نطاقها عبر طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات والمياه والهيدروجين والطاقة الحرارية.

GoNetZero™ هي شركة إدارة الكربون التابعة لشركة Sembcorp Industries، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول الطاقة والحلول الحضرية، والشركة مدرجة في المجلس الرئيسي لبورصة سنغافورة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.gonetzero.ai

]1] GoNetZero™ survey shows Asia-based businesses have strong intentions but face challenges to decarbonise