GÜNTNER تطلق مجموعة منتجات AICORE™ الجديدة المتماشية مع المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- في الآونة الأخيرة، أعلنت Güntner (موقعها الإلكتروني: www.guntner.com )، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال حلول التبادل الحراري المبتكرة، بفخر عن إطلاق مجموعة منتجاتها الجديدة التي تتماشى مع المستقبل من وحدات التحكم والحلول القائمة على البيانات، aicore™.

aicore™ controls and IoT solutions

يستفيد عرض المنتج الجديد من استراتيجية متعددة الاستخدامات تعتمد على البيانات لتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز موثوقية النظام وتوفير التحليل والمراقبة. يجمع الاسم (الذي يُلفظ "i-core")، بين مستقبل الذكاء الاصطناعي (ai) و"core"، وهو ما يعكس الجهاز العصبي المركزي أو "النواة" لهذه المنتجات.

تتضمن مجموعة aicore™ وحدات التحكم الحالية من الجيل القادم aicore™ air (وهي GMMnext EC سابقاً) وaicore™ hydro (وهي GHMnext Pad سابقاً). كما يدمج حل aicore™ fusion، الذي يقدم أيضًا أحدث ما توصلت إليه عناصر التحكم في تكنولوجيا التبريد، أنظمة التحكم في نظامي التحكم aicore™ air وhydro hydroBLU™ الموجودين بالفعل مع توسيع القدرة على نحو أكبر كَحَل تحكم واحد للتشغيل الكامل غير الثابت. يمكن دمج هذه المجموعة الكاملة من المنتجات مع أحدث منصة إنترنيت الأشياء والتحليلات من aicore™ cloud من Güntner للحصول على رؤية بزاوية 360 درجة للعمليات والظروف مع رؤى في الوقت الفعلي لتحسين الأداء والموثوقية.

"نحن نعمل على الانتقال من وحدات تحكم مستقلة وقوية وظيفية إلى نظام متكامل كامل من وحدات التحكم المتكاملة التي تتواصل فيما بينها وقابلة للتحديث بل وتوفر خدمات تحليل البيانات والمراقبة. مع الصيانة التلقائية على خارطة طريق Güntner."

إيريكا كارفاخال، مديرة استراتيجية العلامة التجارية، GÜNTNER

يلتزم يورج كويشر، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية ورئيس حلول التحكم في إنترنت الأشياء، بتسخير قوة تقنيات إنترنت الأشياء الجديدة. تعتمد مجموعة aicore™ الجديدة على هذه التقنيات الجديدة وتستخدمها. من خلال جمع البيانات والتحليلات المستمرة، بالإضافة إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تعمل aicore™ على تحسين استهلاك الموارد وتقليل جهد الصيانة وتقليل تكاليف التشغيل. مع التحديات المتزايدة المتعلقة بنقص العمال المهرة المؤهلين، توفر aicore™ حلًا مستقبليًا لمعالجة هذه الاحتياجات التي نواجهها كل يوم. ستكون هذه الفرص أساسية لنجاح أعمال عملائنا والمقاولين والمستخدمين النهائيين بشكل عام.

يلتزم يورج كويشر، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية ورئيس حلول التحكم في إنترنت الأشياء، بتسخير قوة تقنيات إنترنت الأشياء الجديدة.

"تعتمد مجموعة aicore™ الجديدة على هذه التقنيات الجديدة وتستخدمها. من خلال جمع البيانات والتحليلات المستمرة، بالإضافة إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تعمل aicore™ على تحسين استهلاك الموارد وتقليل جهد الصيانة وتقليل تكاليف التشغيل. مع التحديات المتزايدة المتعلقة بنقص العمال المهرة المؤهلين، توفر aicore™ حلًا مستقبليًا لمعالجة هذه الاحتياجات التي نواجهها كل يوم. وستكون هذه الفرص أساسية لنجاح أعمال عملائنا والمقاولين والمستخدمين النهائيين بشكل عام."

"من الرائع أن تكون قادرًا على تصور البيانات وجمعها، لكن الفائدة الحقيقية تكمن في البدء في استخدام تلك البيانات، وبناء التعلم الآلي في أنظمة التحكم لدينا وتطبيق الصيانة التنبؤية والتحكم التنبؤي، باستخدام البيانات من جميع وحداتنا في جميع أنحاء العالم".

زاكاري ويرنلوند، مدير الحلول الذكية

حل aicore fusion™ الجديد

يتضمن الحل الشامل المتكامل لمراوح EC والتشغيل الأديباتيكي (hydroBLU) إدارة الطاقة عالية الكفاءة لهواء aicore™، ويدمج خوارزمية المياه الدقيقة الخاصة بـ Güntner للحصول على أفضل استخدام للمياه وأقلها استخدامًا للمياه، بناءً على تطبيقات العملاء. يوفر الجمع بين هاتين الخوارزميتين الرائدتين للتحكم حلًا كاملًا لموارد الطاقة والمياه، يركز على توفير الطاقة والمياه طوال دورة حياة المنتج.

هواء aicore™

يركز مستقبل وحدات التحكم لـ Güntner، بشكل أساسي على توفير التبريد للماء أو وسيط التبريد عن طريق زيادة مراوح EC بشكل متزامن. إلى جانب الميزات المتقدمة حول التبريد الدقيق، يضمن ذلك التحكم الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة للحفاظ على درجة حرارة المخرج المطلوبة أو ضغط المدخل للمبردات والمكثفات.

تماشياً مع التعهدات المستدامة لشركة Güntner لعام 2030 (لتقليل كثافة المياه بنسبة 30٪ والطاقة بنسبة 10٪ وكثافة الكربون بنسبة 40٪ في جميع منشآت التصنيع بحلول عام 2030)، توفر وحدات التحكم aicore™ دقة وكفاءة أكبر من أي وقت مضى مما يساعد على الوفاء بالعديد من التزاماتنا. يراقب حل aicore™ fusion باستمرار الحمولة على النظام بالإضافة إلى الظروف المحيطة لحساب الكمية الدقيقة من المياه لتوفير التبريد الأساسي، تقليل هدر الموارد (المياه والطاقة).

نبذة عن GÜNTNER

Güntner هي شركة رائدة عالميا في تصنيع مكونات معدات التبريد وتكييف الهواء. مع أكثر من 4000 موظف ومكاتب في أكثر من 50 دولة وستة مصانع في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والأمريكتين، تُظهر الشركة وجودًا قويًا في جميع الأسواق. إن عقود من الخبرة في الصناعة والتكامل المستمر لأحدث التقنيات ونتائج الأبحاث تضمن مستوى الجودة العالية لحلول Güntner. من الأغذية الطازجة ودرجات الحرارة الداخلية المريحة في مباني المكاتب إلى حلول مراكز البيانات وإنتاج الطاقة، تلعب Güntner دورًا أساسيًا في حياتنا اليومية.